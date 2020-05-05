«Немцы хотели сжечь деревню, но мама смогла бежать»

«Мой отец, Михаил Федорович Ананич, с 1942 по 1944 год служил в партизанском отряде в Кличевских лесах. С 1944 года - в Красной армии. В этом же году отец был ранен в Кёнигсберге, а в 1945 году комиссован Подольским военкоматом.

Вспоминая и восстанавливая эти страницы истории нашей семьи, отмечу, что моя мать, София Викторовна, находилась в 1942 году в пересыльном лагере для отправки в Германию, который был расположен на территории Бобруйской крепости. Тогда немцы хотели сжечь деревню Старинки Бобруйского района за то, что партизаны взорвали мост недалеко от деревни (за связь с партизанами). Затем молодежь погрузили в машину и отвезли в лагерь. Мама смогла бежать и спрятаться у тети в деревне Сычково.

Это наш долг - помнить о войне и быть благодарными нашим предкам, которые героически сражались и отстояли мир на земле. Например, мой дядя, брат мамы, Амбражевич Игнатий Викторович, прошел всю войну. Он погиб 30 января 1945 года и похоронен на границе Польши и Германии (похоронка хранится в Бобруйском военном комиссариате).

Игнатий Амбражевич прошел всю войну и погиб 30 января 1945 года. Фото: личный архив.

Я горжусь историей моей семьи, помню ее детали и делаю все возможное, чтобы передать память детям и внукам. И в канун 75-летия Великой Победы желаю крепкого здоровья каждому ветерану и говорю им: «Спасибо, что дали нам возможность жить и процветать под мирным небом!»

Виктор Михайлович АНАНИЧ, член Совета Республики Национального собрания РБ, Председатель Правления ОАО «АСБ Беларусбанк».

belkart.by

КСТАТИ

Поделитесь своей историей о войне!

Может быть, в ваших семьях передаются из поколения в поколение рассказы о том, как ваши родные смогли пережить войну, как были счастливы вопреки всему. Поделитесь уникальной историей вашего рода со всеми! Самые интересные письма мы будем публиковать письма в газете и на сайте kp.by.

Пишите на электронный адрес: pobeda@phkp.by с пометкой «Награда моего деда». Очень ждем от вас не только истории, но и фотографии!