«Мотоцикл оформила на друга, сама жду любой рейс до Беларуси»: наша мотоциклистка-кругосветчица застряла в Аргентине

Екатерина Дубаневич отправилась в кругосветное путешествие (страшно подумать - в августе 2018 года!) и вот сейчас, в мае, планировала вернуться в Минск. Но разве можно было предугадать, что все планы сорвет мировая эпидемия коронавируса.

Мы решили узнать у нашей мотоциклистки, что она планирует делать дальше.

- Катя, ты застряла в Аргентине. Если бы не карантин, смешавший твои планы, куда бы ты поехала дальше? Африка?

- Вернувшись с Края Земли (Fin del mundo) - города Ушуайя - в Буэнос-Айрес, я начала искать варианты отправки мотоцикла в Европу или Турцию. Оттуда планировала проехать по Африке и к концу мая вернуться в Беларусь. Сам мотоцикл отвезла на сервис для проведения необходимого мелкого ремонта и обслуживания. На этот срок решила съездить на автобусе посмотреть водопады Игуазу, но увидеть их было не суждено. Аргентинское правительство действовало резко, быстро и очень строго. Первыми закрылись все национальные парки, включая водопады, затем было запрещено все транспортное сообщение между городами и закрыты границы, объявлен обязательный карантин на 14 дней. Это произошло 20 марта, с этого момента карантин продлевали уже дважды, последний раз до 10 мая, и планируют еще два этапа карантина.

С любимым мотоциклом Генри в Эквадоре. Фото: личный архив

- Готова ли ты вернуться домой из-за форс-мажора с коронавирусом?

- Похоже, я уже прошла все стадии принятия неизбежного. Я была шокирована происходящим и отказывалась верить в то, что происходит, злилась, искала все возможные варианты отправки мотоцикла и себя из Южной Америки для продолжения путешествия, плакала и расстраивалась, а теперь просто принимаю и понимаю, что я не могу бороться с такими обстоятельствами, как всемирная пандемия. Поэтому я ставлю путешествие на паузу и завершу его должным образом, когда это станет возможным. До этого момента я бы хотела вернуться домой и оставаться со своей семьей, но даже это сейчас - просто мечта.

Погрузка мотоцикла на корабль. Фото: личный архив

С мотоциклом Генри придется на время расстаться

- Ты невероятно отважный человек - отправиться в такое путешествие в одиночестве! Кто тебя поддерживает в пути?

- Я очень счастливый человек - у меня есть мои родители, друзья и люди, с которыми мы даже не встречались лично, но которые на протяжении всего этого времени верят в меня, находят нужные слова и мотивируют продолжать путь. Мне кажется, что человек притягивает то, что отдает, что у него внутри. Если думать, что все вокруг сволочи, то только их и будешь встречать в дороге. Я же уверена, что 99% всего населения планеты - прекрасные, добрые и открытые люди, и мне встречаются именно такие. У доброты нет национальности.

Условия жизни во время путешествия - спартанские. Фото: личный архив

- Ты так тепло пишешь о своем мотоцикле. Кажется, он стал твоим самым верным другом. Ты постараешься вернуть его назад в Беларусь? Даже несмотря на то, что его ресурс наверняка уже на исходе? Может быть, концерн BMW проявит интерес к нему - как к аппарату с максимальным пробегом.

- Мы с моим мотоциклом уже 5 лет вместе, последние 2 года практически каждый день. Конечно, я уже воспринимаю его чем-то гораздо большим, чем транспортное средство. У него есть имя - Генри, он неизменный участник и свидетель всех моих приключений. Но буквально несколько дней назад мне пришлось принять трудное решение о расставании с моим мотоциклом на неопределенный срок. Сегодня стоимость отправки мотоцикла из Южной Америки чрезвычайно высока и непозволительна для меня. Поэтому я оформила нотариальную доверенность на моего аргентинского знакомого, чтобы он имел возможность отправить мотоцикл позже, без моего личного присутствия. Сама же я рассчитываю, что в ближайшее время появится вывозной эвакуационный рейс (российский или европейский), попав на который я смогу добраться домой. Но вывезу мотоцикл я обязательно и своим ходом приеду на нем в Минск, пусть и несколько позже, чем планировала. Суммарный пробег в этом путешествии уже составляет 105 000 км, всего же на одометре - больше 200 000 км.

