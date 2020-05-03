2020-05-03T22:07:34+03:00
Минск
КП Беларусь

Ваша квартира уже строится! Столичный комплекс «Минск Мир» растёт буквально на глазах!

Сотни покупателей уже вселились в свои новенькие квартиры в квартале «Эмиратс Люкс» многофункционального столичного комплекса «Минск Мир»
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Этот квартал будет завершен первым – уже нынешней осенью, всего через несколько месяцев. Для тысяч других покупателей новоселья тоже не за горами – каждый может видеть, с какой скоростью возводится комплекс, с которым в Минске не может сравниться ни один строительный проект. Зрелище самой масштабной стройки действительно впечатляет!

Квартал «Эмиратс Люкс» комплекса «Минск Мир» будет завершен первым – уже нынешней осенью, всего через несколько месяцев.

Квартал «Эмиратс Люкс» комплекса «Минск Мир» будет завершен первым – уже нынешней осенью, всего через несколько месяцев.

О том, чем уникален «Минск Мир» для столицы, да и всей Беларуси, расскажем чуть позже. А пока – о том, почему покупка квартиры в этом комплексе является лучшим решением нынешней весны.

Застройщик, который вкладывает в возведение жилья огромные собственные средства, не меньше инвестирует и в инструменты покупки квартир гражданами. Именно поэтому акции и специальные предложения в комплексе «Минск Мир» особенно выгодны и привлекательны!

Настоящей сенсацией на рынке новой недвижимости стала уникальная акция «Покупайте сейчас – платите потом!».

Застройщик вкладывает в возведение жилья огромные собственные средства, не меньше инвестирует и в инструменты покупки квартир гражданами.

Застройщик вкладывает в возведение жилья огромные собственные средства, не меньше инвестирует и в инструменты покупки квартир гражданами.

Покупка жилья в длительную, до 10 лет, рассрочку от застройщика доступна в комплексе «Минск Мир» уже более года. Этой возможностью воспользовались тысячи семей, для которых продажа квартир в рассрочку позволила приобрести, наконец, собственное жилье.

Но этой весной желающих приобрести квартиру в рассрочку стало еще больше! Судите сами.

Длительная рассрочка на 10 лет по акции «Покупайте сейчас – платите потом!» в комплексе «Минск Мир» – это 120 ежемесячных выплат равными частями, на которые делится стоимость квартиры в рассрочку.

Не нужны справки о доходах, не требуются поручители. И это не просто удобно – для тех, кто не имеет возможности документально подтверждать доходы, например, при работе за рубежом, такой вариант становится зачастую самым приемлемым решением.

Самое главное – не нужен даже первоначальный взнос! Просто берите паспорт – и идите покупать свою квартиру, за которую расплатитесь в последующем за 120 месяцев! В этом и есть смысл акции «Покупайте сейчас – платите потом!».

И это по-настоящему уникальное предложение. Таких условий в мире не предлагает никто! От покупателя не требуется сложных гарантий, он не проходит процедуру скоринга – оценки платежеспособности.

Покупателю не приходится выплачивать проценты или дополнительные взносы: цена квартиры просто делится на количество месяцев рассрочки, и уплачивать за жилье своей мечты нужно будет строго фиксированную сумму. Процедура очень прозрачна!

Расчеты показывают, что ежемесячная выплата в среднем составит менее половины от ежемесячных доходов семьи, в которой работают двое взрослых людей!

Предложение заинтересовало многих. Во-первых, тех людей, кто не имеет собственного жилья и вынужден арендовать квартиры. Ежемесячные выплаты по длительной рассрочке сопоставимы с ценой арендного жилья в Минске, но при этом вы, каждый месяц расставаясь в определенной суммой, в итоге становитесь собственником своей квартиры! Тогда как арендное жилье, понятно, ни через 15, ни через 25 лет вашим никогда не станет.

Более того, не придется ждать даже тех 10 лет, на которые предоставляется рассрочка, чтобы войти в свой новый дом!

Все квартиры, которые предлагаются по акции «Покупайте сейчас – платите потом!» в длительную рассрочку без первого взноса – в уже строящихся домах. Их ввод в эксплуатацию запланирован в текущем и следующем годах. Таким образом, уже через несколько месяцев дома начнут сдаваться. Покупатели получат ключи от своих квартир, смогут делать ремонты – и въезжать в квартиры, за которые даже еще не рассчитались полностью!

