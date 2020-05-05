«Чтобы отомстить врагам за смерть брата, бабушка в 19 лет стала пулеметчицей»

«Моя бабушка Кожемяченко Мария Федоровна родилась в Россонском районе в 1922 году. До войны она училась в Полоцке в педагогическом училище и уже осенью 1940 года вернулась в родные края и работала учительницей в сельской школе. В Россоны немцы пришли в июле 1941 года, и практически с первых дней оккупации моя бабушка вместе с родными, знакомыми и одноклассниками стали активными участниками партизанского движения, собирали оружие на местах недавних боев, передавали в лес продукты и медикаменты. Два старших брата бабушки уже воевали с фашистами на фронте, третий брат, которому еще не было 18, одним из первых ушел в партизаны. Через несколько месяцев Мария вместе с подругой тоже ушла в лес и стала бойцом партизанского отряда им. Лапенко Россонской бригады им. И.В. Сталина.

Сначала, как и все девушки, она помогала в хозяйственном взводе, обеспечивая быт партизан. Но через несколько месяцев ее партизанских будней при возвращении из разведки в стычке с немцами погиб ее брат. Желание отомстить врагам за смерть брата было таким сильным, что заставило девушку изучить… пулемет и в свои 19 лет стать пулеметчицей. Так, до самого освобождения родной земли от немецко-фашистских захватчиков в составе пулеметного взвода она наравне с мужчинами принимала участие во всех боевых операциях партизанского отряда. Единственную девушку-пулеметчицу в бригаде партизаны оберегали, помогая советом, прикрывая в боях. Благодаря им и, наверное, невероятной удаче всю войну девушка прошла, как говорится, без единой царапины. За боевые заслуги Кожемяченко Мария Федоровна была представлена к медали «Партизану Отечественной войны» 1-й степени.

После войны Мария продолжила учить детей, вышла замуж, вырастила двух дочерей, дождалась внучки и внука. До самой пенсии проработала в школе, всегда была честной и скромной. О войне и о своем партизанстве рассказывать не любила, о том, что она в партизанском отряде была пулеметчицей, все родные узнали только в 1985 году, когда бабушке вручали орден Отечественной войны II степени. Тогда на встречу в честь 40-летия Победы собрались многие бойцы ее партизанского отряда, они-то и рассказали о Мане-пулеметчице, а в местной газете вышла большая статья о ней.

Бабушка умерла 8 мая 1991 года, не дожив всего один день до одного из ее любимых праздников - Дня Победы, ее похороны совпали с торжественными мероприятиями в городе в честь 9 Мая и залпы военного салюта в местном парке были символичными проводами в последний путь партизанки-пулеметчицы Марии Кожемяченко.

Много лет прошло с тех пор, но и сейчас я помню свою любимую бабушку, помню, как совместно отмечали наши дни рождения, помню ее пироги, вкус клубники и яблок из ее сада, тепло ее рук - все, что сделало мое детство счастливым и беззаботным».

Дмитрий ВИШНЕВСКИЙ.

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