Коронавирус в Беларуси, последние новости на 4 мая 2020 года: свыше 200 человек на ИВЛ, громкие заявления Лукашенко и как лечатся заболевшие медики

В мире уже больше 3,5 миллионов зараженных и 245 тысяч умерших от коронавируса людей. Самая жесть – в Испании, Италии, Великобритании, Франции и США. А вот так выглядят последние официальн опубликованные цифры в Беларуси: 16705 человек получили подтвержденный диагноз коронавирус. За сутки количество случаев COVID-19 выросло на 880 человек - это не рекорд. Напомним, рекордный прирост, согласно официальным цифрам, был зафиксирован 29 апреля - плюс 973 человека.

Свои истории продолжают рассказывать белорусские врачи, которые днем и ночью борются с коронавирусом. Вот, например, заболевшая коронавирусом медсестра рассказала, как и почему лечится дома - медработник из райцентра о том, как заболела COVID-19, и что происходит в регионах Беларуси... А вот реаниматолог-анестезиолог, который заразился COVID-19 и рассказал о болезни. Олег Павлов почти месяц жил в больнице и спасал пациентов, пока сам не слег с пневмонией. Его жена - медсестра, и тоже заболела, супруги не виделись уже месяц

Главным белорусским ньюсмейкером в воскресенье, 3 мая, стал Александр Лукашенко. Президент Беларуси собрал во дворце Независимости совещание. Как заявил Александр Лукашенко, больше 200 зараженных больных по состоянию на 3 мая лежат на искусственной вентиляции легких. Умерли 99 человек (+2 за сутки). До психологической отметки в 100 умерших не хватает всего одного человека. Выздоровели и выписаны из больниц 3196 пациентов с коронавирусом.

Параду Победы в 2020 году – быть

– Должен сказать, что мы не можем отменить парад. Просто не можем. Я долго над этим думал. Конечно, это эмоциональная, глубоко идеологическая вещь. Надо помнить, что те люди (участники войны. - Ред.) умирали, может быть, и от вирусов, других болезней. Но они это не ощущали порой и об этом не думали. И умирали они ради нас, как бы это пафосно ни звучало. И подумайте, что скажут люди, – рассуждает Александр Лукашенко.

Президент полагает, что общественность не поймет, если парад отменят. Президент сказал, что «никого тащить на это мероприятие не надо». По его словам, и без тех, кто боится заразиться, тысячи людей хотят, чтобы парад прошел. В том числе и ветераны Вооруженных Сил.

– Участников войны осталось совсем немного. Они понимают, и мы должны их сберечь. Хоть они и первыми затребовали, чтобы их привезли на это мероприятие. Понятно, что им уже за 90. Подумаем, как с ними быть. Я придерживаюсь своей тактики - стариков надо поберечь, - подчеркнул президент.

«На параде могли бы присутствовать представители всех государств»

После того, как Владимир Путин перенес парад Победы в Москве с 9 мая на неопределенный срок, в Беларуси заговорили о то, что гости, которые собирались приехать на московский парад, могут вместо этого приехать на парад в Минск. По данным российских властей, участие в московском параде подтверждали главы 17 стран.

- Беларусь – это живой памятник той войны, - заявил Лукашенко. - И я думаю, что в этот день здесь могли бы присутствовать представители всех государств. Кстати, отдельные депутаты и сенаторы – россияне – попросили присутствовать на наших мероприятиях. Мы приветствием это, пусть приезжают. Если надо для этого выделить средства связи – мы это обеспечим. У нас аэропорт открыт, думаю, мы с руководством России договоримся о перелете желающих побывать у нас. Мы от наших друзей и братьев не закрываем дверь.

Напомним, недавно стало известно о том, что российские и китайские военные отказались участвовать в минском параде.

«Я не особо парюсь по поводу выявленных коронавирусных больных»

- Если откровенно, анализируя все вот эти вот ваши «простыни», которые вы мне присылаете каждое утро и вечер, я особо не парюсь по поводу выявленных коронавирусных больных, - заявил Александр Лукашенко в эфире телеканала ОНТ. – Я сейчас объясню. Уже из своего анализа, да и с врачами разговаривая, с министром - у нас уже общее понимание. Чем больше мы тестируем людей – а сейчас мы вышли на 9,5 – 10 тысяч ежесуточно, тем больше мы получаем с вирусом Covid. Это где-то в районе 9% от тестируемых. Так вот, что меня больше всего настораживает и я меньше переживаю за вот эти выявляемые заболевания: не всегда тесты дают точные показатели. И уже мне из разных мест – из больниц, из лабораторий, приходит эта информация. Анализируя всю ситуацию, думаю, что и вы тоже пришли к такому выводу, что нам особое внимание нужно обратить на пневмонии. У нас - пускай на 40-50 человек за 4 месяца - наблюдается прирост пневмоний к уровню прошлого года. Да, это просто мизер просто при нашей системе здравоохранения, но пневмонии чуть-чуть подросли. Главное для нас сегодня - это лечение людей – пневмонии.