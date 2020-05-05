Остаться в живых. Советы бизнесу в кризис

Но и ставить крест на своей компании не стоит. Как сохранить свой бизнес в кризис и остаться на плаву - об этом наши советы.

1. Не паникуйте

Самая большая ошибка, которую можно совершить, оказавшись в ситуации кризиса, - это поддаться панике. Паника может повлечь за собой множество необдуманных поступков: кто-то будет тратить все силы и ресурсы на работу по старой стратегии, не проверив, работает ли она в сложившейся ситуации. Кто-то будет увольнять сотрудников, менять руководителей, закрывать проекты - и все это без рациональной основы. Вспомните, как часто импульсивные поступки приводили к благоприятному исходу? Поэтому глубоко вдохните, выдохните и переходите к следующему шагу.

2. По-новому взгляните на свой продукт

Самое время пересмотреть план развития вашего бизнеса. Оцените, какую позицию на рынке занимает ваша компания, что происходит у конкурентов. Так вы сможете оперативно отреагировать на изменение ситуации на рынке и вовремя поменять стратегию. Подумайте, какую еще нишу могла бы занять ваша компания. Например, если вы занимаетесь оргтехникой, то, возможно, во время кризиса стоит сместить акцент с ее продажи на ремонт и торговлю запчастями?

3. Пересмотрите план продаж

Несмотря ни на что, исследования потребителя должны проходить постоянно. А во время кризиса реагировать на любые изменения в его поведении нужно молниеносно. Самое время пересмотреть ассортимент товаров и включить в него продукцию категории «эконом» или специальные предложения по низким ценам.

4. Общайтесь с клиентами

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