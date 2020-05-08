«Когда запускались, не ожидали, что будет такой спрос». Как развивается чуть ли не единственная сфера бизнеса, которая выигрывает в условиях пандемии

Рестораны предлагают еду на доставку и сотрудников для трудоустройства

Агрегатор доставки еды из кафе и ресторанов Delivio.by пришел на белорусский рынок в середине февраля этого года, как раз перед началом пандемии. Всего за два с половиной месяца он успел развиться и составить высокую конкуренцию другим представителям этой ниши.

- Людей находятся на самоизоляции, поэтому заказов много. Конечно, когда мы запускались, мы не думали, что такой высокий спрос будет именно на нас, - говорит Алексей, специалист по подбору персонала Delivio.by. - Цифру заказов, которую мы ставили себе как цель, уже достигли и даже преодолели. Но мы планируем расширяться и дальше, поток заказов есть. На старте даже был момент, что сумок для курьеров не хватало.

По словам собеседника, рестораны сами ищут сотрудничества с организацией. Причем предлагают не только еду на продажу, но и запрашивают трудоустройство сотрудников. С такой просьбой, например, недавно обращалась известная сеть ресторанов фастфуд: они предложили часть высвободившихся сотрудников трудоустроить курьерами.

- Уже десять человек из этой сети работают у нас курьерами. Рестораны тоже предлагают такой вариант, - поясняет Алексей.

По его словам, сейчас наибольший спрос на курьеров с личным авто. Основные качества, которые ищут в сотрудниках, - ответственность, желание работать и зарабатывать. Собеседник говорит, что уровень зарплаты зависит от количества работы, но точные цифры не называет.

«Количество заказов увеличилось значительно»

В другом крупном агрегаторе доставки еды Menu.by рассказывают, что на фоне пандемии у них увеличилось количество заказов, хотя обычно весна и лето показывают сезонное падение спроса на доставку, ведь в теплую погоду люди раньше предпочитали проводить больше времени вне дома.

- Количество заказов увеличилось значительно, в среднем на 30% по сравнению с февралем. Хотя, конечно, средний чек стал чуть меньше, чем раньше, но это не критическое снижение, - рассказывает Анна Фурс, маркетолог Menu.by. - Очень много ресторанов-партнеров делают акционные предложения. Раньше в таком количестве скидок и акций не было, а сейчас их предлагают повально. Возможно, снижение среднего чека связано еще и с этим.

Активнее, чем раньше, стали искать сотрудничества разнообразные кафе и рестораны страны, в том числе и те, кто раньше не планировал работать в этом направлении. За время пандемии Menu.by увеличил количество партнеров чуть ли не на четверть: до пандемии их было около 600, а за последние два месяца добавилось еще 160. Сложившаяся ситуация поспособствовала и в решении кадровых вопросов.

- Люди, которые раньше работали в ресторанах, с их закрытием начали активно искать работу. Они приходили и к нам. Поэтому сейчас мы полностью покрыли наши запросы в курьерах, хотя раньше постоянно была их острая нехватка. Свободные вакансии еще есть, но мы не так сильно нуждаемся в сотрудниках, как раньше, - говорит Анна Фурс. - Конечно, не все новые курьеры - это бывшие сотрудники ресторанов. Это и те, кому сократили рабочий день или урезали зарплату. С 1 апреля пошел поток собеседований по 25 - 30 в день, хотя раньше их было около 15. Конечно, люди к нам идут, потому что доставка - это чуть ли не единственный бизнес, который сейчас продолжает показывать рост.

«По сравнению с другим общепитом существенно выигрываем»

В выигрышном положении оказались кафе и рестораны, которые еще до пандемии организовали и запустили свою доставку. Одно из таких заведений - это слуцкие службы доставки «Хочу суши» и «Хочу пиццу». Здесь на фоне пандемии заказы снизились не более чем на 30%, по сравнению с заведениями с посадкой, где количество посетителей снизилось на 80%, ситуация выглядит вполне оптимистично.

