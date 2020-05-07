2020-05-04T12:06:40+03:00
Общество
КП Беларусь

Без интернета: МТС Cloud предлагает выход к частным облакам через мобильную сеть

МТС Cloud предложил в Беларуси частные облака с доступом через собственную мобильную сеть, закрытую от интернета, что обеспечивает высокий уровень безопасности и конфиденциальности
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Специалисты готовы перенести информационную инфраструктуру клиентов и обеспечить к ней доступ со смартфона, планшета и устройств интернета вещей.

Технология создает единую закрытую сеть между частным облаком и мобильными устройствами. Такая система является полностью невидимой для интернета.

Данное решение реализовано через специально настроенные SIM-карты. МТС предоставляет отказоустойчивый VPN-сервис с прямым подключением к облаку. Это поможет избежать несанкционированной активности, так как любой трафик не может покинуть пределов закрытой сети или попасть в нее из интернета. Такую же возможность МТС предоставляет и на базе фиксированной сети.

«Это одно из тех полезных решений, которое дает широкую свободу бизнесу. Можно быстро строить безопасные решения, которым не страшен взлом и DDoS-атаки. То есть это проще, надежнее и во многих случаях дешевле. Что важно, реализовать такую технологию без участия мобильного оператора невозможно. И хотя это является частью IaaS (инфраструктура как сервис), речь — об особом индивидуальном подходе с организацией мобильного доступа через нашу сеть», — отметил начальник управления инновационных решений компании МТС Артем Максименко.

МТС Cloud уже реализовал несколько таких проектов. Технология пользуется высоким спросом среди частных и государственных компаний.

Напомним, МТС Cloud — универсальный облачный провайдер, который создает решения для бизнеса на базе платформ VMware, Huawei и RedHat. Размещение происходит в дата-центре класса Tier3 с гарантированным уровнем доступности 99,98% и круглосуточной техподдержкой. Среди клиентов — банки, торговые сети, промышленные компании, логистические операторы и другие.

УНП 800 013 732, СООО «МобильныеТелеСистемы».

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