«Квадратный метр будет как минимум на 300 долларов дешевле, чем сейчас»: эксперты делают прогнозы квартирном вопросе в Минске

«Процесс кредитования становится более рискованным»

С приходом коронакризиса белорусские банки сначала подняли ставки по кредитам, а затем вообще начали сворачивать их выдачу. Например, выдачу кредитов на жилье приостановили БТА-банк и Франсабанк, сократили линейку кредитов БелВЭБ, МТБанк и Белгазпромбанк, а БПС-Сбербанк заморозил партнерские программы с застройщиками. C 1 мая основной кредитодатель - Беларусбанк - приостановил прием заявлений граждан на выдачу нельготных кредитов на покупку жилья на вторичном рынке. Получить кредит на покупку и строительство квартиры у застройщиков, с которыми у банка партнерские программы, льготный кредит, а также кредит по системе стройсбережений - можно.

- Это решение правления банка, насколько долго продлятся ограничения, сказать сейчас невозможно, - пояснили нам в контакт-центре банка.

Сейчас средняя процентная ставка (после мартовского повышения) в банках - 10,72% годовых.

Логика банков понятна: сейчас им рискованно раздавать кредиты, ведь шанс получить просрочки и невыплаты в кризис повышается в разы. Отсюда и временная пауза по кредитам, и увеличение в некоторых банках количества поручителей.

- Из-за всего происходящего в мире наша экономика впадает в глубокий кризис. Статистики за апрель пока нет, но с апреля началось глубокое снижение экономики, и, как следствие, снижение средних доходов даже в номинальном выражении, - объясняет старший аналитик «Альпари» Вадим Иосуб. - В таких условиях процесс кредитования становится более рискованным, особенно для недвижимости. Большинство людей берут такие кредиты под свои будущие доходы, а каковы они будут и будут ли вообще - пока не ясно. Поэтому большинство банков сокращают объемы кредитования или полностью отказываются от отдельных кредитных продуктов.

По прогнозам, жилье подешевеет на 15-25%, вот только когда?

Покупатели сейчас затаились и ждут снижения стоимости жилья, а вот продавцы, наоборот, активизировались. Причина у двух процессов общая: кризис только начался, и жилье неизбежно будет дешеветь.

- Предложения по квартирам на рынке растет: на начало марта в Минске продавалось около 6,5 тысяч квартир, сейчас – почти 8,5 тысяч. Это очень большой прирост, - комментирует заместитель директора риэлтерского агентства «Авангард Недвижимость» Александр Лазарев. - При этом спрос на квартиры вторичного рынка снизился. По статистике последних нескольких лет, среднее количество сделок купли-продажи квартир в Минске составляло 1200 в месяц, в апреле было чуть больше 600. Но это произошло из-за повышенного количества сделок в марте и того, что часть покупателей поставила вопрос покупки недвижимости на паузу. Однако в конце апреля они стали возвращаться. Что интересно, некоторые квартиры, выставленные сейчас в базе, продавцы отказываются показывать, ссылаясь на эпидемиологическую обстановку, т.е. квартира выставлена, а посмотреть ее нельзя. В регионах, также падает спрос, ведь большая часть сделок там происходит с привлечением кредитов, которые становятся все менее доступными. Снижение спроса наблюдается даже среди покупателей из сферы IT, несмотря на то, что многие имеют зарплату с привязкой к валюте. А вот спрос на загородную недвижимость увеличивается во всех ценовых категориях: на недорогие дачи стоимостью до 15 тысяч долларов, на дачи круглогодичного проживания за 40-50 тысяч, коттеджи за 150-200 тысяч и на VIP-недвижимость от 400 тысяч долларов и выше.

Если судить о ценах, то квадрат на столичной вторичке подешевел за полтора месяца примерно на 60 долларов (с 1480 до 1420 долларов), а вот цены на новостройки практически не изменились: было 1334 доллара, стало 1312 долларов.

- За последние полтора месяца рекламная стоимость жилья упала на 3-4%. В Минске появились квартиры стоимостью до 40 тысяч долларов. Но существенное снижение стоимости чаще наблюдается у квартир, расположенных на первых или последних этажах, или же с очень специфическим ремонтом, или полным его отсутствием. Если раньше приличным торгом считалось снижение стоимости на 3-4%, то сейчас многие продавцы снижают цену на опережение - до 10% от рекламной цены. По рынку «первички» снижение меньше, т.к. застройщики неохотно снижают цены, которые удерживали из-за доступности кредитования. Сейчас же можно предполагать, что при сохранении текущей экономической ситуации до конца года, стоимость квадратного метра продолжит дешеветь. Но это не значит, что покупку недвижимости стоит откладывать: можно покупать сейчас, но не забывайте торговаться, - считает Александр Лазарев.

Тот, кто накопил определенную сумму, теперь сидит на кубышке в раздумьях: сколько ждать того самого ценового дна?

- Снижение доходов и объемов кредитования неизбежно снизит спрос на жилье, а значит, и цены. Ближайший ориентир такого снижения - 1150 - 1100 долларов за метр, - объясняет Вадим Иосуб. - И не факт, что это будет дно падения. Как долго будут падать цены, сказать невозможно, это зависит от ситуации в мире в целом и того, сколько времени потребуется на восстановление экономики. Сейчас наиболее вероятным представляется снижение до конца года. Если сейчас есть свои деньги для покупки жилья, то в обозримом будущем средняя цена на квадратный метр жилья будет, вероятно, на 300 долларов дешевле, чем сейчас.

КСТАТИ

Нацбанк объясняет, что потребительские кредиты стали брать почти на 20% чаще из-за повышения зарплат.

- Высокая потребительская активность была поддержана соответствующей динамикой заработной платы и потребительского кредитования. Темп прироста заработной платы в реальном выражении составил 8,9% (в IV квартале 2019 года - 6%), потребительского кредитования - 18,7% (21,8%), - говорится в отчете Нацбанка.

Напомним, средняя зарплата в марте прибавила 94 рубля и составила 1213,6 рубля. Зарплаты айтишников прибавили сразу 1700 рублей. Правда, экономисты уверены: это произошло из-за увольнений самых низкооплачиваемых и «необязательных» работников предприятий.

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