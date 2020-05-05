2020-05-05T17:27:41+03:00
История современности
КП Беларусь

«Белорусская глубинка»: вольная авторская энциклопедия о всех значимых населенных пунктах страны

Блогер в одиночку запускает интернет-проект, посвященный описанию городов и деревень Беларуси
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В планах у Дениса Блища отснять порядка 1300 населенных пунктов. Миссию он определил для себя так - «засеять» снимки в интернет, чтобы по прошествии десятков лет они стали источником ценной информации о Беларуси сегодняшнего времени. Основной принцип проекта «Белорусская глубинка» предполагает свободное использование материалов любым желающим в некоммерческих целях. По отдельному запросу автор вышлет оригиналы фотографий без водяных знаков.

- Одним из центральных моих увлечений являются путешествия и, разумеется, Беларусь я исследовал глубже остальных стран - это более 100 районных центров, бесчисленное место других населенных пунктов и мест, - рассказывает Денис. - Я объездил все действующие линии Белорусской железной дороги, где есть пассажирское движение, многие автомобильные трассы. Тысячи километров на поездах, автобусах, велосипеде, сотни километров пешком и даже немного по рекам.

У меня нет потребности «влюблять в Беларусь», я всегда предпочитал наблюдать за тем, как живут люди: в каких домах, на каких улицах, каким транспортом пользуются, как украшают пространство вокруг себя, преобразуют его, трансформируют под текущие потребности.

Денис объехал больше 100 районных центров Беларуси, а теперь решил все фотосъемки выложить в интернет через проект «Белорусская глубинка». Фото: фейсбук

Денис объехал больше 100 районных центров Беларуси, а теперь решил все фотосъемки выложить в интернет через проект «Белорусская глубинка». Фото: фейсбук

Денис Блищ рассказывает, что идея создания «Глубинки» пришла в ходе многочасовых поисков информации о прошлом Минска.

- Я часто сталкиваюсь с дефицитом фотоматериалов. Не только советского периода, но уже и 90-х и вовсе 2000-х годов, когда фотоаппараты стали доступны широким слоям населения. Фотографии-то снимались, понятно: они просто остались в домашних архивах или удалены за ненадобностью. Так родилась «Белорусская глубинка»: вольная авторская энциклопедия обо всех значимых населенных пунктах страны. Ее основной принцип заключается в свободном распространении всех фотоматериалов моего авторства в максимальном разрешении. Конечно, я не бог весть какой фотограф, но эти снимки, пусть кажущиеся сейчас малозначимыми, через 10-20-30-50 лет наберут ценность. Мой архив может пропасть, я могу не пережить очередную пандемию смертельного вируса, но, «засеяв» фотоматериал, резко повышу шансы на его сохранность.

В стране порядка 1300 подобных населенных пунктов. Города, поселки городского типа, агрогородки и деревни во всех 118 районах Беларуси - их названия вынесены на главную страницу сайта. Ссылками обозначены те, которые уже опубликованы, например, весь Молодечненский район (12 его сельсоветов).

Для того, чтобы поддержать сайт автор и создатель объявил сбор средств на его поддержание в течение 2020-го года.

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