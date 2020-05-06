«Подаренная женой ложка стала талисманом во время войны»

«Мой прадед Клачков Михаил Васильевич родился в 1905 году в деревне Касенки Микулинской волости Оршанского уезда Могилевской губернии. Свою мать Михаил Васильевич не помнил: ее убило молнией в жаркий день жатвы.

Когда Михаилу исполнилось 23 года, привел он в дом супругу Ольгу. Она родила двух сыновей: Анатолия и Григория (мой дедушка). Когда пришла война, призвать в армию Михаила не успели, и остался он, как и многие, на оккупированной гитлеровцами территории…

В 1943 году после освобождения Смоленской области от немецко-фашистских захватчиков всех, кто был в оккупации, бросили почти с голыми руками на прорыв обороны врага. Как тогда говорили: «Кровью искупать позор оккупации». А искупать-то было нечего: не по своей воле люди попали под оккупантов…

Михаил Клачков был определен в 64-й штурмовой батальон. После первого боя на Витебском направлении из 1200 человек в живых осталось 200 бойцов. Михаилу повезло: остался в живых и вскоре по приказу командира занял место убитого в одном из боев повара (он до войны выучил эту профессию).

Фото: личный архив

Из его воспоминаний: «Как-то однажды привез я пищу, а на передовой бой шел. Комбат кричит: «Куда прешь, дурья башка, не до еды сейчас!..» Улегся я на землю рядом с кухней, а невдалеке подводы с ранеными солдатами. И вот как ухнет снаряд - прямо в центр подвод… До сих пор мурашки пробегают, как вспомню смешанные с землей и снегом куски окровавленных человеческих тел. Не судьба, видать, им было жить, на передовой ранило, а увезти не успели, добило их этим снарядом. Вот оно как бывает»…

Михаил прошел всю Прибалтику, войну закончил под Кёнигсбергом. Имел ранение в ногу, был контужен, да так, что неделю смеялся… В госпитале его спасли...

Из воспоминаний: «А ведь у меня был талисман! Ложка из нержавеющей стали. Жена, собирая в дорогу, подарила. Тогда-то я и загадал: пока ложка со мной - буду жив. Один раз утерял, так половину землянки перерыл, но отыскал-таки. Сохранил я ее и домой привез с фронта, свою ложку-хранительницу».

Мой прадед вырастил пятерых детей, нянчил восемь внуков, дождался шестерых правнуков. Был награжден боевым орденом Красной Звезды, медалью «За отвагу», орденом Отечественной войны II степени и другими наградами. А самой большой наградой он считал мирную жизнь и всегда говорил: «Жизнь прекрасна! Посмотрите: булки, как солнце, а в войну и черствого хлеба не поешь досыта» - и всегда учил нас ценить и беречь то, что есть».

Ольга Юрьевна ЛАЗАРЕВА, преподаватель кафедры белорусского и русского языкознания факультета начального образования БГПУ.

belkart.by

КСТАТИ

Поделитесь своей историей о войне!

Может быть, в ваших семьях передаются из поколения в поколение рассказы о том, как ваши родные смогли пережить войну, как были счастливы вопреки всему. Поделитесь уникальной историей вашего рода со всеми! Самые интересные письма мы будем публиковать письма в газете и на сайте kp.by.

Пишите на электронный адрес: pobeda@phkp.by с пометкой «Награда моего деда». Очень ждем от вас не только истории, но и фотографии!