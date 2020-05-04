«Процесс займет не меньше года. Переболеть должно 60 - 70% белорусов»: медики рассказали, когда у нас появится иммунитет к коронавирусу

По данным Минздрава, на 4 мая (в день сдачи номера в печать. - Ред.) коронавирус в стране подтвержден у 17 489 человек. От хронических заболеваний, отягощенных COVID-19, умерли 103 человека.

Президент: «Особо не парюсь по поводу коронавирусных больных... Главное - лечение пневмонии»

На днях во время совещания по вопросам пандемии и подготовки к параду Победы Александр Лукашенко сделал громкое заявление:

- Я особо не парюсь по поводу выявленных коронавирусных больных. Я сейчас объясню. Уже из своего анализа, да и с врачами разговаривая, с министром - у нас уже общее понимание. Чем больше мы тестируем людей, а сейчас мы вышли на 9,5 - 10 тыс. ежесуточно, тем больше мы получаем с вирусом COVID. Это где-то в районе 9% от тестируемых. Так вот, что меня больше всего настораживает, и я меньше переживаю за эти выявляемые заболевания: не всегда тесты дают точные показатели… Главное для нас сегодня - лечение пневмонии.

Президент сообщил, что от общего числа пневмоний только у 30% пациентов диагностирован COVID-19.

Как сказал Александр Лукашенко, ситуация с COVID-19 в стране контролируемая. По словам главы государства, от алкоголя и самоубийств умирает больше людей, чем от коронавируса. Также президент подчеркнул, что все вопросы, связанные с безопасностью врачей в больницах, обеспеченностью белорусов медикаментами и масками решены:

- У нас сегодня на ИВЛ чуть больше 200 человек. А аппаратов ИВЛ - 2,5 тыс. Плюс полтысячи наркозно-дыхательных, если это нужно будет. Занято всего 10% от наличия аппаратов.

Рассуждая о числе инфицированных коронавирусом в стране, президент отметил:

- Самое опасное - уже больше половины пути мы прошли. Это все эти праздники. Вот так получилось, что начиная от пасхальных праздников, через Радуницу, 1 Мая, огромные выходные… Ограничения в стране не вводились, люди сами решают, где им быть.

В Беларуси уже заняты почти две трети коек

Темпы прироста новых случаев в Беларуси – одни из самых высоких в европейском регионе ВОЗ.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

В конце прошлой недели в эфире «Беларусь 1» показали ток-шоу, в котором пандемию коронавируса в Беларуси и других странах обсуждали медики, чиновники и переболевшие.

- Мы с коллегами занимаемся тяжелыми случаями COVID-19, - выступила доцент кафедры анестезиологии и реаниматологии БелМАПО Ольга Светлицкая. - В нашей стране гораздо больше легких случаев, чем тяжелых. Мы предпринимаем все, чтобы COVID-19 у наших граждан протекал легче, вирусная нагрузка была меньше, а иммунитет лучше. Поэтому у нас будет меньше тяжелых пневмоний, пациентов на ИВЛ и выше выживаемость.

При этом специалист отметила:

- Чтобы выработался коллективный иммунитет, переболеть должно порядка 60 - 70% населения. Наша служба не испытывает иллюзий. Этот процесс будет длиться до года и больше.

Также специалисты сообщили, что в Беларуси уже заняты почти две трети коек, отведенных для пациентов с COVID-19 и пневмониями. Всего для таких больных подготовлено 18 600 мест. Занято порядка 12 800 (по данным на 4 мая. - Ред.). Свободными остаются почти 6 тысяч коек. Всего в Беларуси их 79 100.

На этом же ток-шоу пресс-секретарь президента Наталья Эйсмонт рассказала, что Лукашенко чувствует себя хорошо и что тестов на коронавирус он не делал.

- В этом нет никакой необходимости, - пояснила Наталья Эйсмонт. - Президент живет за городом, фактически в деревне. За многие-многие годы не менял своих привычек: ведет здоровый образ жизни, у него крепкий иммунитет, и он хорошо себя чувствует. И именно в этой связи на сегодняшний день необходимости делать тест нет.

«Темпы прироста в Беларуси - одни из самых высоких в европейском регионе ВОЗ»

Беларусь тем временем перешагнула барьер в 100 смертей пациентов с выявленным коронавирусом. Медики продолжают призывать белорусов оставаться дома, а тысячи белорусов продолжают помогать медикам: шьют маски, делают защитные экраны, перечисляют деньги на благотворительные счета…

Увы, печальные новости мы слышим каждый день. Недавно стало известно о смерти известного 56-летнего священника Свято-Петро-Павловского собора Геннадия Бутько. У него был подтвержденный COVID-19. На аппарате ИВЛ в искусственной коме он находился с 14 апреля. В интернете сообщалось, что священнослужитель нуждался в переливании плазмы крови с антителами к коронавирусу.

Число подтвержденных случаев COVID-19 в стране ежедневно продолжает расти сотнями, но рекордных приростов за прошлую неделю не было.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

После новости о смерти Геннадия Будько и информации о том, что COVID-19 подтвержден у монахов и монахинь нескольких белорусских монастырей, митрополит Павел назвал несоблюдение духовенством санитарных норм во время пандемии «преступлением против Бога». По словам главы БПЦ, в случае откровенного пренебрежения санитарными нормами клирики могут быть привлечены к церковному суду.

К белорусам обратились и представители ООН.

- Отказаться от массовых мероприятий, перевести учащихся на дистанционное обучение, прибегнуть к максимальному социальному дистанцированию и ограничить работу предприятий, не оказывающих основные услуги, - призвала в своем видеообращении белорусов постоянный координатор ООН в РБ Иоанна Казана-Вишневецкая.

Представитель ВОЗ в Беларуси Батыр Бердыклычев в интервью интернет-изданию TUT.BY сообщил, что «темп прироста новых случаев в Беларуси является одним из самых высоких в европейском регионе ВОЗ». По словам Бердыклычева, «эпидемия в Беларуси перешла в фазу местной трансмиссии инфекции среди населения, что требует незамедлительных действий по усилению мер физического дистанцирования». Также он добавил, что власти Беларуси не предпринимают «адекватных мер физического дистанцирования», поэтому «в ближайшее время нет оснований ожидать перелома в течение эпидемии».

А КАК У НИХ

По данным на 4 мая, в мире подтверждено 3,5 млн случаев COVID-19, умерли 247 тыс. человек. В топе по числу зараженных - США, Испания и Италия.

Многие страны Европы начинают ослаблять карантин. В Италии к работе со дня на день вернутся 4,5 млн граждан, занятых в производственной и строительной сферах. Заработает общественный транспорт, можно будет гулять в парках и садах и отходить от дома более чем на 200 м. В Испании рестораны и кафе уже начали готовить еду навынос, заработала сфера услуг. В Германии открылись музеи и парикмахерские, проводятся немногочисленные религиозные службы. В Польше заработали торговые центры и гостиницы, но пользоваться общими залами, детскими комнатами, бассейнами и устраивать дискотеки нельзя. В общественных местах по-прежнему соблюдают дистанцию и носят маски. Россия отложила открытие границ «до улучшения эпидемиологической обстановки». Латвия запрещает въезд в страну до 12 мая, в Литве и Украине карантин до 11 мая. При этом с 4 мая литовцам разрешили выезжать за границу.

В Беларуси тем временем стало известно, что с 11 мая в Минске, Гродно и Бресте частично возобновят работу и прием документов визовые центры Польши. Правда, заявления на визу пока будут принимать только от водителей большегрузов, владельцев карты поляка и граждан, которые имеют действующее разрешение на работу.

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