2020-05-04T18:14:48+03:00
Общество
КП Беларусь

В Беларуси будут выращивать фиолетовую картошку - в ней есть вещества, замедляющие старение. Драники заиграют новыми красками!

Экзотическая бульба скоро может появиться в продаже. Цена пока неизвестна
Ирина КАЛИНИНА
Поделиться:
На вкус фиолетовая картошка не отличается от обычной. Фото: belbulba.byНа вкус фиолетовая картошка не отличается от обычной. Фото: belbulba.by
Изменить размер текста:

Драники и картофельное пюре фиолетового цвета уже скоро, возможно, появятся на наших столах. В Научно-практическом центре НАН Беларуси по картофелеводству и плодоовощеводству занимаются разработкой необычного сорта бульбы. Для этого ученые скрестили дикие виды и культурные сорта.

- На родине картофеля в Южной Америке встречаются дикие виды с клубнями фиолетового, оранжевого, красного цветов, - рассказала Людмила Козлова, заведующая лаборатории биохимической оценки картофеля. - Это связано с экологическими особенностями региона: мощным ультрафиолетовым излучением высокогорий, очень высокими дневными и низкими ночными температурами. «Отражает» действие губительных факторов пигмент антоциан, который содержится в растениях, поэтому клубни и стебли так интенсивно окрашены.

В белорусском климате этот дикий картофель растет плохо: у него низкая урожайность, мелкие клубни, глубокие глазки, часто горький вкус. И наши селекционеры скрестили его с культурными сортами, чтобы устранить нежелательные дикие признаки, но при этом сохранить необычный цвет. В конце этого года новый сорт передадут на государственное сортоиспытание, и если оно пройдет успешно, то фиолетовая картошка появится в продаже. Испытание сорта может продлиться несколько лет.

Есть клубни со сплошной окраской, а есть с фиолетовыми разводами. Фото: belbulba.by

Есть клубни со сплошной окраской, а есть с фиолетовыми разводами. Фото: belbulba.by

- У этой картошки действительно яркий фиолетовый цвет?

- Да, цвет насыщенный, ярко-фиолетовый. Есть образцы клубней со сплошной окраской, а есть такие, которые окрашены не полностью, а с фиолетовыми разводами, - говорит Людмила Николаевна.

Чтобы получить фиолетовую картошку, ученые скрестили дикие виды и культурные сорта. Фото: belbulba.by

Чтобы получить фиолетовую картошку, ученые скрестили дикие виды и культурные сорта. Фото: belbulba.by

- Если из такой картошки приготовить драники или пюре, цвет сохранится?

- При варке он немного обесцвечивается, но все равно сохраняется. Очень красиво выглядят фиолетовые чипсы.

- У этого сорта есть какие-то особые свойства?

- В фиолетовом картофеле содержится большое количество антоцианов, которые не только отвечают за яркую окраску, но и выполняют функцию антиоксидантов - веществ, препятствующих старению организма. В других сортах картофеля антиоксидантов в два-три раза меньше.

- Как думаете, где будет пользоваться спросом такая картошка?

- Я думаю, что ее будут покупать дачники как экзотическое растение. Также мы планируем, что она будет поставляться в рестораны быстрого питания. Как показывает общемировая практика, цветной картофель занимает не более 1% посадочных площадей этой культуры в стране.

Пюре из такой картошки тоже будет фиолетовое. Фото: belbulba.by

Пюре из такой картошки тоже будет фиолетовое. Фото: belbulba.by

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Читайте также
«Процесс займет не меньше года. Переболеть должно 60 - 70% белорусов»: медики рассказали, когда у нас появится иммунитет к коронавирусу
Число подтвержденных случаев COVID-19 в стране ежедневно продолжает расти сотнями, но рекордных приростов в последнее время не было
«Задыхаетесь в маске - учитесь правильно дышать и возвращаться в реальность»: психолог о борьбе с тревожными состояниями из-за коронавируса
Специалист объяснила, почему многим белорусам сложно ходить в масках, и научила справляться со стрессом во время пандемии
«Кто-то переносит коронавирус на ногах, а у кого-то легкие разрушаются за пару суток»: реаниматолог-анестезиолог заразился COVID-19 и рассказал о болезни
Олег Павлов почти месяц жил в больнице и спасал пациентов, пока сам не слег с пневмонией. Его жена - медсестра, и тоже заболела, супруги не виделись уже месяц
«Проще всего истерикам. Они свои эмоции отреагировали, успокоились - и живут дальше»: психолог о страхе, спорах и холодильнике во время коронавируса
Специалист рассказала, как белорусам справиться с тревожностью, сохранить отношения с близкими, у которых другие взгляды на карантин, и что делать, если на самоизоляции слишком часто подходили к холодильнику
Новости 24
Курс валют в Беларуси на 4 мая: доллар и евро снова резко пошли в рост
Минздрав о коронавирусе на севере Беларуси: Витебск плавно уходит с плато
Планировали 12 тысяч, а получилось около 9 тысяч: в МВД рассказали об амнистированных в Беларуси
«От нас никто не поедет»: российские политики ответили на приглашение Лукашенко приехать на парад Победы в Минск
В Минске билет на городской автобус можно будет купить по мобильнику без сканирования QR-кода
«Иногда просим и на балкон выглянуть, в окно посмотреть». Глава МВД лично съездил в рейд по проверке самоизолированных
В Орше интернет-мошенники выманили у женщины все деньги, хотя она заподозрила, что ее собираются обмануть
В Беларуси спеет урожай арбузов, которые растут в «люльках»
Во время опытов в лаборатории института НАН Беларуси произошло ЧП
Власти рассказали, когда отключат отопление
ГАИ остановили подозрительные жигули и обнаружили в них двух телят
Александр Лукашенко: выборы в Беларуси не перенесут
«Есть женщины в русских селеньях»: белорусские пограничники задержали россиянку, которая шла пешком к любимому во Францию