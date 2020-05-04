Генеральные репетиции еще не назначили, а на вечернем концерте будет 3500 зрителей: что известно о параде на 9 мая 2020 года

Параду Победы в Минске на 9 Мая, судя по всему, быть. Но есть нюансы.

- Мы не можем отменить парад. Просто не можем, - заявил Александр Лукашенко в ходе воскресного совещания с чиновниками. - Я долго над этим думал. Конечно, это эмоциональная, глубоко идеологическая вещь. Надо помнить, что участники войны умирали, может быть, и от вирусов, других болезней. Но они это не ощущали порой и об этом не думали. И умирали они ради нас, как бы это пафосно ни звучало. И подумайте, что скажут люди. Меня очень волнует, что люди не одобрят, если мы, испугавшись, разбредемся по норам.

Президент сказал, что «никого тащить на это мероприятие не надо». По его словам, и без тех, кто боится заразиться, тысячи людей хотят, чтобы парад прошел. В том числе и ветераны Вооруженных сил.

- Участников войны осталось совсем немного. Они понимают, и мы должны их сберечь. Хоть они и первыми затребовали, чтобы их привезли на это мероприятие. Понятно, что им уже за 90. Подумаем, как с ними быть. Я придерживаюсь своей тактики - стариков надо поберечь, - цитирует президента БелТА.

Что до организации массового мероприятия в условиях пандемии коронавируса, то насчет этого президент сказал коротко:

- Оно будет организовано как положено. Об этом мы позже скажем. Может быть, и с трибуны этого парада.

Изначально парад в Минске планировалось провести вечером 9 мая. А утром Александр Лукашенко собирался лететь на парад Победы в Москву, но после обращения группы российских ветеранов Владимир Путин решил парад в Москве перенести на неопределенный срок.

Когда в Минске проведут парад, утром или же вечером, в понедельник, 4 мая вечером известно не было.

В телепрограммах парад замаскировали

Интересный момент: в телепрограммах, которые рассылает в СМИ государственное информационное агентство БелТА, слова «парад» в программе нет вообще. Зато есть передача под названием «Праздничный канал «Во славу общей Победы», посвященная 75-летию Великой Победы в Великой Отечественной войне, которая заявлена по всем основным каналам утром (с 8 до 12 часов) и вечером (с 20 часов). Напомним, раньше в телепрограмме парады так и указывали: например, «Военный парад, посвященный 75-летию освобождения Республики Беларусь от немецко-фашистских захватчиков» или «Парад войск Минского гарнизона».

Петицию с требованием отменить парад подписали 7 тысяч человек

Еще 29 марта белорусы составили петицию с требованием отменить парад в это непростое для страны время. Под обращением подписалось больше 7 тысяч человек. От Министерства обороны авторам петиции пришел официальный ответ, подписанный министром Виктором Хрениным. В документе четко прослеживается основной тезис: парад и его репетиция являются частью боевой подготовки армии, и отменять их не собираются. Также в письме отмечается, что «складывающаяся в настоящий момент в Республике Беларусь эпидемиологическая обстановка позволяет Вооруженным силам проводить плановые мероприятия боевой подготовки». Подчеркивается, что для Беларуси военные парады - это «дань героизму и стойкости нашего народа, самоотверженной борьбе против фашистских захватчиков, беспримерному трудовому подвигу тех, кто поднимал республику из руин. Это также традиция, символизирующая готовность белорусского народа отстаивать национальные интересы государства».

Пару тренировок отменили, другие перенесли из центра города в Уручье

Тренировки с участием военной техники проходят на аэродроме МЧС в Липках - это в километре от МКАДа. Пешие расчеты тренируются на территории военной комендатуры в Уручье. Там же репетирует и рота почетного караула. Кроме таких тренировок у роты было запланировано 8 вечерних непосредственно на месте проведения парада - на проспекте Машерова, у стелы «Минск - город-герой». Правда, две тренировки неожиданно отменили - в Минобороны объяснили, что это были резервные дни и они не понадобились. Изначально на 5 и 7 мая были запланированы две генеральные репетиции в центре Минска. Но теперь их в Минобороны уже не подтверждают: говорят лишь, что будет как минимум одна генеральная репетиция, но даты не называют. Пока известно, что 5 и 6 мая рота почетного караула будет тренироваться не у стелы «Минск - город-герой», а в Уручье.

29 и 30 апреля над Минским морем прошли первые репетиции воздушного парада. Российская авиация в тренировках не участвовала, хотя часть самолетов и вертолетов уже перебросили в Беларусь.

Парад собирались переносить из Минска в Брест?

