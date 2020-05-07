В Беларуси со стрессами столкнутся медики и жертвы домашнего насилия: психолог - о проблемах из-за пандемии коронавируса

Психолог Никита Андреев родился в Минске, но уже 16 лет живет и работает в Германии. У него диплом с отличием факультета психологии Свободного университета Берлина, законченное трехлетнее теоретическое обучение в Берлинской академии психотерапии. Два года Никита работал в Клинике психиатрии Франкфурта-на-Одере. В Берлине он работает в психотерапии, помогая в преодолении негативных эмоциональных состояний. Само собой, в последнее время он активно работает как онлайн-консультант.

- Никита, прежде всего вопрос как к жителю Берлина: канцлер Германии Ангела Меркель недавно заявила, что первую волну коронавируса страна преодолела. А как берлинцы восприняли ограничения, связанные с защитой от пандемии?

- Берлинцам, как и большинству немцев, свойственно начальное сопротивление любым изменениям. Тем более речь о необходимом ограничении свободы собраний, а также закрытии многих учреждений культуры, образования и культа... Неудивительно, что первичной реакцией у ряда берлинцев на это было собираться вопреки: взрослые сидели с бокалами пива на террасах, молодежь устраивала «корона-вечеринки». Но эта проблема была решена ощутимыми штрафами.

В то же время берлинцам, как и немцам в целом, свойственно уважение к статистике. Благо ее в Германии сообщают достоверно. Так вот, скорость распространения вируса вызвала у абсолютного большинства здоровый страх. И даже если первой поведенческой реакцией на это стала некоторая форма паники, берлинцы быстро адаптировались к изменениям и ограничениям. Теперь они терпеливо и мужественно следуют им.

И здесь берлинцы снова проявили лучшее в себе - их солидарность. Многие люди ходят за покупками для своих пожилых соседей, на заборах вешают пакеты с едой и предметами гигиены для бездомных. Берлинцы проявляют свое уважение к ценности человеческой жизни без надрыва и самолюбования. Зато с чувством того, что мы все в одной лодке, а выживание - это общественная функция. И, раз уж мы говорим о берлинцах, то важно упомянуть и о целительном и укрепляющем чувстве юмора. Например, жители города быстро ввели в оборот так называемое уханьское приветствие, когда при встрече постукивают друг друга локтями или ногами.

Никита Андреев работает психотерапевтом в Берлине. Фото: Личный архив

«Дискомфорт от близости и уверенность стали факторами защиты»

- Недавно вы писали о первых данных, касающихся тех психологических проблем, с которыми столкнулись китайцы, пережившие длительный карантин и изоляцию. Расскажите, пожалуйста, подробнее.

- В основном это паническое расстройство, тревожное расстройство и депрессия. Но в Китае оперативность медицинского обеспечения, изоляции, ограничения собраний послужили предотвращению развития и психических заболеваний. В тех регионах, где государству удалось быстрее позаботиться о гражданах, уровень стресса был ниже.

Оперативность лечения психического расстройства в целом зависит от различных факторов. Скажем, это фактор времени. Чем быстрее и интенсивнее психическое расстройство возникает (речь об острой форме) и чем раньше начинается лечение, тем быстрее оно может быть вылечено. Фактор изолированности расстройства. Паническое или тревожное расстройство, к примеру, могут быть сравнительно быстро вылечены через использование специальных техник и методов работы с убеждениями. Но они гораздо сложнее поддаются лечению, если проявляются в сочетании с депрессивным эпизодом. Стоит помнить о том, что успех лечения психического расстройства в гораздо большей мере, чем успех лечения соматического расстройства, зависит от мотивации и активного участия пациента. Отношение «вот я, вылечи меня» или до сих пор распространенное пренебрежение к психотерапии будет палкой в колесе на пути к выздоровлению, которую ставит сам пациент.

- Как вы считаете, данные сродни китайским спустя некоторое время будут актуальны и для европейских стран?

- Считаю, что высокий уровень дистресса (негативного стресса, с которым организм не может справиться) рано или поздно покажет себя во всех странах, особенно сильно подверженных пандемии. Поэтому внимание исследователей скорее обращено к дистрессу в целом, нежели к отдельным заболеваниям в результате его воздействия. Тем более тревога и депрессия - самые частые реакции на сильный стресс.