Все квартиры, которые предлагаются по акции – в уже строящихся домах.

Все квартиры, которые предлагаются по акции – в уже строящихся домах.

Конечно же, акция «Покупайте сейчас – платите потом!» очень привлекательна и для тех, кто уже является собственником жилой недвижимости.

Аргументы просты. Прежде всего, это квартиры в центре Минска, откуда пять минут на машине до вокзала и площади Независимости.

Кроме того, современность и престижность новой застройки. Квартира в таком комплексе – прямая инвестиция в будущее. И ваше, и ваших детей! Квартиру можно сдавать и ежемесячно получать гарантированный доход, который направить в том числе на погашение рассрочки. А через 10 лет – хоть продать, хоть подарить квартиру детям! Как говорят специалисты рынка недвижимости, в будущем цена квадрата в новых комплексах может достигать в Минске 3-5 тысяч евро – как в Праге, Варшаве или Будапеште.

Тем более стоит учесть, что покупка жилья наиболее выгодна в нестабильной ситуации – после любого мирового кризиса следует подъем, цены активно растут, и стоимость жилья в минских новостройках будет только увеличиваться.

Дом «Новый Орлеан» и лобби дома «Новый Орлеан».

Дом «Новый Орлеан» и лобби дома «Новый Орлеан».

Дом «Ванкувер» и лобби дома «Ванкувер».

Дом «Ванкувер» и лобби дома «Ванкувер».

На акции представлено ограниченное количество квартир в домах различных кварталов комплекса «Минск Мир»«Лос-Анджелес», «Новый Орлеан», «Квебек» и «Ванкувер» квартала «Северная Америка», «Сидней Люкс», «Пекин» и «Сочи» в квартале «Чемпионов», «Москва» – в квартале «Евразия», а также 7 и 8 секции дома «Эмиратс Волна» в квартале «Эмиратс Люкс».

Дом «Квебек» и лобби дома «Квебек».

Дом «Квебек» и лобби дома «Квебек».

Дом «Сидней» и лобби дома «Сидней».

Дом «Сидней» и лобби дома «Сидней».

Дом «Пекин» и лобби дома «Пекин».

Дом «Пекин» и лобби дома «Пекин».

Дом «Сочи» и лобби дома «Сочи».

Дом «Сочи» и лобби дома «Сочи».

В акции представлены семь кварталов из девяти, в которых продаются квартиры.

Дом «Москва» и лобби дома «Москва».

Дом «Москва» и лобби дома «Москва».

Дом «Эмиратс Волна» и лобби дома «Эмиратс Волна».

Дом «Эмиратс Волна» и лобби дома «Эмиратс Волна».

Вы уж точно сможете сделать самый важный выбор для своей семьи!

Кроме того, в квартале «Северная Америка!» действует акция «Минус 10%» – во всех домах квартала цена квартир снижена на 10% от стоимости, указанной на сайте.

Акция «Платежные каникулы» – это шесть первых месяцев без ежемесячных платежей при покупке квартиры в длительную рассрочку. За полгода можно успеть многое! Можно платить все это время за арендное жилье, пока строится своя квартира. А можно скопить на ремонт – ведь вам скоро предстоит въезжать в собственную квартиру!

И еще один очень приятный момент. При бронировании и покупке квартиры на сайте застройщика в режиме онлайн ваша экономия составит существенную сумму – от 4 до 10 тысяч рублей в зависимости от площади приобретенной квартиры! Акция очень удобна для тех, кто живет не в Минске, у кого мало времени для посещения офиса продаж, а также тех, кто не хотел бы появляться лично в сегодняшней ситуации в публичных местах. И при этом отлично сэкономить!

Онлайн бронирование уже высоко оценили покупатели – квартиры в Минске с удовольствием приобретают жители различных городов Беларуси, а также России, Израиля, стран Евросоюза. Ведь это действительно выгодное вложение!

Акции могут суммироваться. Таким образом, можно получить просто невероятно выгодное предложение от застройщика!

Самое время коротко рассказать о комплексе «Минск Мир» и его кварталах!