Тем временем подготовка к параду начала обрастать слухами и неофициальной информацией. Например, что в роте почетного караула обнаружился коронавирус. Еще один слух - заболели курсанты и офицеры Военной академии. А еще, по данным «Комсомолки», среди брестских военнослужащих ходит слух о том, что если ситуация с коронавирусом в Минске к 9 мая не улучшится, парад Победы могут перенести из Минска в Брест. В Минобороны «Комсомолке» сообщили, что пока никакой информации об изменении места проведения парада нет.

- В Брест приезжал кто-то из высшего военного руководства - замеряли, хватит ли ширины центральных улиц для проезда колонны техники, - сообщил «Комсомолке» один из военнослужащих. - Окончательного решения пока нет, все зависит от высшего руководства страны.

Упор в минском параде собираются сделать на новинки

Правда, по данным «Комсомолки», из реальных новинок - модернизированный БТР, новый танковоз и пара доработанных ударных беспилотников. Еще несколько образцов впервые должны участвовать в параде, но их показывали и раньше - это реактивная система залпового огня «Флейта» на базе броневика ASILAK, модернизированный «Бук» на новом шасси МЗКТ, модернизированный «Ураган» на базе МАЗа, ракетный комплекс «Оса» на базе МАЗа и несколько бронеавтомобилей. Новинка воздушной части парада - самолеты Су-30СМ, которые поступили в нашу армию осенью прошлого года. Остальная техника - как наземная, так и авиационная - участвовала в парадах и раньше.

Российские и китайские военные отказались от участия в нашем параде

Что российские и китайские военные отказались участвовать в параде в Минске, выяснилось 30 апреля. Причина - «эпидемиологическая ситуация в мире». Напомним, от России предполагалось участие двух коробок солдат, участие расчет БТР-82А - такие уже приезжали на парад в Минск в прошлом году. А еще планировались «Инскандеры» - такие были в Минске в 2014 и в 2019 годах. Должна была участвовать в нашем параде и российская авиация: ударные вертолеты Ка-52, истребители Су-30СМ, фронтовые бомбардировщики Су-34, сверхзвуковой бомбардировщик Ту-22М3, стратегические бомбардировщики-ракетоносцы Ту-95МС и Ту-160 «Белый лебедь» - он сверхзвуковой. Это все не новинки - все эти самолеты и вертолеты и раньше участвовали в минских парадах.

По традиции на парады в Минске мы зовем иностранных гостей. Кажется, что в этом году у нас был шанс пригласить многих - из тех, кто хотел посмотреть парад в Москве, но из-за его отмены в российскую столицу не прилетит. В белорусском МИДе «Комсомолке» рассказать об этом ничего не смогли. Зато Лукашенко заявил, что желание посетить парад в Минске изъявили депутаты и сенаторы из России:

- Думаю, мы с руководством России договоримся о перелете желающих побывать у нас. Мы от наших друзей и братьев не закрываем двери.

На вечернем концерте на площади Победы будет 3500 зрителей

Каждый раз на 9 Мая на столичной площади Победы устраивают вечерний праздничный концерт - красиво оформленный, со световым шоу. Пока официальной информации нет, но, судя по всему, концерт планируют и в этот раз:

- Да, мы готовим праздничный концерт, - подтвердила «Комсомолке» начальник главного управления государственных специальных культурных мероприятий и профессионального искусства Министерства культуры Ирина Дрига, но подробностей не сообщила.

Список участников пока тоже не разглашают. Как удалось узнать «Комсомолке», тематика концерта - песни о городах-героях.

- Я записал песню о Мурманске, планирую спеть ее вечером 9 мая, - рассказал «Комсомолке» Александр Солодуха. О других артистах, которые готовятся к концерту, певец не знает.

- Нас не пригласили, - рассказал «Комсомолке» Анатолий Ярмоленко.

По данным «Комсомолки», не планируется участие в вечернем концерте и артистов продюсерского центра «Спамаш», не будет и Алены Ланской.

Для концерта у монумента Победы установят гигантский светодиодный экран длиной 46 и высотой 6,5 метра и два экрана поменьше. Фото из тендерных документов сайта госзакупок.

Для концерта у монумента Победы установят гигантский светодиодный экран длиной 46 и высотой 6,5 метра и два экрана поменьше. В центре планируют смонтировать партер на 500 мест. Еще около 3000 человек разместят вокруг - по крайней мере, это следует из документов тендера, который появился на сайте госзакупок. За аренду оборудования государственное учреждение «МинскКонцерт» из бюджетных средств готово заплатить 600 тысяч рублей - сюда же входит и оформление концерта у стелы «Минск - город-герой».

Для концерта у монумента Победы установят гигантский светодиодный экран длиной 46 и высотой 6,5 метра и два экрана поменьше. Фото из тендерных документов сайта госзакупок.

Ничего официально не сообщают и о проведении праздничного салюта, хотя до 9 мая остаются буквально считаные дни.

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