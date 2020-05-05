«Беларусьфильм» потребовал удалить пост кулинарного блогера «Мерзкого Кокобая» про Смоливуд

Известный белорусский блогер, который пишет обычно о еде Павел Крамар, он же koko.by, на днях выложил пост о том, как съездил на натурную площадку киностудии «Беларусьфильм», которую в народе называют Смоливуд. По сути, это территория в лесу, на которой снято множество фильмов. Некоторые декорации так и остались там стоять. Выглядит все фактурно, и для минчан, которые сейчас активно исследуют места, где можно погулять, не особо общаясь с другими людьми, место привлекательное.

«Натурная площадка «Беларусьфильм» — это закрытая локация с пока ещё не тронутой шашлыкоделами природы. Расположена в 40 километрах от Минска, в окрестностях Смолевичи. Обычно тут снимают различные белорусские и российские фильмы. Без проблем можно бесплатно погулять по лесу или устроить фотосет. Подробней о платных услугах типа отдыхе выходного дня с семьёй, пейнтболе или проживании в палатках на берегу моря смотрите на их сайте.

Въезд — запрещен, но можно погулять по лесу рядом. Вроде, ничего незаконного в это нет, главное не нарушать режим площадки, не жарить шашлыки и убирать за собой мусор. Культура начинается с нас. Удачной охоты на природе!».

Это сообщение на koko.by просмотрели почти 6000 пользователей, и в Смоливуд потянулись туристы. Что не могло остаться незамеченным для руководства киностудии. За подписью гендиректора «Беларусьфильма» Владимира Карачевского пришло письмо, в котором он требует пользователя мессенджера telegram под именем «Мерзкий Кокобай» удалить из всех соцсетей пост в течение суток. В противном случае киностудия обратится в правоохранительные органы. А также напоминает, что незаконное проникновение на объект влечет наложение штрафа от десяти до тридцати базовых величин (от 270 до 810 руб.) или административный арест.

Такое письмо пришло блогеру от киностудии.

Стоит заметить, что в интернете можно без труда найти репортажи сми с натурной площадки «Беларусьфильма». Местонахождение ее не является тайной. Находится она в 40 километрах от Минска в живописных окрестностях города Смолевичи. Она была основана в 1971 году и занимает 90 га. Причем ландшафт самый разнообразный – тут и хвойный, лиственный и смешанный леса, 2 озера, луга, поля. На территории натурной площадки расположена гостиница для съёмочных групп на 45 мест, 22 летних домика на 2-3 человека, производственные корпуса (гримерные, костюмерные, реквизитные), склады и конюшня. И, кстати, сайт киностудии сообщает о том, что сюда можно приезжать отдыхать людям, далеким от кино. Здесь предлагают проведение активных игр (пейнтбол, лазертаг), спортивного ориентирования, а также семинаров. Кроме того, сайт belarusfilm.by гостеприимно приглашает на отдых выходного дня: прогулки по лесу, сбор ягод, грибов, катание зимой на лыжах, летом -- на велосипеде, рыбалка.

О каких-либо особых условиях посещения натурплощадки на сайте "Беларусьфильма" не говорится.