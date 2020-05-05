2020-05-05T13:18:07+03:00
Экономика
КП Беларусь

За год яблоки в Беларуси подорожали на 70%, а гречка - почти на 40%. Но кое-что все-таки подешевело

В Нацбанке прогнозируют, что в ближайшее время будет дорожать мясо птицы. Мы посмотрели, как изменились цены
Виктор ПАЖИТОК
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В январе - марте белорусы купили больше продуктов с длительным сроком хранения, а также запаслись товарами первой необходимостиВ январе - марте белорусы купили больше продуктов с длительным сроком хранения, а также запаслись товарами первой необходимостиФото: Виктор ГИЛИЦКИЙ
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В первом квартале этого года потребительские цены выросли в среднем на 4,9%, подсчитал Национальный банк. В своей статистике Нацбанк отмечает, что цены в магазинах растут быстрее, чем цены производителей промышленной продукции. Так, последние за март выросли на 4,6%. Стоит отметить, что установленный на весь 2020 год целевой параметр инфляции - не более 5%. Инфляция в первом квартале выросла вслед за увеличением спроса: белорусы купили в январе - марте больше продуктов с длительным сроком хранения, что объяснимо - запасаться впрок крупами и тушенкой заставила пандемия коронавируса.

В марте в животноводстве выросли цены на сырое коровье молоко - на 15,3% в годовом выражении. За этот же месяц существенно подросли цены у производителей птицы: на 22,3% - на мясо индейки, на 8,1% - на курицу. Для сравнения: в декабре прошлого года рост цен на эти позиции составил 0,8% и 2,3% соответственно. Правда, в магазинах рост цен на мясо птицы в первом квартале был незначительным, но вот мартовские темпы увеличения цен производителей, по прогнозам Нацбанка, могут привести к тому, что и на прилавках в ближайшие месяцы индюшатина и курятина серьезно прибавят в цене.

Из позитива: в первом квартале замедлился рост цен на большинство видов овощей. При этом стоимость фруктов - а они у нас в основном, как известно, завозные - растет. В среднем к концу первого квартала их годовой прирост превысил отметку в 20%. Действительно, если год назад за килограмм груш в среднем надо было заплатить 2,44 рубля, то в этом марте - сразу 4,02 рубля, а яблоки за год подорожали больше чем на 70% (см. таблицу). Такие данные приводит Национальный статистический комитет Беларуси. Год назад литр молока в рознице стоил в среднем 1,38 рубля, в марте этого года средняя цена литра молока - 1,50 рубля (+10,9%). Подорожал за год твердый сыр: за кило сегодня в среднем просят 16,05 рубля, а год назад это было 14 рублей 39 копеек, выходит, разница составляет 1 рубль 66 копеек (+11,5%). Без малого на 50 копеек (5,5 рубля за литр сейчас против 5,02 рубля в марте прошлого года) подорожала сметана (+9,5%).

Как изменились цены на некоторые продукты

(по данным Белстата)

Инфографика Фото: Игорь СОЛОВЬЕВ

ИнфографикаФото: Игорь СОЛОВЬЕВ

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