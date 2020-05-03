В матче чемпионата Беларуси БАТЭ в Борисове обыграл «Неман»

Седьмой тур чемпионата Беларуси завершается вечером 3 мая.

В Борисове БАТЭ принимал гродненский «Неман».

Аудитория на "Борисов-Арене" во время пандемии коронавируса Covid-19 поредела.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

На футбол с шарфом и в маске.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Многие зрители пришли на футбольный матч в масках.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Модный лук.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Хозяева быстро повели в счете благодаря голевым ударам Бояна Думайича и Игоря Стасевича.

Игорь Стасевич забивает мяч с пенальти.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Гости сократили оставание - на 32-й минуте забил Гегам Кадимян.

После перерыва гродненцы бросились отыгрываться, но зачастую нарывались на встречные атаки. В итоге Павел Нехайчик забил третий мяч и установил окончательный счёт - 3:1. Кстати, это был тысячный матч в истории БАТЭ.

Напомним, днем ранее «Слуцк» в Минске обыграл «Динамо» и вернулся на первое место.

Тренер «Слуцка», обыгравшего «Динамо», об интересе иностранцев»: «Приятно, что знают нашу команду. Может, начнем туда сахар продавать»