Катя говорит, что не боится любой работы. Фото: личный архив

"Где брать деньги? Не бояться любой работы"

- Всем, конечно, интересно, как ты зарабатываешь деньги и на что живешь?

- Это, безусловно, самый популярный вопрос - откуда брать деньги? (Лучше всего в тумбочке, но не у каждого она есть.) Еду я в максимально экономном режиме. Средняя стоимость бензина $1, самые большие расходы - переправка мотоцикла между континентами. Всю Японию, Австралию, США, часть Патагонии - ночевки в основном в палатке, чаще всего бесплатно. Душ на заправках, в речках или озере, еда - на скидках из супермаркета. Средний бюджет за ночь в хостеле $9 - 12. Во многих странах мотосообщество начинает буквально передавать тебя из рук в руки или снабжает адресами байкпостов (или «мотопасада» в Латинской Америке), от гостеприимства людей захватывает дух и выступают слезы на глазах, со многими расстаешься уже друзьями навек.

Катя в Буэнос-Айрэсе уже полтора месяца - коронавирус сорвал ее планы вернуться в Беларусь. Фото: личный архив

- Но деньги для такого путешествия все равно нужны, и немалые.

- Я не эксперт, делюсь сугубо собственным опытом. Во-первых, это собственные накопления. До старта кругосветки я работала ведущим маркетологом в сфере с/х в компании "Белагро". Все заработанное инвестировала в подготовку или откладывала, были оплачены визы в Австралию ($140), США ($160), Японию ($40), сделаны 7 прививок ($50), оформлен Carnet de passage en doune (3150 залог и 350 сам), выкуплены билеты Владивосток - Токио и Токио - Мельбурн (~800), куплены шины (270) и отправлены во Владивосток, еще приобретено много полезных мелочей, но об этом отдельно. Накоплено еще $3000.

Во-вторых, спонсорская поддержка. Разослано более 100 писем, большинство не знает такую страну, как Беларусь, и не считает наш рынок интересным для пиара через амбассадора. Но! 13 компаний поверили в меня, предложив продуктовое партнерство, 2 компании - единовременную финансовую поддержку. Все 15 компаний приняли участие в брендинге мотоцикла, экипировки, со всеми дружим и любим друг друга.

Третье - работа. Я люблю работать и использовала все возможности для этого. По понятным причинам не буду называть страны, но расскажу про профессии и уровень дохода. В «странах высокого уровня жизни» заработок $100 - 150 в день на руки. Работала я суммарно 6 месяцев из всего путешествия. Профессии: переводчик, онлайн, для англоязычных друзей; дизайнер, онлайн, делала разную полиграфию; маляр, шикарная работа, пыльно, трудозатратно, великолепный коллектив, бесценный опыт; разнорабочая на стройке бассейна + садовые работы и уборка. Тяжелый физический труд, хорошая оплата, интереснейший работодатель; уборщица. Самая выматывающая, нервная, порой абсолютно неблагодарная работа, 6 дней в неделю с утра до ночи, но достойная оплата. Где искать работу? Везде. Сообщества русских иммигрантов в социальных сетях, объявления на улицах, спрашивать всех вокруг. Если вы очень хотите и готовы вкалывать, а не попрошайничать, то у вас все получится. Если есть возможность работать удаленно - используйте ее. Можно также работать бесплатно в обмен на еду и жилье (сайт workaway.info). Сейчас обрабатываю базы данных запчастей по договору подряда.

В-четвертых, система донейшен (благотворительных взносов). Я и сама до старта путешествия поддерживала многих путешественников, только поэтому решилась сделать такую страничку на сайте. Из каждой страны провожу акцию «Открытка в обмен на донейшен абсолютно любого размера», считаю, что это взаимоприятный обмен, безумно благодарна всем за то, что помогают нам с Генри двигаться дальше.

Самое ценное в этом путешествии - люди, которые относятся к белорусской путешественнице с большой симпатией. Фото: личный архив

Ближе всего по духу - Австралия!

- Сколько стран ты посетила, где было опаснее всего, где наиболее комфортно? Страна, в которую ты хотела бы вернуться.

