2020-05-04T17:29:02+03:00
Спорт
КП Беларусь

«Слуцк» - это белорусский «Лестер»?

«Сахарные» продолжают лидировать, удивлять. И прыгают, как кенгуру, передавая привет австралийским футбольным болельщикам
Владимир КРИУЛИН
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Драман Салу благодарит тренера Виталия Павлова после забитого мяча.Драман Салу благодарит тренера Виталия Павлова после забитого мяча.Фото: Святослав ЗОРКИЙ
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- Чемпионат Беларуси вышел на проектную мощность! Что ни матч - наслаждение! Всегда бы такую результативность, - написал в своем Твиттере комментатор российского «Матч ТВ» Константин Генич.

Да, посмотреть было на что. Средняя результативность седьмого тура - 3,75 гола за игру. А какие голы-красавцы залетали в игре минского «Динамо» и сенсационного «Слуцка»! У гостей за матч было всего два удара в створ ворот соперника - и есть победа 2:1! Так «Слуцк» сохранил за собой первое место в турнирной таблице. «Сахарные» уже обыграли в гостях «Шахтер» и минское «Динамо». Вячеслав Глеб в студии «Беларусь 5» провел параллели с английской сенсацией 2016 года:

- Для меня, конечно, большая неожиданность то, что они находятся наверху таблицы. Чем черт не шутит: может, у нас будет такая же сенсация, как и в Англии, когда выиграл «Лестер».

Мы не против, но вспомним, что в 2018 году «Слуцк» после семи туров шел третьим, а в итоге финишировал восьмым. В 2017-м была похожая картина: шел четвертым, финишировал седьмым. Как правило, у «Слуцка» солируют африканские легионеры, которых трудоустраивает известный агент Дмитрий Селюк (его клиентом был Яя Туре, игравший за «Барселону» и «Манчестер Сити»). В Беларуси они играют за небольшие деньги, набираются опыта, делают себе портфолио. А дальше их можно трудоустраивать в клубы с более солидными финансовыми возможностями.

- Все началось в 2015-м, когда «Слуцк» шел на последнем месте. Тогда начали общаться, укрепил команду Куасси Куаджой, Якуба Бамбой и Сененом Себаи. Сказал, что с ними не вылетят. Так и получилось. Сотрудничество принесло результат. Тем более я даю ребят бесплатно, грубо говоря, они играют за тарелку борща, - сказал недавно Селюк в интервью «Трибуне».

Главный тренер Виталий Павлов после матча сказал, что к некоторым легионерам уже есть интерес в России. К лету коронавирус должен отступить, там возобновится чемпионат, скорее всего, нынешние легионеры уедут, приедут новые, чтобы сыграться, нужно будет время. Так что вряд ли «Слуцк» удержится в топ-3.

Но пока надо наслаждаться моментом. От «Слуцка» в восторге по всему миру. Свой первый гол в игре с «Динамо» вся команда праздновала, прыгая, как кенгуру, - это привет болельщикам из Австралии, которые создали всемирное интернет-сообщество поклонников «сахарных».

В Австралии появился фан-клуб «Слуцка»: все дело в названии и английском языке

- Приятно, что знают нашу команду, наш город, сахарный комбинат. Может, скоро начнем продавать туда сахар, - сказал Павлов о внимании иностранных болельщиков. - Это не мешает, придает уверенности.

Также Павлов сказал:

- У нас в команде четверо мусульман, у них Рамадан. Физически им было тяжеловато. Вы знаете, они кушают один раз в день после захода солнца. Переживал за них...

Интересно, что у «Слуцка» забили футболисты из Буркина-Фасо Абдул Гафар и Драман Салу, которые, вероятно, и соблюдают пост.

Большой фоторепортаж матча минского «Динамо» и «Слуцка».

Из других матчей отметим очередную победу набирающего обороты БАТЭ. Борисовчане дома обыграли «Неман» - 3:1. Это был тысячный матч в истории БАТЭ, и на игру пришла тысяча зрителей.

Средняя посещаемость седьмого тура - 529 зрителей. Меньше всего болельщиков было на игре «Смолевичей» и «Энергетика-БГУ» - 115, больше всего на матче «Белшины» и «Динамо» Брест - 1374.

Лидеры после семи туров: 1. «Слуцк» - 16 очков. 2. «Торпедо-БелАЗ» - 14. 3. БАТЭ - 13. 4 - 5. «Энергетик-БГУ», «Ислочь» - по 12.

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