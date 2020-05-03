Коронавирус в Беларуси, последние новости на 3 мая 2020 года: больше 3 тысяч выздоровевших, тест президента и коллективный иммунитет только через год

Количество заразившихся коронавирусом в мире выросло до 3,366 млн человек. Умерли 239 345 человек. Больше всего случаев заражения в США, на втором месте Испания, чуть меньше случаев - в Италии.

По последним официально опубликованным данным, на 3 мая в Беларуси зарегистрировано 15 828 случаев COVID-19. Выздоровели и выписались 3117 человек, умерли 97 человек – у них был подтвержденный коронавирус и ряд хронических заболеваний. Учитывая количество умерших. которое регистрируется в последнее время каждый день (в среднем от 3 до 5 человек), можно полагать, что страна подошла к печальному психологическому порогу в 100 погибших от коронавируса. Сейчас на лечении 12 614 человек.

«Президент не делал тест на коронавирус»

Об этом рассказала пресс-секретарь президента Наталья Эйсмонт во время ток-шоу на «Беларусь-1», где обсуждалась пандемия коронавируса в Беларуси и других странах.

- Абсолютно точно знаю, что президент до сих пор не делал тест на коронавирус. В этом нет никакой необходимости - вот единственная причина, почему так происходит. Президент живет за городом, фактически в деревне. За многие-многие годы не менял своих привычек: ведет здоровый образ жизни, у него крепкий иммунитет, и он хорошо себя чувствует. И именно в этой связи на сегодняшний день необходимости делать тест нет, - объяснила Эйсмонт.

«Коллективный иммунитет будет вырабатываться до года и больше»

Врач-реаниматолог, доцент кафедры анестезиологии и реаниматологии БелМАПО Ольга Светлицкая рассказала в эфире «Беларусь 1», что в Беларуси гораздо больше легких случаев, чем тяжелых.

- Мы предпринимаем все, чтобы COVID-19 у наших граждан протекал легче: вирусная нагрузка была меньше, а иммунитет лучше. Поэтому у нас будет меньше тяжелых пневмоний, пациентов на ИВЛ и выше выживаемость. Но это не насморк! И всегда будут трагедии. Но мы добиваемся, чтобы трагедий было меньше, - отметила Светлицкая. - Чтобы выработался коллективный иммунитет, переболеть должно порядка 60-70%. Наша служба не испытывает иллюзий. Этот процесс будет длиться до года и больше.

«465 тысяч безработных». Мэр Минска рассказал о возможных последствиях карантина

В Беларуси не введен карантин, в обязательной самоизоляции находятся только больные коронавирусом, контакты первого и второго уровня и те, кто вернулся из-за границы. Нарушителям грозит штраф – от 54 до 1350 рублей. Тех, кто самоизолировался по требованию врачей, каждый день контролируют милиция и санстанция. Многие белорусы - за введение карантина: в начале апреля 150 тысяч человек подписали петицию за это, ее направили в ВОЗ.

Председатель Мосгорисполкома Анатолий Сивак рассказал, что было бы с городом, если бы с 1 марта ввели карантин:

- Мы сегодня имеем по первому кварталу 102% валового регионального продукта, как и планировалось. Мы бы имели 92%, если бы с 1 марта попытались закрыть то, что можно было бы закрыть, потому что не все сегодня в городе можно остановить. По полугодию мы бы имели 76% регионального продукта, - поделился расчетами Сивак. - И мы бы имели 465 тысяч человек, которые бы не были заняты в экономике в этот период и c какими-то последствиями дальше, потому что процесс открытия тоже непростой.

Анатолий Сивак отметил, что, хоть в торговых объектах магазинах покупателей и стало меньше, но розница растет. Резко набрали обороты компании, которые занимаются доставкой продуктов.

- Или службы такси, которые занялись перевозкой почты - и эта услуга стоит столько же, как и перевозка пассажиров. Представить себе закрытие экономики города невозможно, за этим же стоит бюджет и наполняемость бюджета, это же и финансирование лечебных учреждений, всей социальной сферы.

Очередных перекупов масок и антисептиков поймали в Минской области

В Беларуси наладили производство масок и антисептиков, сильных перебоев с этими вещами в аптеках уже нет. Но милиция регулярно сообщает о новых случаях незаконной перепродажи этих товаров.

В Пуховичском районе ОБЭП вычислил молодого человека, который перепродавал антисептики. Объявления он размещал ВКонтакте: за 100 мл просил 9 рублей, за 500 мл - 15, 1000 мл обходились покупателям в 22 рубля, а 4 литра - 78, сообщили в пресс-службе УВД Минского облисполкома. Парня задержали с поличным - он продавал 20 литров антисептика за 440 рублей. Антисептик изъяли, а за незаконную предпринимательскую деятельность составили протокол.

В Слуцке прямо около магазина на улице Богдановича 23-летний молодой человек торговал защитными масками. С собой у него было 280 масок общей стоимостью 300 рублей. Составлен протокол.

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