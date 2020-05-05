Нефть дорожает, рубль укрепляется. Доллар снова по 2 рубля - может ли такое быть?

Две недели назад нефтяные рынки испытали шок: цена на нефть стала отрицательной. Произошло это впервые в истории - на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи стоимость черного золота марки WTI достигла отметки в минус $40,32 за баррель. Тогда эксперты объясняли, что такая цена касается только фьючерсных контрактов на май, говорили о том, что в мире заканчиваются свободные мощности для хранения нефти. Возможности стабилизации положения они связывали с первыми числами мая - именно тогда, согласно договоренностям 23 стран, должна была начать действовать сделка ОПЕК+, по которой мировой объем нефтедобычи сокращается сразу на 10 миллионов баррелей в сутки. В результате цены на нефть должны автоматически повыситься. Для белорусов, чья валюта в существенной степени привязана к курсу российского рубля (а он, как известно, сильно зависит от нефтяных котировок) это могло означать одно: белорусский рубль может начать укрепляться по отношению к доллару.

Оценки и прогнозы экспертов стали сбываться: цена нефти начала постепенно расти уже 1 мая. На торгах 5 мая стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июле достигла 29,04 доллара за баррель. Рост продемонстрировала и американская нефть марки WTI, та самая, за которую недавно давали «минус $40» за баррель. Сейчас она стоит около 25 долларов.

Вслед за дорожающей нефтью начал прибавлять в цене и белорусский рубль. На торгах 5 мая под его натиском евро и доллар были вынуждены отступить. Европейская валюта подешевела на BYN0,0257, до уровня 2,6588 рубля. Доллар потерял BYN0,014 и снизился до уровня 2,4404 рубля. Российский рубль, как и следовало ожидать, вырос на BYN0,0439: за сотню российского дают 3,2941 белорусского.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ УКРЕПЛЕНИЯ РУБЛЯ ИМЕЮТСЯ, ОДНАКО ЕСТЬ МНОГО НО

- В первый день 2020 года доллар стоил 2,1 рубля, а баррель нефти марки Brent - $66. Сейчас эта же нефть стоит $29, и она продолжает дорожать, а курс доллара - снижаться. Может ли все откатиться назад?

- Возможности есть всегда. Однако пока эта возможность выглядит не слишком вероятной. Во-первых, нет оснований к возврату цен на нефть до уровня, который был в начале года. Самые оптимистичные прогнозы допускают такие цены к концу 2021 года. Подчеркну, это далеко не самый распространенный сценарий. Наиболее распространенный - это возврат котировок нефти к цифрам порядка 40 - 45 долларов за баррель, - отметил в беседе с «Комсомолкой» старший аналитик «Альпари» Вадим Иосуб. - Во-вторых, ситуация с избытком предложения на нефтяном рынке полностью не решена. Сделка ОПЕК+ снимает лишь часть предложения. Остается сложной ситуация с нехваткой мощностей для хранения нефти. В этой ситуации можно говорить лишь о том, что восстановление цен на нефть возможно, но оно будет плавным и без возвращения к уровню начала года. Соответственно, маловероятно, что российский рубль вернется в январским цифрам (тогда за доллар давали около 65 российских рублей, сейчас - около 75. - Авт.). Есть еще один момент: с начала года подешевел, судя по стоимости корзины валют, сам белорусский рубль примерно на 5%, хотя с начала апреля он это падение постепенно и плавно отыгрывает. Даже если гипотетически представить себе ситуацию, что российская валюта по отношению к доллару вернется к уровню начала года, то это вовсе не означает, что у нас в Беларуси доллар последует этому же примеру.

А В ЭТО ВРЕМЯ

ПОЛЬША ГОТОВА РЕВЕРСОМ ПОСТАВЛЯТЬ В БЕЛАРУСЬ НЕФТЬ

Посол Польши Артур Михальский заявил о том, что вопрос реверсных поставок в Беларусь черного золота является предметом активного диалога между странами. По словам дипломата, Польша хочет внести свой вклад в диверсификацию поставок нефти и энергоресурсов в Беларусь. Это может стать еще одним вектором сотрудничества между странами. К слову, как отметил Артур Михальский, товарооборот между странами уже превысил $3 миллиарда в год.