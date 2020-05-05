2020-05-05T12:12:24+03:00
Общество
КП Беларусь

Стартовала акция «Спасибо докторам»: медикам доступен безлимит интернета и 3000 бесплатных минут

В МТС стартовала акция «Спасибо докторам», в рамках которой медикам доступен дополнительный голосовой и интернет-трафик
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Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
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Чтобы получить бонус - 3000 бесплатных минут во все сети страны и безлимитный интернет на скорости до 1 Мбит/сек - нужно отправить USSD-запрос *586# или позвонить в контактный центр МТС.

Дополнительные минуты и интернет добавляются сразу после подключения в полном объеме, независимо от даты присоединения к акции, а затем 1-го числа каждого следующего месяца. Акция доступна медработникам, абонентские номера которых оформлены на них самих или на юридическое лицо в рамках корпоративных тарифных планов.

Акция «Спасибо докторам» стартовала 4 мая и продлится по 31 августа 2020 г. Бонусные минуты и интернет-трафик доступны на всех корпоративных тарифных планах (за исключением «Телематика», «МТС Коннект», «Ultra»).

Подробнее о правилах акции смотрите на сайте компании.

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