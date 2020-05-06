2020-05-06T19:24:30+03:00
Общество
КП Беларусь

«Ездила по больницам, может, там и подхватила». В Гомеле умерла 21-летняя студентка с коронавирусом

Девушки, которые жили с Бахар в одной комнате, на самоизоляции. В колледже карантина нет
Павел МИЦКЕВИЧ
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В Гомеле умерла 21-летняя студентка с коронавирусомВ Гомеле умерла 21-летняя студентка с коронавирусомФото: Павел МИЦКЕВИЧ
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Возможно, самая молодая жертва коронавируса в Беларуси - студентка Гомельского медицинского колледжа. Девушке был всего 21 год. Бахар приехала из Туркменистана, и училась в Беларуси как иностранная студентка.

Официально о трагедии никто не сообщил. На звонок «КП» в колледж в администрации коротко ответили дежурное «Без комментариев» и бросили трубку. Но, конечно, весь колледж гудит после печального известия, поэтому скрыть трагедию невозможно.

- 5 мая в наших группах в соцсети появились сообщения об этом, а 6 мая к нам пришла заведующая отделением и рассказала обо всем, - говорят студенты.

Бахар жила в общежитии и в колледж не ходила уже с конца марта, поскольку плохо себя чувствовала из-за сахарного диабета:

- Ездила по больницам для обследования, может, там и подхватила. Потом обнаружился этот коронавирус - нам это точно сказали. Из-за ухудшения состояния ее положили в реанимацию. Там она и умерла.

По словам студентов, девушки, которые жили в комнате с Бахар, находятся на самоизоляции. У них взяли мазки, но пока результатов нет.

- Пока ни у одной из этих девочек нет никакой симптоматики коронавируса. Колледж на карантин не закрывали, занятия проходят как и прежде. Общагу тоже не закрывали - наверное, ждут распоряжения сверху. Учитывая, что Бахар давно не появлялась здесь, вряд ли закроют.

Студентов просили сдать деньги на помощь семье умершей девушки.

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