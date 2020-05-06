2020-05-06T19:14:18+03:00
Минск
КП Беларусь

Ограбление ювелирного в Минске: украли две цепочки на 6,5 тысячи рублей и скрылись на арендной машине

ОМОН задержал подозреваемых на въезде в Минск, куда они возвращались из Бреста после неудачной попытки ограбить еще один магазин
Полина СВЕТЛОВА
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Парней задержали на следующий день после ограбления в МинскеПарней задержали на следующий день после ограбления в МинскеФото: Павел МАРТИНЧИК
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На кнопку тревожной сигнализации нажали в воскресенье, 3 мая, в одном из минских ювелирных магазинов. Туда сразу выехал наряд охраны. Продавцы объяснили, что в магазин пришел молодой человек, попросил подобрать ему цепочку.

Консультант достала из стеллажа для него три цепочки на выбор: молодой человек вдруг выхватил две и убежал. Изделия были недешевыми - их общая стоимость - 6,5 тысячи рублей.

Оперативники установили, что мужчина сел в машину с номерами витебского региона, за рулем был его сообщник. Оказалось, что автомобиль они взяли в аренду.

Подозреваемых задержали с помощью бойцов ОМОНа на следующий день на въезде в Минск. Налетчики возвращались из Бреста, где пытались по той же схеме ограбить еще один ювелирный. Не вышло, потому что продавец-консультант не стала выкладывать украшения на прилавок - показывала их через стекло. Задержанные - парни из Витебска, им 26 и 27 лет, нигде не работали. Обвинение им пока не предъявлено.

КСТАТИ

Топ-3 ограблений ювелирных магазинов

1. В августе прошлого года ювелирный магазин на улице Киселева в Минске пережил свое четвертое ограбление. В тот день в помещение вошли двое мужчин, распылили перцовый газ и связали руки продавцам, после чего похитили драгоценности с витрины и убежали. Оказалось, что с собой они унесли тысячи изделий на миллион рублей. К преступлению мужчины тщательно подготовились: надели кепки и очки, отрастили щетину, после ограбления одежду уничтожили. Им предъявили обвинение в разбое.

2. В 2016 году из ювелирного магазина по улице Сурганова в Минске трое грабителей вынесли 115 драгоценностей на сумму 580 млн рублей (неденоминированных). Они уложили продавца на пол и разбили шесть витрин.

3. По горячим следам раскрыли преступление в Гомеле, которое произошло в 2018 году. В магазин «Ювелир-Карат» на проспекте Победы зашел мужчина с капюшоном на голове и в очках украл 17 золотых цепочек на 49 тысяч рублей. Драгоценности нашли у него дома - мужчина спрятал их под ванной.

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