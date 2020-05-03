«В Минске медикам сильно помогают волонтеры… В регионах, конечно, такого нет»: заболевшая коронавирусом медсестра рассказала, как и почему лечится дома

Среди людей заболевших COVID-19 есть и медики. Так после примерно месяца работы с коронавирусными пациентами, завотделением анестезиологии и реанимации Республиканской клинической больницы медреабилитации в Аксаковщине, Олег Павлов заболел коронавирусом сам. Врача госпитализировали в 3-ю горбольницу Минска с двухсторонней пневмонией.

А что происходит в регионах?

Мы поговорили с медработницей Александрой П.* (имя изменено по просьбе герини. - Ред.), работающей медсестрой в одной из районных больниц в Брестской области.

По данным на 29 апреля на Брестчине был зарегистрирован 681 инфицированный COVID-19, сообщил ресурс «Навiны Камянеччыны» со слов Александра Карпицкого, главврача Брестской областной больницы. Примерно половина больных лечатся в стационарах, остальные - амбулаторно. У 80 процентов случаев заболевание протекало в легкой форме. Остальным 20 процентам заболевших коронавирусом потребовалось серьезное лечение, у 5 процентов из них заболевание протекает в тяжелой форме.

- Александра, вы работаете медсестрой в больнице, что изменилось на работе с началом пандемии?

- Профиль моей работы связан с хирургией, и с началом пандемии он не поменялся. Мы только переехали в другой корпус больницы, освободив наше отделение под больных коронавирусом. Сейчас очень много говорят и пишут о врачах, видела, что в Минске медикам сильно помогают волонтеры - покупают и шьют маски, защитные костюмы, рестораны присылают бесплатную еду… В регионах, конечно, такого нет. Нас никто не кормит бесплатно. Но хорошо, что средств защиты в больнице сейчас достаточно: сегодня мы обеспечены СИЗ в достаточном объеме.

С болеющими коронавирусом на самоизоляции терапевт поликлиники пока связь держит только по телефону. Фотоиллюстрация.Фото: Надежда БУТОВИЧ

- Вы заболели коронавирусом и изолировались дома, как думаете, где заразились?

- Уверена, что заболела COVID-19 именно на работе. В больнице массово начал болеть медперсонал. Лично у меня все началось с сухого кашля, потом, примерно с четверга, 23 апреля, подключился озноб, пропало обоняние. Тест на коронавирус у меня взяли в пятницу, 24 апреля. А в воскресенье, 26 апреля, повысилась температура. После выходных мне сделали КТ - подтвердилась пневмония. Больничный выдали по пневмонии. В итоге результат текста на короновирус пришел только через неделю - 1 мая. Положительный.

Я живу и работаю в достаточно большом райцентре. Но тесты на коронавирус у нас только берут на месте, а потом их везут в Брест. В итоге их делают только на 8 сутки, а не, как везде говорят, на второй день. Если бы давали ответы по заражению коронавирусом на 2 день, то контактов было бы гораздо меньше. Очень нужно, чтобы что-то изменилось, и районы не отправляли тесты для получения результатов на область - теряется время, люди разносят вирус. Сейчас только через неделю ты узнаешь, что у тебя все-таки коронавирус, и только тогда тебя отправляют на изоляцию.

«Одни соседи нас боятся - другие помогают»

- Как проходит ваша изоляция и лечение от коронавируса и, главное, почему дома?

- Я изолировалась вместе с коллегой по работе - девушка приехала к нам из другого района, работала и, как и я, заболела коронавирусом. Она неделю ходила на работу (была вынуждена ходить), при этом, конечно, со многими контактировала. Только, когда был получен положительный результат теста, ее отправили на карантин. Хотелось бы, что бы ответы приходили быстрее.

Нам доктор посоветовал лечиться дома - самочувствие позволяет. Вместе с коллегой находимся в моей квартире, лекарства купили, капельницы ставили друг другу: повесили на люстру пакет с раствором, соорудив своеобразную конструкцию, а сами капаемся, лежа на полу - так как люстра по центру комнаты... Еду и другие нужные лекарства приносят по нашей просьбе соседи, друзья и знакомые: кладут у двери и уходят, мы потом забираем. Соседи по дому знают, что у нас коронавирус: одни боятся - другие помогают. Кроме того, каждый день приходит милиция и проверяет, не нарушаем ли мы самоизоляцию? Мои родные и ребенок еще за две недели до моей болезни уехали в деревню на дачу и там находятся до сих пор. А родители коллеги живут в другом районе. Мы держим с ними связь по телефону и интернету. Скучаем…

Девушки сами ставили друг друг капельницы, подвешивая их на люстру. Фото: героя публикации.

- Какой прогноз по болезни, как самочувствие?

- Очень надеюсь, что на днях меня все-таки посетит терапевт и даст рекомендации. Потому что сейчас связь она держит только по телефону. Мы сами звонили в поликлинику, чтобы напомнить о себе, обещали прийти. В целом, самочувствие улучшается, температуры уже нет. На самоизоляции я не очень-то и долго, но уже соскучились по коллективу и работе, общению с людьми. Уже твердо решили, что когда переболеем коронавирусом, пойдем и сдадим плазму, чтобы помочь тяжелым пациентам справиться с болезнью.

«Главное не паниковать и верить в хорошее»

- В больничном указан диагноз «коронавирус»? Получите ли доплаты от Минздрава и Федерации профсоюзов за работу с пациентами больными коронавирусом?

- На данный момент, мой больничный оформлен по пневмонии. У коллеги больничный не на руках. О надбавках, выплатах, честно, не думаю. Зарплаты еще не было. Будут ли надбавки, пока не знаем.

- Как медик и как человек, болеющий коронавирусом, что ты посоветуешь?

- Люди, не бойтесь этого вируса. Каждый перенесет это, только по-разному. Главное не паниковать и верить в хорошее. Всем здоровья и терпения!

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

«Комсомолка» уже рассказывала о том, что на 3 мая в Беларуси у 16705 человек была зарегистрирована коронавирусная инфекция, 3196 человек выздоровели от COVID-19, 99 пациентов с сопутствующими хроническими заболеваниями скончались от коронавируса. Подробную информацию рассказал и президент страны: Александр Лукашенко пояснил, что у заболевших в Беларуси пневмонией только у 30 процентов больных - коронавирус.

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