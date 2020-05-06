Коронавирус в Беларуси, последние новости на 6 мая 2020 года: прогноз президента о том, когда все закончится, тревога поляков и лучшее средство, чтобы не заразиться

В среду Минздрав назвал актуальные цифры. По свежим данным, в стране зарегистрировано 19 255 случаев COVID-19 (+905 за сутки). Выздоровели и были выписаны 4 388 человек (+617 за сутки). Умерли 112 пациентов (+5 за сутки). Погибшие имели многочисленные хронические заболевания и подтвержденную коронавирусную инфекцию.

За весь период в стране проведено 220 045 тестов на COVID-2019.

Лукашенко о коронавирусе: «Мы спокойно через месяц закончим эту эпопею»

Президент поделился мнением о ситуации с коронавирусом в стране:

- Люди наши - молодцы. Куда надо сходить, сходят - в магазин, аптеку, на работу, учебу. Пришли, отдохнули, подышали свежим воздухом, легли спать. Старики - те вообще ну просто красавцы. И мы никого не травили, мы им просто сказали, во что это может вылиться. Поэтому вот наш стиль, наша система борьбы с коронавирусом. И не только с ним.

Также Лукашенко отметил, что прогноз, ранее озвученный белорусскими специалистами, сбывается:

- Дай бог, чтобы нам пройти этот период так, как мы спрогнозировали. Мы сейчас залезли наверх. Чуть-чуть упали. И дай бог, чтобы было так, мы спокойно через месяц закончим эту эпопею. Смотрите за собой, смотрите за своими семьями, чтобы не потерять работу, чтобы какой-то доход был. Чтобы мы пережили, пока весь мир, экономика остановились.

Ранее президент озвучивал другой прогноз: «Выдержим до православной Пасхи - значит, жить будем».

В системе МВД 500 заболевших COVID-19. Есть пациенты на ИВЛ

Министр внутренних дел Юрий Караев сообщил, что около 500 сотрудников из всех органов внутренних дел и внутренних войск имеют положительные тесты на коронавирус. Из этого числа 34 человека уже выздоровели, а еще несколько сотрудников находятся в стадии выписки. Также есть несколько пациентов на ИВЛ и те, кого с ИВЛ уже перевели в обычную палату. По словам министра, коронавирус выявили у сотрудников всех подразделений: патрульно-постовой службы, охраны, у сотрудников внутренних войск (причем офицеров). У курсантов Академии МВД, факультета внутренних войск. - Вообще по нашей оценке, по прогнозам, я просто удивлен, Бога благодарю, что нам удалось на такой цифре удержаться. Посмотреть на характер работы милиционера, который поднимает пьяного с остановки, этих бомжей проверяет. Да просто любых задержанных - проверяет всех. Должно было быть в десятки раз больше, - сообщил Юрий Караев.

В Беларуси проводится 22,5 тысячи тестов на 1 миллион населенияФото: Виктор ДРАЧЕВ

Большая часть пациентов с COVID-19 – это контакты первого уровня

По словам заместителя главного врача Белорусского центра гигиены и эпидемиологии Ирины Глинской, 60% инфицированных коронавирусом в Беларуси – это контакты первого уровня. У большинства их них клинических симптомов заболевания не было. В 85% случаев люди заражались от людей из близкого окружения.

ВОЗ назвала лучшее средство в борьбе с коронавирусом

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус на брифинге в Женеве назвал одно из наилучших и основополагающих средств в борьбе с коронавирусом – мытье рук.

- Простое мытье рук может стать водоразделом между жизнью и смертью, и оно остается одной из самых важных мер общественного здравоохранения для защиты людей, семей и обществ от заболевания COVID-19 и многих других болезней, - подчеркнул он и напомнил, что в некоторых странах число новых случаев продолжает расти.

Отбывающим наказание в белорусских тюрьмах разрешили звонить родным по видеосвязи

В связи со вспышкой коронавируса, осужденным временно не предоставляют свиданий с родными. Но в качестве компенсации в некоторых тюрьмах разрешили связываться с родственниками по видеосвязи. Об этом рассказал министр внутренних дел Юрий Караев.

- Максимально расширена практика предоставления возможности телефонных разговоров. Там, где есть обучающие классы с компьютерами, администрация учреждений организовала видеозвонки с родными.

Польша задумалась об опасности завозных случаев COVID-19 из Беларуси

Беспокойство выразил польский вирусолог Адам Бриза. Он заявил, что РБ – единственная страна-соседка Польши, которая «проводит безответственную политику в отношении коронавирусной угрозы. Там до сих пор не приняты меры по социальной дистанции межу людьми, практически никто не носит масок, проводят массовые мероприятия, даже парад 9 мая не отменили. Это просто вирусная бомба».

Напомним, Польша – не единственная страна в ЕС, которая озабочена ситуацией с коронавирусом в нашей стране. Ранее замгендиректора Еврокомиссии по европейской политике соседства и переговорам Катарина Матернова предупреждала, что COVID-19 очень сильно повлияет на Беларусь.

Представитель ВОЗ прокомментировал парад Победы в Минске

Официальный представитель Всемирной организации здравоохранения в Беларуси Батыр Бердыклычев заявил об обеспокоенности решением белорусских властей провести парад 9 мая. По его словам, мероприятие такого масштаба в период пандемии может повлечь негативные последствия. И особенно волнительно от возможного участия в нем пожилых людей. Ведь именно среди них отмечается тяжелое течение коронавирусной инфекции и высокий уровень смертности.

Представитель ВОЗ также напомнил, что комиссия еще в апреле озвучила свои рекомендации для Беларуси: усилить меры дистанцирования, отменить или перенести массовые мероприятия. Но выполнение этих советов – прерогатива правительства стран.

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