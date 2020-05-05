2020-05-05T15:36:30+03:00
Общество
КП Беларусь

«Хотел заработать»: в Барановичах осудили парня, который продавал несуществующие билеты на Макса Коржа, «Ленинград» и «Руки вверх»

Он обманул 42 человека и заработал на них 3700 рублей
Оксана БРОВАЧ
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Обманутые фанаты на концерт Коржа на стадионе «Динамо» в Минске так и не попали.Обманутые фанаты на концерт Коржа на стадионе «Динамо» в Минске так и не попали.Фото: Святослав ЗОРКИЙ
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Суд Барановичского района и города Барановичи вынес приговор 21-летнему местному жителю за мошенничество – продажу липовых билетов на концерты. Еще раньше молодой человек был осужден по статье «Присвоение либо растрата». С учетом этого суд наказал его 3 годами ограничения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа, сообщает пресс-служба Брестского областного суда.

Парня судили за продажу несуществующих билетов в соцсетях на концерты Макса Коржа, групп «Океан Эльзы», «Ленинград», «Руки вверх» в Минске в 2019 году. Потерпевшими признаны 42 человека. Большинство минчане, но есть покупатели из других регионов и Санкт-Петербурга. Первой заявление в милицию принесла жительница Могилева. Она рассказала, что заплатила 70 рублей за билет на концерт - и продавец перестал выходить на связь.

Ущерб следствие оценило более чем в 3700 рублей. Люди переводили деньги на карточку или на счет мобильного телефона. Теперь всю сумму обвиняемый должен вернуть. Кроме этого, некоторые из обманутых покупателей заявили иски о возмещении морального вреда - их тоже суд постановил удовлетворить.

«Я это делал, чтобы заработать денег, хотя понимал, что обманываю людей»

Обвиняемый до суда провел в изоляторе 7 месяцев. В суде он полностью признал свою вину и объяснил, что толкнуло его на такой поступок.

Оказалось, все началось с двух билетов на Макса Коржа. Парень их по-честному купил и собирался пойти на концерт с подругой. А потом остался без работы, и денег на жизнь не хватало. Купленные билеты он продал через соцсети.

Этого парня в Барановичах судили за продажу фейковых билетов на концерты. Фото: Следственный комитет

Этого парня в Барановичах судили за продажу фейковых билетов на концерты. Фото: Следственный комитет

– Чуть позже таким же образом я купил и перепродал в интернете ещё один билет на тот же концерт. Так я понял, что спрос большой, люди продолжали писать мне с просьбой приобрести новые билеты, даже когда их у меня уже не было. Я отправлял им фото билета, который до этого уже был продан, чтобы у них не возникало сомнений в честности сделки. Все это я делал, чтобы заработать денег, хотя понимал, что обманываю людей, - рассказывал обвиняемый в суде, пишет барановичская газета «Наш край».

Вырученные деньги молодой человек старался умножить на ставках в букмекерской конторе. И получалось: за несколько месяцев он выиграл 5000 рублей. А люди остались без билетов и с обманутыми ожиданиями.

– Я увидела в интернете объявление о том, что продаются билеты на концерт Макса Коржа, решила приобрести и позвонила на указанный номер. Трубку взял молодой человек. Мы договорились, что я перечислю ему на карту 65 рублей, а билеты переслать мне он пообещал через день по почте. Однако я ничего не получила ни на следующий день, ни позже. Я поняла, что меня обманули, и обратилась в милицию. Билет на концерт покупала для своего сына, чтобы подарить на день рождения, - выступала в суде одна из потерпевших. - Обидно даже не то, что меня обманули, а то, что из-за случившегося расстроился и переживал мой сын, поэтому я настаиваю не только на материальной компенсации, прошу возместить также и моральный ущерб.

По ч.2 ст.209 Уголовного кодекса Республики Беларусь суд назначил обвиняемому не самое строгое наказание. Суд учел, что он не отрицает своей виновности и готов загладить вину.

– Я все переосмыслил, и в том, что сделал, раскаиваюсь. Я понимаю, что люди пострадали не только материально, но и морально. Кто-то копил эти деньги на концерт, строил планы, которые разрушил я, - признавался он суду.

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