Футболисты «Слуцка» поздравили Леонида Слуцкого с днем рождения: «Можем прийти к вам на помощь в «Рубине»

4 мая российский тренер Леонид Слуцкий отмечал день рождения. Футболисты «Слуцка» сняли для него видеопоздравление. Сидя на скамейке, они раскачивались. Почему? Во время матчей Слуцкий непроизвольно так делает (так же делал легендарный Валерий Лобановский).

С Днем рождения, Леонид Викторович!.

- Леонид Викторович, в этот светлый день хотим поздравить вас с днем рождения, пожелать крепкого здоровья, успехов в тренерской карьере и сказать, что, как бы ни было сложно, каждый из нас в любой момент может прийти к вам на помочь в «Рубине», - говорится в поздравлении.

Леонид Слуцкий, известный по работе с московским ЦСКА, сборной России, английским «Халл Сити» и голландским «Витессом», сейчас возглавляет казанский «Рубин».

Несколько недель назад он вместе с блогером и экс-футболистом Евгением Савиным снял шуточную установку, где назвал игроков «Слуцка» бразильцами. Это видео даже крутили в Слуцке на стадионе.

Слуцкий дал дистанционную установку «Слуцку»: «Вы сегодня - бразильцы!»

Сейчас «Слуцк» сенсационно идет в лидерах чемпионата Беларуси. Благодаря названию получил внимание по всему миру.

В Австралии появился фан-клуб «Слуцка»: все дело в названии и английском языке

К игрокам команды уже присматриваются клубы из России.

«Слуцк» - это белорусский «Лестер»?

Футболисты «Слуцка» креативят. В игре с минским «Динамо» гол праздновали, прыгая, как кенгуру, - это привет болельщикам из Австралии.