В Беларуси лишили аккредитации журналистов российского Первого канала

После недавнего сюжета о распространении коронавируса в Беларуси, вышедшего в эфире российского «Первого канала», съемочную группу лишили аккредитации. В Беларуси посчитали, что российские журналисты сделали лживый сюжет и сообщили о фактах об эпидемиологической обстановке в стране, которые не соответствуют действительности. Например, о массовых смертях в Столбцах от COVID-19, о том, что медикам не хватает средств индивидуальной защиты, а пациентам - тестов.

В целом, посыл был такой, что в Беларуси произошла вспышка заболевания «после массовых мероприятий» - таких как субботник и православная Пасха. Журналист Алексей Кручинин заявил, что в Беларуси «многие не доверяют методикам подсчета, которые использует Минздрав». По словам корреспондента, «даже по опубликованной официальной статистике выходит, что Белоруссия по приросту выявленных случаев коронавируса на душу населения давно обогнала всех соседей и вышла на третье место в Европе».

Официально, 6 мая комиссия по аккредитации иностранных СМИ белорусского МИД лишила аккредитации Алексея Кручинина и второго сотрудника корпункта. Причина не уточняется. Однако о ней рассказали в эфире главного белорусского телеканала «Беларусь-1» - причиной для лишения аккредитации стал именно сюжет о коронавирусе. В сообщении белорусского ТВ отметили, что власти «готовы и на более жесткие меры».

В руководстве «Первого канала» подтвердили «высылку корреспондента и лишение аккредитации всей съемочной группы»:

- Считаем эти действия белорусских властей абсолютно безосновательными.