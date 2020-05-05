«Вместе с разведчиками отец напал на часового при выходе в блиндаж в тылу противника»

«Когда началась Великая Отечественная война, моему отцу, Кушнерову Тимофею Яковлевичу, было всего 15 лет. У него было два старших брата - Максиму было 18 лет (погиб 29 ноября 1943 г.), а Терентию - 20 (погиб в 1942 г.) Старшие братья ушли воевать в 1941 году, а папа остался единственным мужиком с сестрой и ее тремя маленькими племянниками и мамой в разоренном доме.

Нам, людям, не знающим, что такое голод, холод, страх и унижение от захватчиков и их пособников полицаев, сложно представить, как это - укладывать спать голодных детей, дав им только теплой водички, и обещать, что завтра будет хлебушек… В 15 лет вдруг стать взрослым, отвечать за заготовку дров и торфа, за огород, за крышу, за охрану и жизнь маленьких, да и взрослых тоже…

В конце 1943 года родная деревня Огородня-Гомельская, что в Добрушском районе Гомельской области, была освобождена, а с 6 ноября 1943-го по призыву папа уже был в рядах Красной армии. Ему еще не было и 18 лет…

5 августа 1944 года он впервые будет ранен осколком, попавшим в лицо, 22 ноября 1944 еще одно осколочное ранение, а 30 апреля 1945-го - тяжелое ранение, после которого почти полгода пролежал в госпитале. Рассказывать о войне папа не любил, но о том, за что был награжден орденом Славы III степени, я знаю - за взятие языка.

А вот что об этом написано в наградном листе. 30 апреля 1945 года взвод разведки выполнял боевую задачу по захвату контрольного пленного в районе д. Путени. Гвардии рядовой Кушнеров, действуя в составе захватгруппы, проявил героизм и отвагу - вместе с разведчиками напал на часового при выходе в блиндаж в тылу противника. В завязавшейся перестрелке отец был тяжело ранен - и несмотря на это, помогал товарищам унести пленного на свою территорию.

Из немногих сохранившихся в домашнем архиве документов понятно, что папа был одним из множества рядовых 879-го строевого полка 158-й стрелковой Люгненской Краснознаменной Ордена Суворова дивизии 1-го Прибалтийского фронта.

Знаю, что в день Победы папа лежал в госпитале в пригороде Кенигсберга (ныне Калининград), так как накануне, 30 апреля 1945 года, получил множественное осколочное проникающее ранение правой половины грудной клетки, осколок в легком остался на всю жизнь.

Фото: личный архив

Военная служба у отца закончилась только 11 октября 1949 года. А дальше - мирная жизнь, учеба в Гомельском техникуме дорожного строительства, жизнь и работа в разных уголках нашей республики.

С 1952 года всегда и везде рядом с папой мама - Кушнерова Диана Леонтьевна. Война и по ее судьбе прошлась огненным колесом. В 1944 году немцы расстреляли ее брата Бориса Леонтьевича (1924 г. р.), а мама была насильственно угнана в Германию, где прошла все ужасы рабства (имеет знак «Узник нацизма»). В город Мосты наша семья переехала из Лидского района в 1970 году.

Посмотрите на эти фотографии веселых, добрых, достойных людей, жизнь которых началась с тяжелейших военных испытаний. Они не ополчились на всех и вся, а с достоинством прожили жизнь, воспитали двоих детей, дождались внуков, смогли через всю жизнь пронести чувство любви и уважения друг к другу».

Кирьянова Елена Тимофеевна, г. Гродно.

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