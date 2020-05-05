Глава МВД: Во время пандемии коронавируса количество преступлений в Беларуси уменьшилось вдвое

В Палате представителей глава МВД Юрий Караев выступил перед депутатами, представляя законопроект об амнистии. Один из депутатов спросила у министра, какие меры по борьбе с коронавирусом проводятся в исправительных учреждениях и в следственных изоляторах?

- Максимально расширена практика телефонных разговоров. Там, где есть обучающиеся классы с компьютерами, администрация учреждений организовала видеозвонки с родными. Чтобы они не чувствовали себя покинутыми, оставленными без внимания, - сказал Юрий Караев. - Предусмотрены дополнительные продуктовые посылки весом до 10 килограмм - с овощами, фруктами, витаминными комплексами. Лук, чеснок - вот это неограничено все.

Также Караев рассказал, что на входах в административные здания, въездах на территорию учреждений, санитарных помещениях установлены дозирующие устройства с антисептиками и жидким мылом. Кроме того, допуск на территорию учреждений сотрудников допускается с проведением термометрии.

- Машины, которые в зону заезжают, обрабатывают... Обязательное ношение средств защиты, - сказал Караев. - В СИЗО было немного проблемно.

По словам Караева, количество преступлений с наступлением пандемии уменьшилось вдвое.

- Сейчас из спецконтигента было на данный момент два человека, у которых выявили коронавирус. Это было в учреждениях открытого типа, то есть те, кто ходит на работу в гражданские учреждения. Это не офицеры и не наш персонал туда занесли. И вот из этих двух один уже выздоровел - сегодня доложили. Вот остался один, который себя чувствует нормально, Слава Богу, прекрасно. Я скажу так: я Бога благодарю, что мы не допустили именного этого в колонии, следственном изоляторе, - сказал глава МВД Юрий Караев.