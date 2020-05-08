«Были годы, когда никто не поздравлял. Может, адрес терялся?»: как ветераны оценивают знаки внимания на День Победы и чего на самом деле ждут

Сейчас в Беларуси живет чуть меньше 5 тысяч ветеранов - 4808, двое из них - Герои Советского Союза. Еще в прошлом году ветеранов было гораздо больше - 6845. Тогда в Минтруда рассказывали, что за последние 4 года из жизни ушли почти 11 тысяч ветеранов Великой Отечественной войны...

Накануне Дня Победы городские власти, соцслужбы и работники других организаций приходят их поздравить. Большинству вручают продуктовые наборы. Мы позвонили ветеранам их семьям, чтобы поздравить и узнать, что они получают к празднику и чего ждут.

«На картку мужа прыйшло 1700 рублей – гэта таксама ад дзяржавы»

Николай Макарович Сурин живет в Минске. Бывшему партизану исполнилось 95 лет, он плохо слышит, поэтому о супруге рассказывает жена, Тамара Антоновна:

- Па-першае, прыйшлі з адміністрацыі Маскоўскага раёна, прынеслі медаль «75 лет Победы в Великой Отечественной войне». Потым на картку мужа прыйшло 1700 рублей - гэта таксама ад дзяржавы.

Николаю Макаровичу к празднику вручили медаль, принесли подарки. Фото: личный архив семьи

Тамара Антоновна говорит, что, остерегаясь коронавируса, они с мужем никуда не выходят.

- Але да нас прыходзяць і прыходзяць. Вучні з 145-й школы былі, віншавалі: прынеслі кветкі, цукеркі. Усе былі ў масках, малайцы. А ў чацвер прыйшлі з сацыяльнай службы, прынеслі два сертыфікаты на 100 і 50 рублёў ва ўніверсам «Беларусь».

В прошлом году на параде Николай Макарович не был: вместе с женой они только вышли посидеть на лавочке у подъезда.

- Незнаемыя людзі ўбачылі нас, нарвалі бэзу і прынеслі. Было вельмі прыемна. Я супраць парада ў гэтым годзе, добра, што мужу ніхто не тэлефанаваў, не запрашаў.

«В городе все по-другому, а о деревне забудьте: даже открытки иногда не доходят»

91-летний Станислав Александрович Мурашко из деревни Заболотье Смолевичского района рад поговорить: он немного с грустью рассказывает, что городских ветеранов приезжают поздравить прямо к дому солдаты и оркестр - это он видел по телевизору. Но радуется, что не забывают и его:

- Меня поздравили, а как же! Принесли продукты: печенье, конфеты, чай. Это сейчас продукты приносят, а раньше подарки дарили: кто помоложе - тому наручные часы, кто постарше - настенные. У меня вон висят такие в комнате. А на 60-летие Победы мне будильник подарили, - вспоминает Станислав Александрович.

На скромные подарки ветеран не обижается:

- Теперь все по-другому, другая жизнь, чего мне обижаться. А, вот еще что: «Белтелеком» подарил телефонную карточку с бесплатными минутами. Но я не знаю, как ей пользоваться - внукам отдам. В городе совсем по-другому все: я вот смотрю по телевизору, что к ветеранам с оркестром приходят, а они из окна смотрят. Кто может - спускается из подъезда, на улицу выходит. А о деревне вы забудьте, я вам открыто говорю - я один на весь сельсовет, кто ко мне поедет? Иногда даже открытки на 9 Мая не доходят. Видно, путают адрес, и они уходят в другую деревню, потом только ко мне возвращаются, уже после праздника.

«Дедушка уже три дня надевает парадную форму, ждет гостей»

Надежда Михайловна Точеная из Слонима почти с первых минут разговора приглашает в гости. Ей есть что рассказать - во время войны она была партизанкой, ей единственной из семьи удалось уцелеть. Ветеран всегда ждет гостей, а не подарков, но радуется каждому подаренному цветочку и шоколадке:

- В этом году меня уже поздравили, но кто приходил, я не помню, честно вам скажу. Мне уже 90 лет. Много продуктов принесли: и конфеты, и печенье, и крупы. Спасибо большое, что меня не забывают. Слава богу, я не голодаю, рада, что жива осталась и дотянула до такого возраста. Обидно одно: были годы, когда никто не приходил, не поздравлял. Может, адрес потерялся или фамилии моей не знали? А сейчас приходят, навещают.

Надежда Михайловна всегда ждет гостей - и нас с первых минут разговора зовет к себе. Фото: redcross.by

А вот к Ивану Филимоновичу Мельникову из Кормы Гомельской области пока с поздравлениями и подарками никто не дошел.

- Ой, дедушка уже три дня ждет, одевается в парадную форму с орденами и медалями, - трубку в его доме снимает невестка, Ольга Андреевна. - Я ему говорю: надо подождать, к вам обязательно придут 9 Мая. Он очень устает от гостей, но всегда ждет и радуется.

Невестка Ивана Филимоновича рассказывает, что он уже несколько дней ждет гостей. Фото: kormanews.by

Костюм уже несколько раз стирали, чтобы все было чистенькое к празднику. В прошлом году к нам и телевидение приезжало, интервью брали. У дедушки пенсия хорошая, холодильник всегда забитый, но все равно подарки приятны. В 2019-м ему принесли две сумки продуктов и моющих средств, цветы, полотенца.

«В окно выглянул, смотрю – почетный караул с оркестром стоит»

К Ивану Арсентьевичу Носенко и его жене Таисии Ивановне из городского поселка Тереховка Добрушского района сегодня приехали с оркестром: ветеран рассказывает, что были «аж 20 человек». Иван Арсентьевич около 40 лет после окончания войны работал в МЧС – коллеги приезжают поздравлять каждый год.

Иван Арсентьевич переживает, что пошел дождь и люди намокли. Фото: mchs.gov.by

- Меня вчера предупредили, что приедут, но я не знал, во сколько, - рассказывает ветеран. – Я сначала в окно выглянул, смотрю – почетный караул с оркестром стоит. Вышел на улицу – там уже машины МЧС подъехали. Только что дождь был - плохо, люди намокли, - переживает Иван Арсентьевич.- Потом в дом пошли – меня полковник поздравлял! Фотографировались много, подарков мне надарили – и часы, и одеяло, и фрукты. Жене цветы вручили.

Иван Арсентьевич рад, что коллеги его не забывают и приезжают каждый год. Фото: mchs.gov.by

Иван Арсентьевич долгое время работал начальником караула, заместителем начальника части. Его жена 30 с лишним лет была диспетчером.

- Приятно, что не забывают – из Добруша, Гомеля, Минска приезжают. Жена тоже довольная была.