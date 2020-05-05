Глава МВД об осуждённых, которые шьют защитные костюмы: «В три смены станки не останавливаются»

Во время общения с журналистами в Доме правительства министр внутренних дел Юрий Караев рассказал, что сейчас заключенные шьют защитные костюмы для медиков.

– Решилась проблема частичной безработицы в учреждениях. Не секрет, что осужденные должны где-то работать и на низкооплачиваемом труде. А тут в три смены станки не останавливаются, - сказал Юрий Караев. - Проверил те колонии, где работали в две смены, и сделали так, чтобы работали в три смены. Организовали тех, кто шить не умеет, чтобы они стали учениками. У него сначала, там допустим, два костюма в день выходило. Он руку набивает, а через неделю выходит на больший показатель по работе. Министр рассказал и о спекулянтах, которые хотели нажиться во время пандемии.

– Очень большую работу провели по изобличению спекулянтов, которые наживаются на продаже масок по интернету или какими-то другими способами.

Караев привел пример, как омывайку пытались продать под видом антисептика.

- Мгновенно были эти продажи пресечены. Десятками, сотнями литров, - сказал Караев журналистам. - То есть работаем в этом отношении во всех направлениях, стараемся не спать и не ждать, каких-то указаний сверху. Принимаем сами решения и прогнозируем, какие могут быть еще меры...

Караев высказался о тех, кто помогает сейчас медикам.

- Молодцы те, кто организовал помощь медикам. Я имею ввиду бизнесмены, айтишники, про которых мы знаем. Они перечисляли деньги. Но есть и те, кто получил лицензию Минздрава на производство, допустим, масок. Поработал немножко на Минздрав - несколько дней. Потом заявил, что у него станок сломался и стал по большей цене другим коммерсантам, перекупам, гнать эти маски или костюмы. Тоже были выявлены, изобличены.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Глава МВД: Во время пандемии коронавируса количество преступлений в Беларуси уменьшилось вдвое

Министр внутренних дел Юрий Караев рассказал также, что инфицированных в колониях и СИЗО нет, но среди осужденных - есть (читать далее)

В системе МВД 500 заболевших коронавирусом: «Есть несколько человек на ИВЛ»

Министр внутренних дел Юрий Караев рассказал, что инфицированы сотрудники всех подразделений, в том числе медики госпиталя МВД (читать далее)

Глава МВД об амнистии медиков: «Может и стоило бы, если нужны сейчас. Как нужны полководцы на фронте»

По словам Юрия Караева, по амнистии к Дню Победы предполагается освободить около 6 тысяч 400 осуждённых (читать далее)