- Средние выручки на пиццу упали на 15%, на суши - на 30%. Но заказы есть. Да, сумма заказов стала меньше, ведь люди сейчас стали экономить. Службы доставки не в плюсе, но по сравнению с другим общепитом существенно выигрываем, - объясняет соучредитель служб доставки «Хочу суши» и « Хочу пиццу» Роман Зубков.

Между тем ситуация сказалась на финансовом положении заведения, поэтому он вместе соучредителем принял решение сократить собственный доход, чтобы платить зарплату сотрудникам и покрывать счета за аренду.

- Отказываться от персонала мы пока не планируем, ведь конкуренцию никто не отменял. Мы не хотим терять штат и ухудшать из-за этого качество обслуживания. Сейчас мы получаем практически такие же дивиденды, как наши сотрудники, - делится подробностями ведения своего бизнеса Роман. - Пандемия - это плохо, но искать в ней надо плюсы - такие, как устранение конкурентов. Эту ситуацию мы не можем изменить, но мы можем ее грамотно использовать.

«Мы видим, что это направление востребовано»

Меняющийся под ударом пандемии мир заставляет бизнес перестраиваться. Например, известная сеть магазинов OZ, которая и раньше работала с доставкой, но в основном торговала книгами и другими непродовольственными товарами, в связи с пандемией существенно расширила ассортимент продуктов питания.

- В ассортименте нашего магазина уже были сладости, напитки и некоторые другие категории продуктов, но в связи с изменением потребительского спроса мы решили расширить ассортимент и предоставить нашим клиентам максимальный выбор - от круп до консервированной продукции и колбас, - отметила Елизавета Арцуева, PR-специалист OZ. - Мы видим, что это направление востребовано. Наши клиенты с интересом относятся к расширению ассортимента и привыкают, что в OZ теперь можно заказывать и еду тоже. А еще на такие заказы оформляют бесконтактную доставку.

По словам собеседницы, наибольшим спросом пользуются консервированные овощи, макароны, мясные консервы, мясные чипсы и безглютеновая мука.

- Также наших клиентов интересуют продукты для здорового питания, например, ореховые пасты, льняная каша, растительное молоко, хлебцы, гранола. Еще очень популярны гречишный чай и чай матча, газированные напитки с необычными вкусами, гречишный шоколад, - уточняет Елизавета Арцуева.

КСТАТИ

Работать на доставку начал сервис «Яндекс.Такси». Таксист службы может отвезти ваши вещи по указанному адресу, а для несрочной доставки можно заказать курьера. Также сервис начал заниматься грузовыми перевозками и оказывать услуги доставки для бизнеса. По информации представителей «Яндекс.Такси», доставка пока работает только в Минске.

ЕСТЬ ВОПРОС

Почему кафе и рестораны закрываются, а не развивают доставку?

О тяжелом положении ресторанов и кафе уже наслышаны многие. Но почему эти заведения вместо того, что закрываться, не развивают доставку? На этот вопрос ответил соучредитель слуцких служб доставки «Хочу суши» и « Хочу пиццу» Роман Зубков.

- Еда бывает разная. Не вся может подойти для доставки. Есть блюда, которые выигрывают из-за красивой подачи и в пластиковой коробочке могут выглядеть не так эффектно, как на красивой тарелке. Например, концептуальная кухня совсем не может работать на доставку, ведь есть блюда с шоу-подачей, ее в контейнер запаковать нельзя, - объясняет Роман Зубков.

По его словам, не каждое заведение в принципе может само организовать доставку, ведь для этого чаще всего нужна служебная машина. Поэтому рестораны обращаются к службам доставки, которые берут большой процент за свои услуги.

- Они берут чуть ли не 30%, что опять же создает сложности. Для маленьких заведений это может быть непосильный процент. Плюс если курьер ехал слишком долго, в чем виновата служба доставки, претензии получит ресторан, который рискует в итоге и своей репутацией, - объясняет он.

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