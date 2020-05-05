В Бресте из-за коронавируса полумарафон пройдет онлайн: бегать каждый будет сам по себе, но медали все равно вручат

– Из-за эпидемиологической ситуации мы вынуждены перенести Брестский полумарафон-2020 с 5 июля на осень, дату определим позже. Но мы поддерживаем здоровый образ жизни, и предлагаем всем желающим присоединиться к забегу за медаль индивидуально. Бегать можно в лесу или даже дома на беговой дорожке, главное - сделать на телефоне скриншот с маршрутом и временем забега, – говорит начальник отдела спорта и туризма Брестского горисполкома Олеся Округ.

Первый в Беларуси онлайн-полумарафон можно считать уже открытым - он продолжится до 1 сентября. Как принять в нем участие?

На сайте брестполумарафон.бел нужно пройти регистрацию и получить стартовый номер. Регистрация открыта до 31 августа 2020 включительно. Взнос за участие в онлайн-забеге составляет 22 рубля, независимо от дистанции, на которую заявляется бегун. Освобождаются от взноса только врачи - им участие и медаль согласился оплатить один из белорусских банков.

Такие медали получат зарегистрированные участники онлайн-забега.

После регистрации можно выйти на пробежку или устроить тренировку на беговом тренажере, и так стать участником Брестского полумарафона. При этом важно не забыть подключить фитнес-браслет, часы или трекер на смартфоне. На адрес организаторов нужно отправить скриншот трекера с дистанцией и временем забега - так будет засчитано участие в онлайн-забеге.

– Участвовать могут абсолютно все: взрослые и дети, мамы и папы, бабушки и дедушки! У нас нет лимитов по возрасту или виду активности. Вы можете бежать, идти, плыть, ползти, то есть передвигаться в любом комфортном для вас темпе… Главное – это двигаться! - призывают организаторы.

Всем зарегистрированным бегунам вручат медаль в виде медицинской маски - на память о сложных временах пандемии коронавируса, которые мы переживаем.