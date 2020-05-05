Арина Соболенко отмечает день рождения: жестко отвечает на шуточки, а на корт вышла в колпаке
5 мая Арина Соболенко отмечает день рождения, теннисистке исполнилось 22 года.
С утра Арина опубликовала фото недавней горячей сессии.
- 22... это вам не шуточки, - подписала красивый снимок теннисистка.
Показала, какой открыткой ее поздравил спарринг-партнер Антон Дубров.
Текст поздравления начинается так: «Арина, с вылуплением!». Видно, что у них своя атмосфера.
Поздравление Арине Соболенко от Антона Дуброва. Фото: instagram.com/sabalenka_aryna
Арина в этот день тренировалась в Минске во Дворце тенниса. Часть занятия она играла в праздничном колпаке. И показала, как это было.
- Браво! Хороший удар! Какая молодая! – говорит ей Антон Дубров.
- Иди ты в ж***у! – смеясь, ответила Арина.
Старость....Источник: соцсети
От тренировок теннисистка получает удовольствие. Вот что она писала днем ранее.
Хорошо, когда есть любимое дело.Источник: соцсети
Также Арина показала поздравление от партнерши по сборной Беларуси Лидии Морозовой. В Инстаграме они всегда друг друга называют по имени и отчеству.
Поздравление Арине Сергеевне Соболенко от Лидии Александровны Морозовой. Фото: instagram.com/sabalenka_aryna
Еще в Инстаграме Арины Соболенко информация о благотворительном сборе.
Сообщение о благотворительном сборе в Инстаграме Арины Соболенко. Фото: instagram.com/sabalenka_aryna
Присоединяемся к поздравлениям и желанием здоровья, вдохновения и успехов!
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