«Я же никого не заразил!» Мужчину оштрафовали за нарушение правил самоизоляции на рекордную сумму

Житель одной из деревень Глубокского района, который должен был соблюдать правила самоизоляции, нарушил их. Когда милиция и врачи-эпидемиологи пришли к нему домой, выяснилось, что его давно не было дома, он ездил в другие деревни района, контактировал со многими людьми.

- Он понимал, что нужно сидеть дома, но считал, что не сделал ничего плохого: «Я же никого не заразил, минимизировал контакты с людьми», - объясняет Виталий Куковенков, старший инспектор профилактики Глубокского РОВД.

Он рассказывает, что людей, которые находятся на самоизоляции, проверяют каждый день: сначала могут позвонить на домашний телефон, потом приходят домой:

- Если это квартира - звоним в домофон, если частный дом - разговариваем с человеком, но на расстоянии около двух метров, соблюдаем меры предосторожности. 95% процентов людей относятся к таким проверкам с пониманием, но кто-то улыбается: «Я же не больной, зачем меня проверять». Если человек по каким-то обстоятельствам живет не по тому адресу, который указал изначально, он должен уведомить об этом санстанцию.

На самоизоляцию в Беларуси отправляют людей с подтвержденным коронавирусом, контакты первого и второго уровня и людей, которые недавно вернулись из-за границы. Списки тех, кто находится на так называемом домашнем карантине, передают в милицию и санстанцию. Если человек находится на самоизоляции по требованию врачей, выходить из дома ему можно только в ближайший продуктовый магазин, в аптеку или вынести мусор. Ему нужно носить маску, перчатки и не контактировать с другими людьми. Человек подписывает документ о том, что обязуется выполнять эти требования.

Сельчанина из Глубокского района за нарушение этих правил оштрафовали на 1350 рублей - по нашей информации, он собирается обжаловать решение суда. Это максимальная сумма, предусмотренная за такое нарушение, а минимум, который можно получить, составляет 54 рубля. Как рассказала «Комсомолке» официальный представитель МВД Ольга Чемоданова, в день милиция проверяет больше 10 тысяч человек на самоизоляции. Неделю назад представитель МВД на брифинге Минздрава рассказывала, что за все время было составлено более 200 административных протоколов на тех, кто не выполнял требования самоизоляции.

Штраф нарушителям назначает суд, милиция готовит только протокол и собирает материалы.

- Если человек сделал шаг в сторону на самоизоляции, это еще не значит, что будет составлен протокол, - говорит Виталий Куковенков. - Действуем по ситуации, можем обойтись и предупреждением. Бывает, что приходим с рейдом, а человека дома нет: жена говорит, что ушел в магазин. Проверяем - и оказывается, что человек действительно в магазине, но не в ближайшем, отошел чуть дальше. Или пошел не в продуктовый, а в строительный - лампочка дома перегорела. При этом человек соблюдает меры предосторожности, носит маску и перчатки - за это протокол сразу составлять никто не будет.

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