«Кто-то переносит коронавирус на ногах, а у кого-то легкие разрушаются за пару суток»: реаниматолог-анестезиолог заразился COVID-19 и рассказал о болезни

Почти месяц заведующий отделением анестезиологии и реанимации Республиканской клинической больницы медицинской реабилитации, что в Аксаковщине, Олег Павлов лечил пациентов с COVID-19 пока не заболел коронавирусом сам. Врача госпитализировали в 3-ю минскую больницу с двухсторонней пневмонией.

Актриса Купаловского театра Марта Голубева - племянница Олега Павлова - написала в «Фэйсбуке» трогательный пост.

- Я благодарю от всего сердца моего дядю, Павлова Олега Брониславовича и его жену, Павлову Светлану Викторовну, медицинскую сестру (её Covid-19 настиг двумя неделями ранее). И в их лице всех медицинских работников нашей страны, которые сейчас стоят между нами и болезнью, изменившей мир, - написала Марта.

Сейчас девушка носит своему дяде передачи в больницу, постоянно держит с ним связь по телефону.

- Я безмерно горжусь дядей и тетей. Медики сейчас отдают свое здоровье, а некоторые и свои жизни. Я считаю, что это подвиг, - говорит Марта - У нас семья медиков. Моя бабушка - мама дяди - работала врачом-терапевтом 55 лет. Возглавляла много лет приемное отделение в больнице. Сейчас она на пенсии находится в самоизоляции.

«Некоторые медики ушли, написав заявление - кто на отпуск, кто на увольнение»

- Я не считаю это каким-то подвигом. Это обычная наша работа - врачей, медсестер, санитарок, буфетчиц, которые разносили пациентам завтрак, обед и ужин. И чтобы мы считали себя какими-то героями? Ни в коем случае, - сказал нам Олег Павлов. - Некоторые медики ушли, написав заявление - кто на отпуск, кто на увольнение. Осуждать я их не вправе. Все боятся и все хотят жить. Хотят, чтобы беда обошла их стороной. Наше же отделение анестезиологии и реанимации оказалось в эпицентре всех событий, и самые тяжелые и сложные пациенты шли через нас. Мы их реанимировали, интубировали, переводили на ИВЛ. С 1 апреля больница закрылась на карантин, и я три недели все время находился на работе. Нам, медперсоналу, предоставили места в одном из отделений. Спали мы на больничных кроватях. Хотя отдыха у меня практически не было. Может, это и повлияло на то, что я заболел.

Олег Брониславович не скрывает, что на работе у него была большая нагрузка.

- Практически целый месяц я был на ногах, работал почти без выходных. Когда в отделение поступает тяжелый пациент, на отдых и сон времени нет.

Врачам приходится неделями жить в больнице - без выходных и почти без отдыха.Фото: Михаил ФРОЛОВ

- Как вы поняли, что заболели?

- Почувствовал очень сильную слабость. Поднялась температура, появился сухой кашель. Первые пять суток градусник показывал 38,5-39. Когда я почувствовал себя плохо, мне сделали компьютерную томографию легких, которая показала начинающуюся двухстороннюю пневмонию. На компьютерной томограмме легких был виден эффект «матового стекла» - один из признаков вирусной пневмонии. Меня госпитализировали в 3-ю больницу. Хочу сказать, что здесь работают прекрасные специалисты под руководством главврача Натальи Ивановны Саевич и замглавврача по медчасти Александра Михайловича Карпука. Забота и человечность персонала здесь на лицо.

- Кто с вами лежит в палате?

- Один пациент. Это уже третий человек за то время, что я здесь. Одного, к сожалению, перевели в реанимацию. Еще одного соседа выписали.

- У заболевших пациентов, которых вы лечили, возраст разный?

- Да. Самому младшему было 47 лет, самому старшему - 88. Первые пациенты были те, кто находился в больнице на лечении. Потом к нам стали госпитализировать людей с коронавирусом.

- Какие у вас обязанности на работе?

- В отделении анестезиологии и реанимации проводится интенсивное динамическое наблюдение за состоянием пациентом: в сознании он или нет, как работают его жизненно важные органы - печень, почки, центральная нервная система. Какой процесс в легких. Проводим анализ крови, наблюдаем за показателями насыщение крови кислородом.

Кроме того, проводится интенсивная терапия, направленная на восстановление жизненно важных функций пациента. У пациентов с COVID-19 страдала не только дыхательная система, но и сердечно-сосудистая система, свертывающая система крови... Мы внимательно контролировали и нормализовывали функцию почек пациентов, потому что человек получает большое количество лекарственных препаратов. Из-за них же страдает и желудочно-кишечный тракт. Проводили и дыхательную терапию - насыщали организм кислородом. Проведение искусственной вентиляции легких было крайней мерой, очень тяжелая, но порой необходимая.

«На фоне мнимого благополучия вдруг идет резко ухудшение»

- Пишут, что у некоторых пациентов с COVID-19 может очень резко ухудшиться состояние...

- К сожалению, да. И очень часто это происходит на второй неделе болезни, когда на фоне мнимого благополучия вдруг идет резкое ухудшение. Это связано с кислородным голоданием, острой дыхательной недостаточностью. И, как правило, очень характерно поражение легких с двух сторон.

У каждого человека болезнь протекает по-разному. Кто-то легко переносит ее на ногах, у кого-то возникает пневмония, а у кого-то легкие разрушаются полностью за двое, трое суток. Как сработает иммунитет. Мне в этом году исполнится 55 лет, я практически здоровый мужчина, но я тоже заболел.

Супруга Олега Брониславовича работает медсестрой в той же больнице, что и он.

- Ее выписали, она чувствует себя получше, хотя еще температурит. Мы не виделись с 1 апреля. Она тоже работала в закрытом режиме, потом заболела, ушла на больничный, затем легла в стационар с пневмонией и подтвержденным COVID-19. Сейчас она уже дома, мы созваниваемся.

Врач советует людям беречь себя - избегать больших скоплений людей, носить маску, хорошо питаться и отдыхать.

- Я общаюсь с медиками и вижу, что причина того, что они заболели - усталость и перегрузки.

- Думаете вернуться на работу после выздоровления?

- Как поправлюсь, сразу пойду дальше работать. В мыслях я уже там - в больнице.

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