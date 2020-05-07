2020-05-07T16:32:49+03:00
Общество
КП Беларусь

«Для циркового мира он был очень важным человеком»: умер директор гомельского цирка, который руководил им почти 40 лет

Яков Михайлович Лобович был заслуженным деятелем культуры Беларуси и вложил жизнь в развитие цирковой культуры
Павел МИЦКЕВИЧМария ЭЛЕШЕВИЧ
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Умер директор гомельского цирка, который руководил им 40 лет. Фото: гомельского циркаУмер директор гомельского цирка, который руководил им 40 лет. Фото: гомельского цирка
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- Он жил цирком. Замечательный, талантливый руководитель. Наш учитель. Он был для нас всем. Мы его дети. Извините, я больше не могу говорить, сейчас расплачусь… - говорит заместитель гендиректора Гомельского государственного цирка Людмила Рябович.

6 мая коллектив узнал о скоропостижной смерти своего бессменного руководителя, заслуженного деятеля культуры Республики Беларусь Якова Михайловича Лобовича.

Якову Михайловичу было 73 года. Его стаж работы в цирке - 48 лет, из них около 40 лет он был руководителем гомельского цирка.

- Для циркового искусства всего мира он был очень важным человеком. Он столько внес и вложил в развитие культуры, поддержания мировых цирковых связей… Он всю жизнь вложил в это дело, - рассказала KP.BY Людмила Рябович.

Умер директор гомельского цирка, который руководил им 40 лет Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

Умер директор гомельского цирка, который руководил им 40 летФото: Павел МИЦКЕВИЧ

Предварительная дата похорон - 11 мая.

- К нам приходят соболезнования со всего мира. Очень многие хотели бы приехать в Гомель на похороны с разных стран мира, но из-за закрытых границ, эпидемиологической обстановки это, к сожалению, не возможно, - добавила заместитель гендиректора.

В последние дни на работе Яков Лобович ни на что не жаловался, все было в порядке, решал рабочие вопросы:

- Ничего не предвещало беды. Для нас это полнейший шок...

В последнее время в гомельском цирке не было представлений из-за пандемии коронавируса. Конечно, для Якова Михайловича такая ситуация была печальной, но он не показывал своих переживаний, надеялся, что скоро полноценная работа цирка восстановится.

Соболезнования близким Якова Михайловича высказывает актер, режиссер, худрук СХТ Владимир Ушаков:

- Я работал заместителем директора в Гомельском драмтеатре, мы часто встречались и много общались с Яковом Михайловичем. Он был принципиальным, отзывчивым и открытым, таким настоящим трудоголиком, переживающим за свое любимое дело. И днем, и вечером его можно было найти на работе. Любил хорошую шутку и умел делать сюрпризы. Последний раз я общался с ним год назад, когда был на гастролях в Гомеле. Он был светлым человеком...

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