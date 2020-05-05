Глава МВД об амнистии медиков: «Может и стоило бы, если нужны сейчас. Как нужны полководцы на фронте»

В этот вторник, 5 мая, депутаты Палаты представителей приняли законопроект об амнистии в связи с 75-летием Победы в Великой Отечественной войне.

Законопроект представил министр внутренних дел Юрий Караев. По его словам, предлагается сократить срок наказания на один год осужденным за коррупцию и всем осуждённым за преступления, связанным с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ. Правда, за исключением несовершеннолетних, которых осудили по частям 4 и 5 "антинаркотической" 328-ой статьи УК.

- Амнистия применяется только к лицам положительно характеризующимся в период отбывания наказания, а также полностью возместившим ущерб... Согласно предварительным расчетам при реализации данного закона предполагается освободить около 6 тысяч 400 осуждённых. В том числе из мест лишения свободы около 2 тысяч, из исправительных учреждений открытого типа - около 700, состоящих на учетах в уголовно-исполнительных инспекциях около 2600 осуждённых, - такие цифры привел Караев.

Журналистам Караев рассказал, что освободившийся из мест лишения свободы должен обратиться на ярмарку вакансий.

– Как обычный человек ищет работу? Вот так и этот человек. Его будет посещать милиционер, его будут вызывать, устроился или не устроился, давай тебе поможем. Забронированы рабочие места в том числе.

– Обсуждался ли отдельно вопрос об амнистии медиков? – спросили у Караева.

– Нет, отдельно он не обсуждался.

– В связи с эпидемиологической ситуацией, может быть, стоило это сделать отдельно?

– Может быть, и стоило бы, если нужны сейчас медики. Как нужны полководцы на фронте, как бойцы нужны на фронте, такая практика была. Ну, наверное, в отношении кого-то это было бы разумно.

– А вы можете это инициировать?

– Это пусть инициирует министерство здравоохранения, оценит наличие своих сил, средств и скажет, что без них они, допустим, не справляется. Почему мы должны в это вмешиваться? Но могут выйти и врачи в результате сокращения сроков по амнистии.

У Караева также поинтересовались, как правоохранители будут способствовать тому, чтобы не допустить рецидивов у тех, кто сейчас выйдут по амнистии?

– У нас очень сильная уголовно-исполнительная инспекция и надзор за всеми, кто или условно-досрочно освобожден, или любые другие поднадзорные лица. (...) Конечно же, они – объекты пристального наблюдения, как они себя ведут - социально, асоциально. И поэтому заброшенными и вольно себя совсем уже чувствующими они не будут. Какой-то гласный-негласный контроль за ними будет и они будут его чувствовать. Ненавязчивый, не оскорбительный, не унизительный, но всё-таки.

По словам министра, тем, кто выйдет на свободу, будут оказывать содействие в трудоустройстве:

- Я вот не раз, будучи заместителем министра, бывал в курируемых областях на заседаниях исполкомов различных районных комитетов, в основном, в глубинке. Этот вопрос всегда достаточно остро стоит и у мэра района, и у зама по социальным вопросам. Я вот смотрел, что в этом отношении неплохо работа власти поставлена.

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