С другой стороны, в разных странах и культурах факторы формирования реакции дистресса могут быть разными. В то время как коллеги в Китае сфокусировали внимание на демографических и социологических факторах, итальянские ученые исследовали факторы темперамента и стиля эмоциональной связи. Так, люди с циклотимическим (взлеты и падения настроения), депрессивным и тревожным темпераментом, а также люди, нуждающиеся в одобрении, были более подвержены реакции дистресса. Дискомфорт от близости и уверенный стиль эмоциональной связи (это не то же самое, что и уверенность в широком смысле) скорее были факторами защиты от дистресса. (Добавлю также: дискомфорт от близости не является "уверенным" стилем связи и не всегда полезен в обычной жизни, но оказался полезен в ситуации карантина.)

Аналогичное исследование в Германии еще находится в фазе сбора данных. Да и в целом из исследований, доступных на сегодня через систему PubMed, я пока не могу сослаться ни на одно исследование из других европейских стран, отвечающее на такой вопрос.

Не обрести новые страхи нам поможет осознанное принятие того, что мы обязаны самим себе продолжать жизнь. И быть внимательными к своему здоровью.Фото: Павел МАРТИНЧИК

- Сейчас много говорят: изоляция может привести к росту числа суицидов. Можно ли уже теперь что-то говорить об этом?

- Считаю, что в данной ситуации рано говорить об этом с точки зрения закономерности, а не спекуляции. Но это исключительно моя точка зрения. В целом изоляция является фактором, который может повысить риск суицидальности, но только если к этому уже есть психологическая предрасположенность. Это требует открытого и уважительного обсуждения на общественном уровне для того, чтобы снизить риск суицида. Это же касается психического здоровья в целом. Я хочу отдельно подчеркнуть, что при всех рисках изоляция является необходимой, проверенной и эффективной мерой предотвращения распространения вируса.

«Карантин усилил прежние проблемы отношений в парах, а новой оказалась нагрузка для родителей дошкольников»

- Как ситуация с коронавирусом может повлиять на отношение к жизни европейцев с точки зрения психолога? И на традиции вроде поцелуев при встрече в тех же Италии и Испании, на которые много нарекали на пике коронавируса в этих странах?..

- Не думаю, что в ритуалах что-то значительно изменится. Если в национальной традиции важными являются контакт и общение, то люди вернутся к этому по мере восстановления чувства безопасности. По прошествии пандемии люди снова будут здороваться за руку и целоваться при встрече там, где это принято, потому что они искренне рады видеть друг друга. В плане отношения к жизни пандемия только укрепит уже существующую у людей ценность как собственной жизни, так и чужой. Скорбь от потери жизни тем сильнее, чем сильнее любовь к ней.

Психолог говорит, что не стоит бояться путешествий. Другое дело, что надо больше заботиться о своем здоровье.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

- Есть ли у вас на данный момент клиенты, работа с которыми основывается на решении проблем, которые возникли во время пандемии? Кажется, теперь многие подвержены тем же паническим настроениям...

- Абсолютное большинство моих нынешних клиентов пришли ко мне до начала пандемии. И даже те из них, с кем я стал работать после начала карантина в Германии, обратились по другим поводам. Да, в связи с изменением образа жизни и потерей живых социальных контактов ряд клиентов переживали ухудшение депрессивной и тревожной симптоматики (к последнему относятся и панические состояния). Но со временем они смогли адаптироваться и компенсировать это через простые техники саморегуляции, использование видеосвязи и через личные контакты, допустимые в рамках ограничений. Усилились проблемы в отношениях в парах, но и они существовали до карантина. Новой оказалась нагрузка, с которой сталкиваются родители детей дошкольного возраста. Здесь мы работаем над возможностями родителей поддерживать друг друга и давать друг другу возможности отдыха. Сейчас у меня нет клиентов, которые растят детей в одиночку.

Наибольшим ударом карантин оказался для немногих из моих клиентов, которые не имеют постоянной работы или потеряли работу с его началом (их терапия оплачена государственным страхованием). Здесь мы направляем совместные усилия на создание и поддержание структуры повседневной жизни, чтобы смягчить стрессовую реакцию. С другой стороны, я вижу, как легко большинство моих клиентов адаптировались к ситуации изоляции благодаря тому, что их работодатели с самого начала ввели возможность работать на дому.

- Появились ли в связи с нынешней ситуацией дополнения к тем направлениям, с которыми вы работаете как психолог: подавленное настроение, страхи, профессиональное выгорание, чрезмерное пользование интернетом?..

- В дополнениях я пока не вижу для себя необходимости. Но то же чрезмерное пользование интернетом в смысле ознакомления с информацией о коронавирусе хоть и не является предложением на моем сайте, но действительно имело место. Не как изолированная проблема, а скорее в рамках уже существующих расстройств. Это оказалось быстро исправимо.

