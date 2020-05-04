В Беларуси снимут новый сериал за 1,4 млн долларов про успехи страны

О планируемой картине стало известно после того, как соответствующая заявка появилась на сайте goszakupki.by. Предмет закупки - «фильм в игровой форме, состоящий из 8 серий не менее 44 минут каждая, на одном из государственных языков и версия фильма с субтитрами на английском языке». Жанр - драма, мелодрама, приключения, остросюжетный фильм (по выбору исполнителя). Предполагаемая возрастная категория - 12+. Но самое любопытное - он должен отражать «достижения социально-экономического развития» страны.

Заказчиком фильма выступает Министерство культуры Беларуси. Ориентировочная стоимость госзакупки - 3,4 млн рублей (что по нынешнему курсу - порядка $1,4 млн). Из госбюджета на создание фильма может быть выделено не более 70% от общей его стоимости, а оставшиеся 30% - внебюджетные средства.

Предложения для участия в открытом конкурсе принимаются до 27 мая, а сам фильм должен быть готов через 16 месяцев после заключения договора.

Надо заметить, что такая практика создания картин достаточно регулярна - последним масштабным проектом Министерства культуры является байопик «Купала», рассказывающий о трагической судьбе поэта и становлении Беларуси. Он должен выйти в прокат во второй половине сентября. А до этого вышел блокбастер «Мы, братья» (он же «Код Каина», он же «Авель»), который провалился в прокате.

Драматург Андрей Курейчик считает, что тактика государства выделять большие деньги на один фильм является трагической ошибкой:

- Все наши киношники сейчас стонут, что перестали ездить российские группы, работы нет. И вместо того чтобы сделать 5 - 6 фильмов с меньшим бюджетом, но при этом дать людям заработать, чтобы они выжили, все деньги складывают в одно лукошко. Я пишу для российских сериалов и прекрасно знаю, сколько реально стоит одна серия для российского Первого канала, для РТР и НТВ. Там покупают серии не по 190 тысяч долларов, а в два раза меньше. Так это в России, со звездами. А у нас артисты стоят 200 - 300 долларов, да и оборудование в два раза дешевле. Что будет в итоге? С каждой серии 100 тысяч долларов счастливый продюсер положит себе в карман (вероятно, поделившись с кем надо), а на оставшиеся 90 тысяч будет снимать. И сдаст 8 серий современного кино «про успехи социально-экономического развития Беларуси» с белорусскими артистами государству. В результате сотни людей останутся без работы, будет парализована работа целой отрасли. Разве это справедливо?