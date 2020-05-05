2020-05-05T13:18:07+03:00
Звезды
КП Беларусь

Макс Корж на самоизоляции отсиживается в лесу. Там, где партизанил его прадед?

Музыкант показал, что он делает в это непростое время
Захар ПЛАТОНОВ
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Макс Корж в лесу. Фото: instagram.com/maxkorzhmusМакс Корж в лесу. Фото: instagram.com/maxkorzhmus
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- Отсиживаемся в лесу! – так подписал фото в своем Инстаграме рэп-исполнитель Макс Корж. А свежими снимками он балует поклонников не так часто.

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Отсиживаемся в лесу!
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На фото видно, что музыкант на лесной поляне, куда приехал не один: вокруг разведенного костра припаркованы три мотоцикла. Возможно, это вариант самоизоляции в узком кругу. Или съемки нового клипа?

Будет интересно, если в канун 9 Мая Макс Корж впустит что-то, посвященное его прадеду Василию Коржу, который в годы Великой Отечественной войны создал в Пинском районе партизанский отряд и провел 1119 дней в тылу врага. В 1943 Василий Корж получил звание генерал-майор, после войны работал заместителем министра лесного хозяйства Белорусской ССР.

Лидер группы «J:Морс» Владимир Пугач рассказывал, что их деды пересекались в жизни:

- Любопытно, что на одной из врученных мне копий наградных листов деда стоит подпись генерал-майора Коржа. Так удивительно переплелись судьбы: мы с Максом Коржом коллеги по сцене, а наши деды воевали вместе… Василий Захарович Корж был одним из самых известных белорусских партизан. Я уверен: чтобы поколение 20-летних заинтересовать историей про генерал-майора Коржа, надо, чтобы о нем написал Макс (как говорил сам Макс в одном из интервью, Василий Корж - его двоюродный прадед. - Авт.).

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