Коронавирус в Беларуси, последние новости на 5 мая 2020 года: ВОЗ обеспокоен белорусским парадом, а в Минздраве говорят о хороших новостях из Витебска

Число заразившихся коронавирусом во всем мире превысило 3,5 миллиона человек. Хуже всего ситуация в США (более 1 160 млн человек). Затем с большим отрывом идут Испания (свыше 215 тысяч) и Италия (более 210 тысяч).

По последним данным, в Беларуси зарегистрировано 17 489 случаев COVID-2019. Выздоровели 3 259 пациентов, умерли – 103. Погибшие имели ряд хронических заболеваний, отягощенных коронавирусной инфекций. Эти данные Минздрав озвучил в понедельник, 4 мая. Статистику на 5 мая ведомство не называло, но мы продолжаем следить за ситуацией.

Выборы в стране переносить не будут. Парад тоже

Александр Лукашенко во время видеопереговоров со своим молдавским коллегой Игорем Додоном рассказал, что выборы в Беларуси пройдут согласно плану.

- У нас нет оснований их переносить, нет возможности по Конституции перенести эти выборы. Поэтому мы проведем выборы, в ближайшее время с датой определимся. Это будет точно летом. Крайний срок - конец августа, - заявил президент.

Парад Победы в Минске также решили не переносить, в этот день состоится также праздничный концерт. Мы узнали подробности организации этих мероприятий (читать далее).

Тем временем, во Всемирной организации здравоохранения обеспокоены решение белорусских властей. Представитель ВОЗ в Минске сказал о параде: «Волнение вызывает участие в мероприятии людей пожилого возраста.Напомним, что именно среди этой категории населения отмечается тяжелое течение заболевания COVID-19 и высокий уровень смертности»

Минздрав о Витебске: ситуация стабилизируется

В понедельник, 4 мая, в пресс-службе Минздрава Беларуси сообщили о стабилизации ситуации с COVID-19 и пневмониями в Витебске. Эпидемиологическую ситуацию в регионе назвали «плавным уходом с плато».

– Сейчас у системы здравоохранения появилась возможность проведения поэтапного вывода некоторых непрофильных больниц из оказания медпомощи больным с COVID-19 и пневмониями, – уточнили в пресс-службе.

В больницах начнут санобработку, а медики смогут отдохнуть. В Витебске, считают в Минздраве, заболеваемость идет на спад.

Как правильно дышать через маску и не чувствовать нехватку воздуха?

Многие люди жалуются: как только надевают маску или марлевую повязку – начинают задыхаться. Главный внештатный психолог Комитета по здравоохранению Мингорисполкома, заведующая психологической лабораторией Городского клинического психиатрического диспансера Минска Татьяна Ушакевич объяснила, что это связано с тревогой и страхом, и рассказала, как их предотвратить.

По словам специалиста, есть два действенных упражнения. Одно из них – это дыхание в пакет. Нужно взять пакет, плотно прижать его к носоглотке, сделать медленный вдох, а потом – долгий выдох. Это позволит избавиться от тревожности, которая возникает, когда человек начинает учащенно дышать. А во время выдоха клетки нашего тела насыщаются углекислым газом, тем самым вызывая успокоение.

Второе упражнение можно назвать «Вижу-слышу-чувствую». Нужно отыскать глазами объекты, которые нас окружают, и в течение 5 минут про себя называть их (дерево, камень, фантик, афиша и т.д). Затем 5 минут концентрируемся на звуках и проговариваем все, что слышим. Третий пункт – акцент на собственных ощущениях. Сжата рука - ощущение такое-то. Поза такая-то - чувствую вот это... Это упражнение помогает отвлечься и вернуться в действительность. Подробнее о том, как справляться со стрессом во время пандемии, читайте здесь.

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