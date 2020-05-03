Тренер «Слуцка», обыгравшего «Динамо», об интересе иностранцев»: «Приятно, что знают нашу команду. Может, начнем туда сахар продавать»

В седьмом туре чемпионата Беларуси по футболу 2 мая «Торпедо-БелАЗ» обыграл «Минск» (5:2) и вышел на первое место в турнирной таблице. Но всего на пару часов.

С легионерами "Слуцка" не просто.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

«Слуцк» в Минске обыграл столичное «Динамо» - 2:1. Хотя динамовцы в первом тайме владели преимуществом, но «Слуцк» в первой же более-менее вразумительной атаке на 22-й минуте забил – Драман Салу, 21-летний полузащитник из Буркина-Фасо пробил метров с 30 и попал! Позже главный тренер «Слуцка» Виталий Павлов скажет, что просил футболиста бить при первой же удобной возможности, учитывая дождливую погоду и поставленный удар Салу.

Владислав Климович в атаке.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Этот гол игроки «Слуцка» отпраздновали, прыгая, как кенгуру – это привет болельщикам из Австралии, которые в соцсетях создали мировое движение поддержки команды из-за специфического восприятия названия для англоговорящих.

После перерыва директор стадиона "Динамо" Александр Бут-Гусаим, министра спорта и туризма Сергей Ковальчук, глава управления спорта Мингорисполкома Виктор Прокопенко и гендир "Динамо" Андрей Толмач переместились в ложу.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

В Австралии появился фан-клуб «Слуцка»: все дело в названии и английском языке

«Динамо» могло быстро отыграться, но Иван Бахар с 11-метровой отметки попал в перекладину.

В начале второго тайма «Слуцк» забил еще один красивый мяч. Еще один 21-летний футболист из Буркина-Фасо Абдул Гафар после передачи с фланга пяткой отправил мяч в сетку – 2:0.

Вячеслав Глеб в студии «Беларусь 5» чуть позже скажет так:

- Пусть сейчас те российские горячие головы, которые чихвостили наш чемпионат, посмотрят, какие голы у нас забивают.

В итоге «Динамо» во втором тайме смогло забить один мяч (отличился Карло Бручич). 2:1 – «Слуцк» вернулся на первую строчку.

Главный тренер "Слуцка" Виталий Павлов.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

После матча мы спросили Виталия Павлова, помогает ли команде поддержка зарубежных болельщиков, ведь даже вратарю Борису Пакратову звонили из Англии.

Вратарю «Слуцка» звонят фанаты из Англии

- Ну меня спокойное к этому отношение. Да, приятно, общаемся. Приятно, что знают нашу команду, наш город, сахарный комбинат. Может, скоро начнем продавать сахар. Это не мешает, придает уверенности. Обстановка здоровая в коллективе. Есть проблемы (финансовые – Ред.), но мы их преодолеваем, терпим. Обстановка здоровая, никакой паники. Очко за очком зарабатываем, спокойно дальше работаем, от игры к игре идем. Но для ребят это здорово, особенно для молодых: в Европе и странах СНГ смотрят футбол, для них это хороший стимул расти, [показать себя] и продолжить карьеру в клубе другого чемпионата, - сказал главный тренер «Слуцка».

Еще Виталий Павлов рассказал:

- Рады победе, понимали, куда ехали, знали, что будет тяжело. «Динамо» сейчас на подъеме, очень хорошо сыграли в матче перед нами. Пришел новый тренер, эмоции... Победили в прошлом матче, плюс они знали, что попали в еврокубки. Мы однозначно играли от обороны, такой был план. Ждали своего момента. Слава Богу, у нас есть люди, которые могут забить, решить определенные задачи, могут забить. Рады, что использовали моменты. Единственное, в концовке… У нас в команде четверо мусульман, у них рамадан. Физически им было тяжеловато. Вы знаете, они кушают один раз в день после захода солнца. Переживал за них... Плюс тяжелое поле, давление соперника. В концовке матча была задача не дать свободного пространства двум нападающим, в игре со «Смолевичами» у них такая возможность была. Ну а потом, когда они сбились на верхние блинные передачи, нам было легче — наша линия обороны достаточно хорошо играет головой. Было важно выдержать давление, и мы выдержали.

Главный тренер минского "Динамо" Леонид Кучук.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

У Леонида Кучука мы спросили, что он хотел в первую очередь изменить в игровом плане, после того, как вступил в должность глвного тренера «Динамо» почти две недели назад.

- Менять можно все, что угодно. Важно для начала не сломать. Выстроить, отшлифовать то, что было. И уже потом начинать менять. Мы пытаемся менять на тренировке. Ребята молодцы, быстро схватывают. Но какое-то время нам все равно понадобится. Поэтому.. команда должна меняться во время игры, свои действия. Должна быть как хамелеон.

После перерыва директор стадиона "Динамо" Александр Бут-Гусаим, министра спорта и туризма Сергей Ковальчук, глава управления спорта Мингорисполкома Виктор Прокопенко и гендир "Динамо" Андрей Толмач переместились в ложу.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Птицы знают толк в траве.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

На матч в Минск приехало немало болельщиков из Слуцка.Фото: Святослав ЗОРКИЙ