Важный момент, уверен специалист, - психологическая помощь медикам.Фото: Виктор ДРАЧЕВ

«Нужно оказывать бесплатную психологическую помощь медикам и их семьям»

- Беларусь в ситуации с коронавирусом заняла позицию, отличную от общемировой. Как вы считаете, с какими болевыми точками, где может потребоваться вмешательство психологов, при таких обстоятельствах столкнутся белорусы?

- Здесь я предлагаю разделить социальную и психологическую стороны текущего кризиса. Моя работа в актуальной ситуации мало изменилась на содержательном уровне именно потому, что правительство Германии вовремя мобилизовало и реструктурировало здравоохранение, ввело карантин, было открытым и быстрым в сообщении масштабов угрозы и предпринимаемых мер и оказало массированную финансовую поддержку всем предприятиям вплоть до индивидуальных предпринимателей. В отсутствие этих мер белорусы, и в первую очередь сотрудники системы здравоохранения, думаю, понесут еще более сильный удар по психике, нежели это произошло в Германии. Поэтому я считаю необходимым отдельно оказывать бесплатную психологическую помощь медикам и их семьям.

- Как считаете, в чем работа психолога в белорусской ситуации может быть сходна с европейской, а в чем иметь свои особенности?

- Сходство будет в содержательном спектре психических расстройств. Различия - в пропорциях отдельных диагнозов и времени, на которое придутся основные усилия. Европейским и в целом западным психологам сейчас больше приходится работать с острыми формами стрессовых расстройств и эпизодическими формами тревоги и депрессии. А белорусские коллеги, скорее всего, в большей мере столкнутся с тяжелыми последствиями катастрофы в форме посттравматического стрессового расстройства у сотрудников медицины, женщин и детей в случаях домашнего насилия, а также горем после потери родственников у всех групп населения.

«В западных обществах говорят о пересмотре необходимости работы в офисе во многих сферах»

- Как правильно рассчитать свои силы в возвращении к прежнему ритму жизни? И не обрасти новыми фобиями - к примеру, привезти из путешествия какой-нибудь вирус, бояться поликлиник, массовых мероприятий или воспринимать любую простуду как новый коронавирус…

- Первое - к прежней жизни еще нужно вернуться. Второе - нет никакой гарантии, что по прошествии кризиса она вообще будет прежней. В западных обществах сейчас говорят о новой норме - в частности, о пересмотре необходимости работы в офисе во многих сферах. Опасаюсь, что при нынешней позиции в Беларуси последствия текущей ситуации могут иметь характер коллективной психологической травмы (хотя и надеюсь, что окажусь неправ). А не обрести новые страхи нам поможет осознанное, волевое принятие того, что кризис позади и что мы обязаны самим себе продолжать жизнь - путешествовать, ходить в поликлиники, посещать массовые мероприятия, которые приносят нам радость. И быть внимательными к своему здоровью: не переоценивать симптомы, но и не игнорировать их.

- Наверное, логично попросить дать 3 - 5 актуальных советов от психолога…

- Прежде всего, хочу подчеркнуть важность существующих рекомендаций, потому что они работают и часто их оказывается достаточно. Оставайтесь дома, используйте все доступные возможности коллективного воздействия, если ваши руководители противятся введению удаленки. Если по долгу службы или бытовой необходимости вам приходится выходить на улицу, соблюдайте дистанцию два метра, не здоровайтесь за руку, соблюдайте масочный режим. Используйте доступные средства защиты дыхательных путей, даже если это просто ткань, сложенная несколько раз, по возможности приобретите, имейте с собой и используйте средство дезинфекции рук и не прикасайтесь к лицу, по возвращении домой тщательно, минимум 20 секунд мойте руки.

Наверное, я не скажу ничего нового именно как психолог. Будьте вместе, но давайте друг другу личное пространство настолько, насколько это возможно на доступной жилой площади. Помните о своей силе как народа - многие европейцы выживают благодаря чему-то, белорусы умеют выживать порой вопреки. Уважайте, цените и поддерживайте друг друга. Вы справитесь!

ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ

«Проще всего истерикам. Они свои эмоции отреагировали, успокоились - и живут дальше»: психолог о страхе, спорах и холодильнике во время коронавируса

Специалист рассказала, как белорусам справиться с тревожностью, сохранить отношения с близкими, у которых другие взгляды на карантин, и что делать, если на самоизоляции слишком часто подходили к холодильнику (читать далее)

«Задыхаетесь в маске - учитесь правильно дышать и возвращаться в реальность»: психолог о борьбе с тревожными состояниями из-за коронавируса

Специалист объяснила, почему многим белорусам сложно ходить в масках, и научила справляться со стрессом во время пандемии (читать далее)