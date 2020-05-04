В Беларуси будут выращивать фиолетовую картошку - в ней есть вещества, замедляющие старение. Драники заиграют новыми красками!
Драники и картофельное пюре фиолетового цвета уже скоро, возможно, появятся на наших столах. В Научно-практическом центре НАН Беларуси по картофелеводству и плодоовощеводству занимаются разработкой необычного сорта бульбы. Для этого ученые скрестили дикие виды и культурные сорта.
- На родине картофеля в Южной Америке встречаются дикие виды с клубнями фиолетового, оранжевого, красного цветов, - рассказала Людмила Козлова, заведующая лаборатории биохимической оценки картофеля. - Это связано с экологическими особенностями региона: мощным ультрафиолетовым излучением высокогорий, очень высокими дневными и низкими ночными температурами. «Отражает» действие губительных факторов пигмент антоциан, который содержится в растениях, поэтому клубни и стебли так интенсивно окрашены.
В белорусском климате этот дикий картофель растет плохо: у него низкая урожайность, мелкие клубни, глубокие глазки, часто горький вкус. И наши селекционеры скрестили его с культурными сортами, чтобы устранить нежелательные дикие признаки, но при этом сохранить необычный цвет. В конце этого года новый сорт передадут на государственное сортоиспытание, и если оно пройдет успешно, то фиолетовая картошка появится в продаже. Испытание сорта может продлиться несколько лет.
Есть клубни со сплошной окраской, а есть с фиолетовыми разводами. Фото: belbulba.by
- У этой картошки действительно яркий фиолетовый цвет?
- Да, цвет насыщенный, ярко-фиолетовый. Есть образцы клубней со сплошной окраской, а есть такие, которые окрашены не полностью, а с фиолетовыми разводами, - говорит Людмила Николаевна.
Чтобы получить фиолетовую картошку, ученые скрестили дикие виды и культурные сорта. Фото: belbulba.by
- Если из такой картошки приготовить драники или пюре, цвет сохранится?
- При варке он немного обесцвечивается, но все равно сохраняется. Очень красиво выглядят фиолетовые чипсы.
- У этого сорта есть какие-то особые свойства?
- В фиолетовом картофеле содержится большое количество антоцианов, которые не только отвечают за яркую окраску, но и выполняют функцию антиоксидантов - веществ, препятствующих старению организма. В других сортах картофеля антиоксидантов в два-три раза меньше.
- Как думаете, где будет пользоваться спросом такая картошка?
- Я думаю, что ее будут покупать дачники как экзотическое растение. Также мы планируем, что она будет поставляться в рестораны быстрого питания. Как показывает общемировая практика, цветной картофель занимает не более 1% посадочных площадей этой культуры в стране.
Пюре из такой картошки тоже будет фиолетовое. Фото: belbulba.by