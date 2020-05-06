«Переправа через Одер была адским местом…»

«Хочу рассказать о семье Мощенка Филиппа Стефановича и Акулины Николаевны - моих дедушки и бабушки. Они жили в деревне Кунцы Круглянского района Могилевской области. В семье было шестеро детей.

Моему дяде, Мощенку Тимофею Филипповичу, когда началась война, было 27 лет. Он ушел на фронт вместе с действующей армией. С ним отправился и его младший брат Иван, которому было всего 16, но он был рослый парень и сам просился на фронт. Мать, Акулина Николаевна, со слезами и на коленях умоляла его не делать этого, что малой еще, а он сказал: «Если все так будут рассуждать, то мы не победим врага!» Добавил себе пару лет и ушел с действующей армией. В 1945 году родные получили похоронку: рядовой Мощенок Иван Филиппович погиб на территории Варшавского воеводства, освобождая город Рожаны…

Фото: личный архив

Судьба к Тимофею Филипповичу была более благосклонна. Когда он ушел с действующей армией, то вскоре был ранен, по возвращении из госпиталя продолжал воевать. Не раз лицом к лицу встречался со смертью. За проявленное мужество неоднократно был отмечен боевыми наградами, принимал участие в освобождении Кёнигсберга и Берлина. Орденом Славы III степени награжден в боях при форсировании реки Одер. В сопроводительных документах к приказу о награждении написано: «Пулеметчик тов. Мощенок показал мужество и храбрость, он лично форсировал реку на подручных средствах ночью 23.04.1945 года и, перебравшись скрытно на западный берег, организовал переправу всему расчету. Благодаря чему расчет огнем своего зенитного пулемета прикрывал переправу наших частей, уничтожив при этом две пулеметных точки противника и истребив 8 немецких солдат и 1 офицера. В боях за город Лихен 29.04.45 года тов. Мощенок уничтожил трех солдат противника и пять пленил».

Одер был серьезной преградой: ширина реки составляла 110 метров, а глубина - 3 - 7. Действия проходили весной - затоплены низины, луга, поля превращены в топкую грязь… Переправа через реку была адским местом. Люди часами под пулеметным огнем находились в ледяной воде. Жертвуя собой, они бросались на пулеметные точки и доты, карабкались на крутой берег, срывались и опять двигались вперед. Как вспоминал мой дядя, Тимофей Филиппович, вода была и не вода, а сплошной кровавый поток. Лично дядя ночь провел в болотистой жиже по пояс и выше, выжидая момент, когда можно было как-то скрытно начать переправу. Причем даже насморка не подхватил… Много храбрых солдат и офицеров полегло на той переправе, выполняя приказ командования.

Фото: личный архив

Орден Отечественной войны вручили Тимофею Филипповичу за взятие Кёнигсберга. Войну он закончил в Берлине и вернулся домой.

Казалось бы, горе уже не стучится в двери к людям, но от тифа умерли две старшие сестры, Наталья и Евдокия, оставив сиротами своих деток. Тетя Мария и моя мама Матрена (она самая младшая в семье была), слава Богу, выжили. Тетю Марию хотели в Германию отправить, но бабушка, заплатив 2 скрутка полотна полицейскому (это очень дорогой откуп в то время), спасла ее от рабства… Из шести детей осталось трое».

Н.Н. АНТОНОВА, библиотекарь Шепелевичского клуба-библиотеки.

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