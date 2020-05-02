Коронавирус в Беларуси, последние новости на 2 мая 2020 года: барьер в 15 тысяч зараженных, новые указания от ВОЗ и тестирование лекарств

В мире насчитывается уже почти 3,4 миллиона случаев заражения коронавирусом и почти 240 тысяч смертей от него. Больше всего случаев заражения – в США, Испании и Италии. Хорошие новости есть из Китая – там в последнее время нет смертей из-за этого вируса и совсем мало зараженных в сутки.

По последним опубликованным данным Минздрава Беларуси, на 1 мая 2020 года в стране зафиксировано 14 917 случаев COVID-19. Учитывая среднее количество новых заражений в сутки в последнее время (примерно 800-900 человек), есть все основания полагать, что 2 мая барьер в 15 тысяч человек будет пройден. После лечения выздоровели и выписались 2918 человек, за все время в стране умерли 93 человека с подтвержденным коронавирусом и, как уточняет Минздрав, рядом хронических заболеваний.

«Надеяться, что эпидемия закончится скоро, не стоит»

Представитель Всемирной организации здравоохранения в Беларуси Батыр Бердыклычев рассказал, почему коронавирус распространяется в нашей стране такими темпами:

- Прирост новых случаев заражения в Беларуси один из самых высоких в Европе. За последние недели темп распространения Covid-19 в Беларуси значительно вырос, в связи с чем нет оснований надеяться на то, что эпидемия в стране закончится скоро, - заявил представитель ВОЗ.

Бердыклычев уточнил, что мало действий только Минздрава, чтобы приостановить прирост. По его мнению, белорусские власти должны ввести меры физического дистанцирования, отменить и назначить на другое время массовые мероприятия, внедрить системы для удаленной работы, обеспечить меры профилактики на рабочих местах, где удаленная работа невозможна, минимизировать необязательные перемещения.

Вопрос переноса ЦТ в Беларуси пока не рассматривается

Об этом заявил журналистам министр образования Игорь Карпенко во время посещения минской школы №64. По его словам, Министерство образования тесно работает с Минздравом, и пока нет необходимости переносить сроки проведения ЦТ.

- Если будет необходимость перенести проведение ЦТ на какие-то другие сроки, мы готовы обсуждать и эти вопросы, - сказал Игорь Карпенко, пишет belta.by.

Министр также отметил, что никаких существенных изменений в проведении вступительной кампании не будет.

Мы продолжаем публиковать рассказы учителей, родителей и школьников о том, как сейчас проходит обучение. «В начале четверти было ясно: обеспечить и очное, и дистанционное обучение невозможно», - рассказывает педагог об аттестации школьников и коллегах в группе риска. В ее школе на занятия ходит примерно 30-35% учеников. Все учителя соблюдают меры предосторожности, пожилые педагоги особенно озабочены ситуацией, многие носят резиновые перчатки и стараются не задерживаться после занятий.

Каждый третий заразившийся COVID-19 в мире уже здоров, а врачи испытывают лекарство

Число заразившихся коронавирусом в мире уже выросло до 3,3 млн. Но и число выздоровевших также стало больше - уже чуть больше 1 млн человек. Получается, каждый третий из всех тех, кто заразился, уже выздоровел. В начале апреля лидерами по числу заразившихся были США, Испания, Италия, Китай и Германия. Сейчас Китай, который в начале апреля занимал четвертое место (84,5 тыс.), не входит в первую десятку и находится на 11-м месте.

Тем временем, как сообщает BBC, лекарство от коронавируса успешно прошло испытания. Это сообщил Национальный институт аллергии и инфекционных заболеваний США. Более двух месяцев длился эксперимент с более чем 1000 пациентов из США, Азии и Европы, больные были разделены на две группы, в одной получали препарат "Ремдесивир", а в другой - плацебо. В группе с лекарством выздоравливали в среднем за 11 дней, в другой группе - за 15. Смертность в экспериментальной группе была более чем на 3 процента ниже.