«Минск Мир» – комплекс уникальный во всех отношениях. Это более 3 млн кв. метров жилых и коммерческих помещений, более 340 га городской территории, которые получат новое дыхание, абсолютно иной функционал и самый современный вид.

«Минск Мир» уже известен далеко за пределами Беларуси – он был признан самым масштабным проектом Европы. Это современнейший район мегаполиса, который строится по принципу «город в городе» со всей необходимой для комфортной жизни инфраструктурой.

Здесь все будет в шаговой доступности – школа или детский сад в каждом квартале, взрослая и детская поликлиники, медицинские центры, удобное транспортное сообщение, новые станции метро, паркинги и места для парковки автомобилей, большой парк, детские и спортивные площадки, огромный торгово-развлекательный центр, магазины, кафе, спортивные объекты.

В каждом квартале запланированы школа или детский сад.

В каждом квартале запланированы школа или детский сад.

Развитая транспортная инфраструктура позволит легко добраться в любую точку города.

Развитая транспортная инфраструктура позволит легко добраться в любую точку города.

В центральной части комплекса будет заложен большой современный парк с зонами активного и уединенного отдыха.

В центральной части комплекса будет заложен большой современный парк с зонами активного и уединенного отдыха.

При этом строительство делового сердца комплекса – Международного финансового центра Minsk World – уже началось, и инвестиции в его создание только в этом году составят более 100 млн долларов.

Все дома во всех кварталах – это современные каркасно-блочные здания, красивые и удобные. У каждого – свой проект, свои «фишки». Цвет фасадов и тонировка остекления, декоративные элементы, отделка общих внутренних элементов – все уникально! Не случайно у каждого дома и у каждого квартала в комплексе есть собственное название!

Все дома во всех кварталах – это современные каркасно-блочные здания, красивые и удобные.

Все дома во всех кварталах – это современные каркасно-блочные здания, красивые и удобные.

Квартиры – только свободной планировки. Вместо обычных подъездов – просторные дизайнерские лобби с местом для консьержа и санитарной комнатой. В домах устанавливаются скоростные бесшумные лифты OTIS. Высота потолков – не менее 2,7 метра, лоджии застекленные, окна – панорамные или французские, от пола до потолка.

Вместо обычных подъездов – просторные дизайнерские лобби с местом для консьержа.

Вместо обычных подъездов – просторные дизайнерские лобби с местом для консьержа.

Во всех домах устанавливаются скоростные бесшумные лифты OTIS.

Во всех домах устанавливаются скоростные бесшумные лифты OTIS.

Дворы – благоустроенные, с детскими и спортивными площадками и без транзитного движения машин.

Во дворах детские и спортивные площадки со специальным покрытием.

Во дворах детские и спортивные площадки со специальным покрытием.

Жизнь здесь будет очень удобной и комфортной. При этом застройщик убежден, что покупка квартиры должна быть доступна каждой белорусской семье со стабильным доходом. И в этом отношении комплекс «Минск Мир» тоже уникален – таких выгодных условий для приобретения квартир просто не найти!

Более 100 млн евро вложено строительно-инвестиционным холдингом в то, чтобы белорусскому покупателю стали доступны лучшие финансовые инструменты!

Оценить, как продвигается строительство комплекса практически в режиме онлайн, можно благодаря видеотуру на сайте застройщика.

Заходите на сайт застройщика bir.by, выбирайте и оформляйте квартиры в рассрочку без первоначального взноса в комплексе «Минск Мир»! Не упускайте свою экономию!

В 15 городах страны – в Бресте, Пинске, Барановичах, Гомеле, Мозыре, Светлогорске, Речице, Жлобине, Гродно, Лиде, Витебске, Орше, Новополоцке, Могилеве и Бобруйске – региональные менеджеры продажи помогут вам с консультациями по объектам застройщика.

Офис по продаже квартир в комплексе «Минск Мир» работает ежедневно с 8.30 до 20.30, в выходные и праздничные дни с 9.00 до 20.00 по адресу: Минск, Мстиславца, 9 (Dana Center, 1-й этаж), ст. метро «Восток».

Номер для связи через мобильных операторов 7675, городские телефоны +375 17 269−32−90, +375 17 39−39−465.

«Минск Мир» – ваш лучший ответ на квартирный вопрос!

ИООО «Дана Астра». УНП 191295361.

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