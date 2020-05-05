«Заболели уже 23 ребенка. Мы отправили два фургона с медикаментами и антисептиками»: фонд «Дети Чернобыля» - о Весновском доме-интернате

- Сейчас дети находятся на карантине. Мы работаем с Департаментом социальной защиты в Могилеве, чтобы обеспечить их безопасность, - рассказали «Комсомолке» в фонде, мы связались со специалистами по интернету. – В интернат доставлено два фургона с медикаментами, продуктами и средствами защиты. Нам предстоит еще многое сделать, чтобы в это время дети не подвергались ненужному риску.

В фонде отметили, что это первая партия финансируемой ирландцами медпомощи. Благотворительная организация «Дети Чернобыля» уже 20 лет помогает государственному детскому дому под Глуском Могилевской области. Все эти годы дети из интерната ездили в Ирландию на летние и рождественские каникулы, представители фонда приезжали к детям в Глуск.

Чуть больше недели назад ситуацию в детском доме председатель фонда Эди Роуч называла критической: там было мало лекарств, не хватало средств индивидуальной защиты и финансов, чтобы защитить детей и персонал. Раньше сообщалось, что тест на коронавирус дал положительный результат у 13 детей и 12 сотрудников. Сейчас инфицированных больше.

- По последним данным, 23 из 174 детей, которые там находятся, заразились вирусом. Но до сих пор ни один из детей, у которых наиболее ослаблен иммунитет, судя по всему, не был инфицирован.

Многие дети, которые живут в этом интернате, родились с генетическими отклонениями, у них оформлена инвалидность.

- Вирус представляет для них огромную опасность, потому что иммунная система под угрозой, - беспокоятся в организации.

«Минздрав направил группу экспертов в детский дом»

После того, как представителям фонда стало известно о том, что заболели дети, сообщение об этом они разместили на сайте фонда и в соцсетях.

- На это сообщение поступила огромная международная реакция. Мы по-прежнему крайне обеспокоены благополучием детей, но после того, как мы обратили внимание на их бедственное положение, министерство здравоохранения Беларуси сразу же направило группу экспертов в детский дом, чтобы заняться там критическими вопросами, - говорит председатель организации «Дети Чернобыля» Эди Роуч. – Специалисты оказали поддержку персоналу, который там работает, мы смогли закупить и доставить первую партию лекарств и санитарно-гигиеническое оборудование для детского дома.

Многие люди и в Ирландии, и за рубежом предложили свою помощь, поэтому фонд сейчас организовывает доставку следующих партий лекарств.

В фонде говорят, что Департамент соцзащиты в Могилеве и региональные власти сделали большую работу.

- Они сотрудничают с администрацией дома-интерната, чтобы держать распространение вируса под контролем. Мы сделаем все возможное, чтобы поддержать и дополнить работу, которую проводят на месте.

ОФИЦИАЛЬНО

«Мазки взяли у всех воспитанников и персонала»

Ситуацию в Весновском доме-интернате не комментировал ни его директор, ни представители райисполкома. Случаи инфицирования в детском доме 24 апреля подтвердил комитет по труду, занятости и соцзащите, комментарий появился на сайте mogilevnews.by. Там рассказали, что коронавирус выявили у работника интерната, после этого воспитанников из группы, с которыми он контактировал, экстренно изолировали в отдельном здании.

- Мазки были взяты у всех воспитанников и персонала. У некоторых были получены положительные результаты тестов. В настоящее время у большинства из них симптомов заболевания нет, - добавили тогда в комитете по труду, занятости и социальной защите.

Сотрудников, которые обслуживали воспитанников, перевели на вахтовый метод работы, теперь они живут в доме-интернате.

- Каждая смена временно не будет покидать стен учреждения для безопасности проживающих. Приняты все возможные меры по минимизации распространения инфекции среди воспитанников. В частности, исключены контакты между группами: питание, медобслуживание организованы с доставкой в группу.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«В некоторых домах-интернатах есть случаи заражения коронавирусом»: активисты собирают деньги на средства защиты и продукты

Детским и взрослым учреждениям, которые сейчас находятся на карантине, нужна помощь (Читать далее)