- В рамках этого путешествия 22 страны, всего же со времени, когда начала путешествовать самостоятельно, уже 45. Но я не гонюсь за количеством, считаю, что кругосветное путешествие - как обзорная экскурсия по нашей планете. Невозможно получить полное представление о культуре, быте и особенностях страны, не пожив в ней. Про опасности впечатление двоякое. Объективно, меня грабили с оружием в Колумбии и обворовывали при разных условиях, но только в Латинской Америке. Здесь это норма. Хоть раз в жизни здесь грабили почти каждого жителя большого города. И когда мы приезжаем в такие страны, ужасаясь, как такое может быть, то надо попробовать понять, что чужие здесь - мы. Уровень бедности и количество нищих слоев населения довольно высок, не все хотят и могут работать, предпочитая более простой способ добычи материальных благ. С другой стороны, именно в Латинской Америке меня приглашали к себе и удивляли гостеприимством многие семьи абсолютно незнакомых людей.

Ближе всего по духу мне оказалась Австралия. Огромная, дикая, поражающая разнообразием уникальных растений и животных страна. Здесь низкий уровень преступности, красивейшие дороги, петляющие вдоль океана, 6 климатических зон, добродушные люди, умеющие наслаждаться жизнью, и самое глубокое ночное небо с мириадами ярких звезд. Я проехала здесь 20 000 км, и это только половина страны. Очень хотелось бы вернуться.

Самым сложным оказалось - не само путешествие, а ожидание, когда отменят карантин. Фото: личный архив

- Читал, что ты взаимодействуешь с белорусскими посольствами.

- Первым консулом, который сам мне написал, стал Павел Миронов из Аргентины. Это было очень неожиданно и приятно. Пригласил посетить посольство Беларуси в Аргентине и предложил помощь в случае необходимости. Именно благодаря ему я смогла вернуться из крошечного города Пуэрто-Игуасу на границе с Бразилией обратно в Буэнос-Айрес. Также я заезжала в наши посольства на Кубе и в Эквадоре, которые помогли с оформлением документов на визы в Мексику и Чили.

- Сколько нарядов ты возишь с собой? У тебя всегда очень эффектные фото.

- Когда я выезжала из Минска, у меня не было никакой нарядной одежды, только максимально функциональное термобелье и экипировка. Затем в Австралии появилось первое платье, а после него еще несколько. Сегодня их уже пять. Все фотографии я делаю с помощью штатива или же прошу сделать снимок случайных туристов.

Вернуться домой раньше срока даже мысли не возникало

- Отправишься еще в такое долгое путешествие? Были моменты, когда хотелось остановиться и вернуться домой от отчаяния?

- Думаю, что такое длинное и большое путешествие можно позволить себе только раз в жизни. Безусловно, путешествия уже неотъемлемая часть меня, и хотелось бы найти такую работу, при которой я могла бы уделять исследованию новых мест и культур достаточно времени. Земля таит в себе еще столько прекрасного и неизведанного. Даже в самые тяжелые моменты этой поездки ни разу не возникало мысли все бросить и вернуться. Это не в моем характере, я привыкла доводить начатое до конца.

- Поняла ли ты, где границы твоего личного ресурса, силы воли?

- Я не ставила цель испытать свои пределы, скорее, это был поиск себя, ключ к лучшему пониманию мира и людей. Невозможно оставаться прежней после всех испытаний и приключений, которые сопровождали меня в пути. Мы любим судить других, навешивать ярлыки и оценивать, не зная ничего о бэкграунде человека, где он вырос, в каких условиях, как был воспитан, как живет и в каком окружении. От этой привычки я избавилась полностью. Появилась внутренняя гармония, могу сравнить ее с океаном, нарушить спокойствие которого может лишь действительно серьезный шторм. И мы даже не представляем, на что мы способны. Внутренние ресурсы намного обширнее и богаче, чем мы можем вообразить.

Карантин продлен до 10 мая, коммерческих рейсов из Аргентины не будет до сентября. Фото: личный архив

- Что планируешь сделать в первую очередь?

- Обнять маму, конечно. Долго рассказывать и много слушать. Хотелось бы попробовать издать книгу. Надеюсь, мой опыт будет интересен и полезен другим.

КСТАТИ

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