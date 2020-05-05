Арина Соболенко отмечает день рождения: жестко отвечает на шуточки, а на корт вышла в колпаке

5 мая Арина Соболенко отмечает день рождения, теннисистке исполнилось 22 года.

С утра Арина опубликовала фото недавней горячей сессии.

- 22... это вам не шуточки, - подписала красивый снимок теннисистка.

sabalenka_aryna 22...это вам не шуточки

Показала, какой открыткой ее поздравил спарринг-партнер Антон Дубров.

Текст поздравления начинается так: «Арина, с вылуплением!». Видно, что у них своя атмосфера.

Поздравление Арине Соболенко от Антона Дуброва. Фото: instagram.com/sabalenka_aryna

Арина в этот день тренировалась в Минске во Дворце тенниса. Часть занятия она играла в праздничном колпаке. И показала, как это было.

- Браво! Хороший удар! Какая молодая! – говорит ей Антон Дубров.

- Иди ты в ж***у! – смеясь, ответила Арина.

Старость....Источник: соцсети

От тренировок теннисистка получает удовольствие. Вот что она писала днем ранее.

Хорошо, когда есть любимое дело.Источник: соцсети

Также Арина показала поздравление от партнерши по сборной Беларуси Лидии Морозовой. В Инстаграме они всегда друг друга называют по имени и отчеству.

Поздравление Арине Сергеевне Соболенко от Лидии Александровны Морозовой. Фото: instagram.com/sabalenka_aryna

Еще в Инстаграме Арины Соболенко информация о благотворительном сборе.

Сообщение о благотворительном сборе в Инстаграме Арины Соболенко. Фото: instagram.com/sabalenka_aryna

Присоединяемся к поздравлениям и желанием здоровья, вдохновения и успехов!

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