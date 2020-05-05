2020-05-05T12:27:09+03:00
Спорт
КП Беларусь

Футболисты «Слуцка» поздравили Леонида Слуцкого с днем рождения: «Можем прийти к вам на помощь в «Рубине»

«Сахарные» еще и подкололи российского тренера, который снимал для них шуточную установку [видео]
Захар ПЛАТОНОВ
Поделиться:
Футболисты "Слуцка" раскачивались, как Леонид Слуцкий. Фото: стоп-кадр видеоФутболисты "Слуцка" раскачивались, как Леонид Слуцкий. Фото: стоп-кадр видео
Изменить размер текста:

4 мая российский тренер Леонид Слуцкий отмечал день рождения. Футболисты «Слуцка» сняли для него видеопоздравление. Сидя на скамейке, они раскачивались. Почему? Во время матчей Слуцкий непроизвольно так делает (так же делал легендарный Валерий Лобановский).

С Днем рождения, Леонид Викторович!.

- Леонид Викторович, в этот светлый день хотим поздравить вас с днем рождения, пожелать крепкого здоровья, успехов в тренерской карьере и сказать, что, как бы ни было сложно, каждый из нас в любой момент может прийти к вам на помочь в «Рубине», - говорится в поздравлении.

Леонид Слуцкий, известный по работе с московским ЦСКА, сборной России, английским «Халл Сити» и голландским «Витессом», сейчас возглавляет казанский «Рубин».

Несколько недель назад он вместе с блогером и экс-футболистом Евгением Савиным снял шуточную установку, где назвал игроков «Слуцка» бразильцами. Это видео даже крутили в Слуцке на стадионе.

Слуцкий дал дистанционную установку «Слуцку»: «Вы сегодня - бразильцы!»

Сейчас «Слуцк» сенсационно идет в лидерах чемпионата Беларуси. Благодаря названию получил внимание по всему миру.

В Австралии появился фан-клуб «Слуцка»: все дело в названии и английском языке

К игрокам команды уже присматриваются клубы из России.

«Слуцк» - это белорусский «Лестер»?

Футболисты «Слуцка» креативят. В игре с минским «Динамо» гол праздновали, прыгая, как кенгуру, - это привет болельщикам из Австралии.

Вы бразильцы! Величайшая установка Леонида Слуцкого для СФК Слуцк . Источник: YT-канал "Красава"

Еще больше материалов по теме: «Беларусь: Вокруг арен»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Читайте также
Тренер «Слуцка», обыгравшего «Динамо», об интересе иностранцев»: «Приятно, что знают нашу команду. Может, начнем туда сахар продавать»
«Слуцк» продолжает лидировать в чемпионате Беларуси и будоражить весь мир. В седьмом туре «сахарные» обыграли минское «Динамо» [фото]
Новости 24
Лукашенко: зафиксировано 18350 человек, у которых выявлен коронавирус
Белорусская железная дорога расширяет возможности дистанционной покупки проездных документов
Глава МВД о коронавирусе: «Пришлось наказать некоторых за то, что прошел мимо поста, не обработав руки»
Началось. Европа думает, как обезопаситься от белорусов
Лукашенко: «Публично приглашаю президентов, хотя бы бывшего Союза, приехать в Минск на парад»
«Чтобы не чувствовали себя покинутыми»: в тюрьмах и СИЗО из-за коронавируса организовали видеозвонки родным
Салют на 9 Мая в Минске будет: в 23.00, на восьми площадках одновременно
В Витебском районе мужчина сбежал из больницы и нашелся в другой больнице
60% заболевших коронавирусом - контакты первого уровня
«Чтобы людьми зваться»: Лукашенко приехал смотреть на белорусский электромобиль
По требованию прокуратуры в Гродненской области приняты дополнительные меры по профилактике коронавируса
В Мошканах двое насмерть отравились алкоголем
Нефть подорожала сразу на 5 процентов
Глава ВОЗ: мытье рук - лучшее средство борьбы с коронавирусом