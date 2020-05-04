Посмотрите, где скоро откроются новые станции минского метро и как они выглядят

Мы посмотрели на последние приготовления к открытию первых четырех станций третьей линии (ее еще называют Зеленолужской) столичной подземки. Где-то метростроевцы, а где-то и просто строители на видимых участках приводят в порядок территорию у новеньких переходов. Да, их уже можно рассмотреть не из-за ограждений!

Например, у станции "Ковальская слобода". А рабочие на перекрестке улиц Воронянского и Жуковского заняты теперь реконструкцией последней. Согласно паспорту объекта, все обещают привести в порядок уже в мае. Кстати, под улицей Жуковского будут оборотные тупики этого участка зеленой линии (как она уже отмечается на схемах в вагонах), а на этом самом перекрестке построено административное здание метрополитена. Оно отделано ярким красным материалом и увенчано логотипом подземки.

Вот как там все теперь выглядит.

Так выглядят подземные переходы, которые будут вести к вестибюлю станции "Кавальская слабада".Фото: Святослав ЗОРКИЙ

На перекрестке улиц Воронянского и Жуковского заняты реконструкцией последней.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Административное здание метрополитена у одного из выходов станции.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

А этот выход напоминает, что хоть станция совсем недалеко от центра, но все-таки находится в спальном районе.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Под улицей Жуковского будут находиться оборотные тупики.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Вдалеке виднеются новостройки "Минск-Мира" - у этого комплекса появится одна из станций следующей очереди.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Так перекресток Жуковского и Воронянского выглядит теперь.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Станция "Вокзальная" получит первый в минском метро наземный вестибюль и траволатор вместо эскалатора. Будет он со стороны улиц Дружная и Вокзальная. Пока из-за строительства метро там все перегорожено, и до подземных переходов, ведущих к железнодорожному вокзалу, надо прилично идти в обход, высаживаясь с некоторых маршрутов наземного транспорта. За забором пока ничего не видно и из элементов входа на станцию.

Пока "Вокзальную" рассмотреть из-за ограждений на Дружной не удастся даже самым любопытным.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

И даже из зала ожидания вокзала!Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Зато на станции "Площадь Ленина" синей (или Московской) линии все еще на месте металлическое ограждение. Его поставили там, где будет организован переход с первой на третью ветку.

На станции "Площадь Ленина", куда будет вести переход с "Вокзальной", пока что стоит уже привычное ограждение.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

А еще во дворе здания управления Минского метрополитена на площади Независимости (с башенкой, увенчанной часами и флюгером с зубром) уже возведено, но еще ограждено здание инженерного корпуса организации. Со существующим он уже соединен проходом. Главное, что современная архитектура этого строения не видна со стороны площади и не разрушает ее сложившийся ансамбль.

За зданием управления метрополитена новостройки не видно.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Выглядит здание инженерного корпуса так.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Выглядит здание инженерного корпуса так.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Здание соединено с уже действующим корпусом метрополитена.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Входы подземные сооружения станции "Площадь Франтишка Богушевича" с зелеными элементами отделки были частично видны уже давно из-за щелочек в ограждениях. Теперь территория у Музыкального театра преображается. А водителям осталось подождать всего ничего, чтобы вернуться к прежней схеме движения на этом пятачке.

Кстати, долгое время многие и понятия не имели, что эта круглая площадь носит имя классика белорусской литературы да и вообще имеет название. Развязка и развязка - разве что тот самый театр рядом, да и то - стоит не главным входом. Это, кстати, единственное здание, которое примыкает к площади. Но на нем не было таблички с информацией, а тем более памятной доски или даже памятника писателю - между прочим, начинателю новой белорусской литературы.

Первой ласточкой стало название остановки наземного транспорта, теперь открывается станция. Возможно, в связи с этим важным для города событием и табличка с именем Богушевича появится на площади. Говорят, на станции будут и его знаменитые слова в металле: "Не пакідайце ж мовы нашай беларускай, каб не ўмёрлі!".

Так выглядит площадь Франтишка Богушевича сегодня.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Вид на улицу Клары Цеткин. Кстати, именно так ("Клары Цеткин") до сих пор на паспорте объекта, висящем на ограждении, станция и значится.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Еще не все ограждения убрали.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Зеленые элементы отделки входов на станции любопытные могли рассмотреть уже давно.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Вход в метро появится у самого театра.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Вход в метро появится у самого театра.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

В подземных переходах идут последние работы.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

У входов на станцию завершают благоустраивать территорию.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

У входов на станцию завершают благоустраивать территорию.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Наконец, станция "Юбилейная площадь". Разместится она на перекрестке улиц Кальварийской и Сухой, как раз у той самой площади. На этом этапе строительства она станет конечной на третьей линии, потому тут будут оборотные тупики - они уже сделаны под улицей Мельникайте. Станция будут пересадочной с "Фрунзенской" на второй линии. Также тут будет соединение при помощи перегонного туннеля со второй веткой. Помните, недавно, в марте, на несколько дней движение поездов по второй линии в сторону "Каменной горки" шло только до "Фрунзенской" - как раз шли работы по этому соединению.

А вот что мы увидели на месте, где скоро появится станция "Юбилейная площадь".

Вид с улицы Сухой.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Вид с улицы Сухой.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Вот что мы увидели на улице Сухой.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Вот что мы увидели на улице Сухой.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

А вот что видно с Кальварийской.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Посмотрели на будущую станцию "Юбилейная площадь".Фото: Святослав ЗОРКИЙ

На территории, прилегающей к станции, наводят порядок.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Посмотрели на будущую станцию "Юбилейная площадь".Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Оборотные тупики соорудили под улицей Мельникайте.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

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