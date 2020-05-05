В системе МВД 500 заболевших коронавирусом: «Есть несколько человек на ИВЛ»

- В целом около 500 сотрудников из всех органов внутренних дел и внутренних войск с подтвержденным COVID-19. Из них 34 на данный момент выздоровели. Ещё сегодня в стадии выписки несколько сотрудников. В основном протекает коронавирус бессимптомно. Кто-то в больнице, несомненно - с температурой до 38. Есть несколько человек на ИВЛ. Есть те - много, кого с ИВЛ перевели в обычную уже палату, - рассказал журналистам после своего выступления перед депутатами Юрий Караев. - Молодые переносят легче - по своим сотрудникам смотрим. Конечно, у нас такой особый, как говорится, состав. Мы и отобраны по здоровью были лучше, и диспансеризация не такая, скажем, лёгкая, а действительно более пристальная. Поэтому у наших сотрудничество запущенных (состояний - Ред.) нет. В нашем госпитале проходят излечение... Конечно, болеют и медики: медсестры, и санитарки, и врачи. В основном, у них проходит болезнь бессимптомно, они сидят дома, соблюдают режим самоизоляции.

У министра уточнили, сотрудники каких подразделений заболели коронавирусом.

- Всех. Патрульно-постовая служба - кстати, они меньше, охрана, сотрудники внутренних войск - военнослужащие, причем не солдаты, офицеры. Курсанты Академии МВД, курсанты факультета внутренних войск... Смотрим разные категории. Кстати, очень много было такое: жена работает, допустим, в 6-ой больнице на Уральской. И ее муж заболел. От него контакты первого уровня пока не знали, что они являются ими. Мы их своевременно изолировали и так пресекли. (...) Вообще по нашей оценке, по прогнозам, я просто удивлен, Бога благодарю, что нам удалось на такой цифре удержаться. Посмотреть на характер работа милиционера, который поднимает пьяного с остановки, этих бомжей проверяет. Да просто любых задержанных - проверяет всех. Должно было быть в десятки раз больше.

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