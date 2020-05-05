2020-05-05T17:34:05+03:00
Общество
КП Беларусь

«Автомат по физре и 10 рублей к стипендии»: как студентов во время коронавируса собирают на парад Победы 2020 года

4 мая Александр Лукашенко сказал, что загонять никого не будут, поэтому в тот же день студентов стали «мотивировать»
Мария ЭЛЕШЕВИЧ
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Как и в прошлые годы, студентам обещают закрыть отработки, поставить зачеты или заплатить деньги, если они сходят на парадКак и в прошлые годы, студентам обещают закрыть отработки, поставить зачеты или заплатить деньги, если они сходят на парадФото: Святослав ЗОРКИЙ
Изменить размер текста:

Несколько дней назад ходили слухи, что парад Победы перенесут из Минска в Брест. Парада нет и в программе телепередач - из-за этого можно было подумать, что парад все-таки отменят. Но 3 мая Александр Лукашенко сказал, что парад отменять не будут: «Подумайте, что скажут люди». 4 мая, общаясь по видеосвязи с президентом Молдовы Игорем Додоном, Александр Лукашенко отметил, что к проведению парада он относится очень аккуратно.

- С учетом обстановки очень строго подходим к проведению этих мероприятий. Никого туда не тащим и не загоняем, - сказал президент. Я уверен, что и без того, чтобы настоятельно туда приглашать, людей будет много, - цитирует президента его пресс-служба.

И уже в тот день, когда президент сказал, что никого на парад тащить не будут, студенты разных вузов стали получать сообщения от старост и кураторов, звонки из деканата.

- Нам написала староста, что нужны люди на парад 9 мая, - рассказывает студент БГТУ. - В сообщении еще была фраза «ищем аккуратно». Пообещали, что тем, кто пойдет смотреть парад, закроют отработки и субботники. А еще пообещали автомат по физре, но не точно, а с вероятностью 85%.

Похожие сообщения получили и во многих других вузах.

- Но желающих у нас пока не очень много, - рассказывает студентка, которая просит не называть ее вуз. - Хотя, боюсь, отработки скоро много кого подкупят. Я даже могу приблизительно сказать, кто из однокурсников готов пойти на парад ради отработок.

Отработки - не единственная привилегия, которую обещают тем, кто сходит на парад.

- Нам в общаге сказали, что в следующем году это будет плюсом при заселении. В анкете, где указываем причины, по которым имеем право на общежитие, можно будет указать поход на парад. А еще сможем выбрать комнату и соседей, - рассказывает иногородняя студентка младших курсов. - Анонимно могу признаться честно, что я, наверное, пойду. За себя не волнуюсь: буду стараться соблюдать меры безопасности и надеяться на свой иммунитет. Но к бабушке с дедушкой после парада на всякий случай пока не поеду.

В некоторых вузах студентов решили мотивировать материально. Тем, кто пойдет на парад, поощрение предлагают на выбор. Или освобождение от практики в один из дней, или прибавку к стипендии.

- Смешно и грустно: +10 рублей к стипендии в следующем месяце, - рассказывает студентка. - Только на эти деньги от коронавируса не вылечишься потом!

На скриншотах переписок с преподавателями и старостами, которыми делятся студенты, видно, что многие волнуются о здоровье. Кто-то отговаривает одногруппников идти, другие задают четкие вопросы: а как же здоровье?

- Я думаю, что мероприятие будет обеспечено санитарными гарантиями, - такой ответ получила куратор одного из вузов. А вот ответ на похожий вопрос - о безопасности для здоровья, социальном дистанцировании - из другого университета.

- Так как на параде будут присутствовать высокопоставленные лица, обещают обеспечить максимальную защищенность, - успокаивают студентов.

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