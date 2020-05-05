2020-05-05T11:49:50+03:00
Досуг
КП Беларусь

Все топовые блогеры рунета соберутся в одном стриме - VIDAK Online

5 мая на видеосервисе VOKA состоится стрим-шоу VIDAK Online
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Событие впервые пройдет в онлайн-формате: все самые влиятельные видеоблогеры русскоговорящего сегмента Youtube и TikTok и их поклонники соберутся в рамках одного большого стрим-шоу.

Vidak - это одновременно и фестиваль, и своеобразная развлекательно-образовательная площадка: здесь можно послушать полезные лекции (в том числе от единственного в Беларуси официального партнера YouTube и TikTok – Mediacube network), поучаствовать в челленджах, чтобы выиграть призы, и, конечно, пообщаться со своими любимыми блогерами и задать им вопросы.

В этом году к стрим-шоу присоединятся Андрей Бонд, Павел Кислый, Егорик, Никита Удановский, Виктор Коломыткин, Лена Казючиц, МЭВЛ – топовые блогеры с миллионной аудиторией подписчиков. Они расскажут о том, что нужно, чтобы хобби стало приносящей реальный доход работой, поделятся советами для начинающих и вдохновляющими историями из личного опыта.

Зрители VOKA смогут наблюдать за событиями фестиваля в прямом эфире, который начнется 5 мая в 17:00. Трансляция будет вестись бесплатно на весь мир, а после пересмотреть запись можно будет из архива.

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